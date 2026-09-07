Villa Carlos Paz: reclamaron justicia durante una pericia clave al cura denunciado de abusos en un jardín

CÓRDOBA.- 13 mochilas de niños, acompañadas por carteles con pedidos de justicia, fueron el símbolo que recibió al cura Alejandro Nicola, denunciado por presuntos abusos sexuales cuando era director del jardín de infantes parroquial Margarita A. de Paz, conocido como Niño Dios, de Villa Carlos Paz. El sacerdote concurrió este lunes a Tribunales II para someterse a la primera de las dos pericias psicológicas previstas para esta semana.

Las medidas fueron ordenadas por la fiscal Jorgelina Gómez, quien concentra la investigación de todas las denuncias. Ya pasaron 17 meses desde que familiares de niños y niñas realizaron las primeras presentaciones judiciales y, desde entonces, el avance de la causa fue lento.

Nicola fue apartado de sus funciones por el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, en junio. Sin embargo, a fines de julio reapareció concelebrando una misa en la Catedral de Córdoba. La situación generó indignación entre los padres de los menores denunciantes, que desde hace más de un año reclaman respuestas por lo ocurrido en el jardín de infantes.

Las imágenes del sacerdote denunciado durante una misa en Córdoba

Días después de aquella celebración religiosa debía realizarse la primera pericia interdisciplinaria al sacerdote, pero la medida fue postergada y recién se concretó el 31 de agosto. Este lunes se le practicó una evaluación psicológica y el jueves será sometido a una segunda.

Alejandro Escudero, abogado de dos de las familias denunciantes, explicó a LA NACION que en ambos casos los presuntos hechos ocurrieron en 2024, aunque los padres comenzaron a advertir señales de alarma el año pasado, cuando sus hijos empezaron a manifestar conductas como negarse a asistir a la escuela, sentir miedo o volver a orinarse.

La protesta con las mochilas en la puerta de los tribunales Redacción LA NACION

“Primero comenzaron a decir algunas cosas en sus casas y después en terapia”, señaló Escudero. Y agregó: “Siempre describen a una persona que coincidiría con el sospechado”.

En ambos expedientes ya se realizaron cámaras Gesell a los menores. Sin embargo, el procedimiento todavía no se llevó a cabo en las 13 denuncias acumuladas en la causa. “La investigación debería avanzar más rápido. La situación de angustia de las familias y de los chicos es extrema”, resumió el abogado.

Como Nicola no está imputado formalmente, su defensa puede participar de las declaraciones testimoniales y acceder al expediente, una situación que, según las familias denunciantes, le otorga una ventaja respecto del resto de las partes involucradas.

Con mochilas y pedidos de justicia, recibieron al cura denunciado

La primera de las 13 denuncias judiciales contra el sacerdote fue presentada en mayo de 2025 y la segunda en octubre de ese mismo año. Las restantes fueron incorporadas durante 2026.

La denuncia inicial corresponde a una niña que presentó un sangrado vaginal y que, según su entorno, continúa en estado de shock. Desde entonces no volvió a hablar.

En el segundo caso, la preocupación familiar comenzó a partir de una pesadilla en la que la menor gritó: “El monstruo me arranca la piel”. Sus padres la llevaron al médico ante la posibilidad de que existiera un problema orgánico. Tras varios estudios, les recomendaron iniciar una evaluación psicológica.

El final del ciclo lectivo de 2025 marcó un punto de inflexión. Sin la rutina diaria de la escuela, varios niños comenzaron a realizar comentarios en sus hogares. La única excepción fue la primera niña denunciante, que permanece en silencio.

La segunda presunta víctima le dijo en diciembre a su madre: “No te puedo decir, nos ven y nos escuchan”, y le pidió que hablara con otras compañeras porque, según aseguró, “también saben”.

Un hecho bajo investigación

En el mismo Centro Parroquial Margarita A. de Paz, del que forma parte el jardín Niño Dios, la Justicia también investiga una muerte que en principio fue considerada un posible suicidio.

Se trata de un hombre de alrededor de 50 años cuyo cuerpo fue hallado el 12 de agosto pasado en una zona conocida como “El Torreón”, dentro del predio. Ese día se suspendieron las clases y las familias fueron convocadas para retirar a los alumnos.

La investigación quedó igualmente a cargo de la fiscal Gómez, que deberá determinar las circunstancias en que se produjo la muerte.