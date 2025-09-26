Villa Urquiza. Allanaron una casa con más de 200 prendas de piel de animales exóticos y amenazados

Hace apenas un día se encontraron en un PH de Villa Urquiza pieles, cinturones, tapados y carteras elaborados con partes de 227 animales, muchos de ellos protegidos, en peligro de extinción o cuyo tráfico es ilegal en gran parte del mundo.

Entre las fotografías se muestran carteras que portan la cabeza de un yacaré o abrigos hechos de piel de yaguareté. La lista incluye además, ocelotes, nutrias, visones, serpientes y aves exóticas que permanecían en la terraza del edificio allanado. Según los cálculos del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), el valor asciende a 600.000 dólares.

Una cartera de yacaré con sus patas, cabeza y dientes Cortesía

El hallazgo ocurrió el miércoles a la mañana, tras meses de investigación de la PFA y la Brigada de Control Ambiental. Aunque no está del todo claro cómo se llegó a la propiedad localizada en la calle Iberá, fuentes cercanas a la causa señalaron que los productos estaban publicados para su venta en internet y que entre las fotos aparecían tapados de piel, aunque sin precisar las especies. Sin embargo, el allanamiento reveló cientos de prendas confeccionadas con animales cuyo comercio está prohibido. “Hay incluso un tapado de yaguareté en el que usaron la cabeza para fabricar las mangas”, resaltó una fuente cercana a la causa.

Según expertos, en este tapado de piel de yaguareté, hallado en Villa Urquiza, se usó la cabeza del animal para confeccionar las mangas Cortesía

Entre los productos se identificaron pieles de especies nativas argentinas: 11 de yaguareté y 30 de gato montés. También había restos de ejemplares provenientes de otros continentes, como una pieza de leopardo, una de cobra y dos de tahr del Himalaya. Entre las más numerosas se contaron 34 de zorro, 29 de visón, 12 de ocelote y 11 de nutria. Además, se hallaron restos de lagartos, armadillos, boas y aves del paraíso originarias de Asia.

“Pensamos que podrían ir o venir de Europa, porque acá es difícil que alguien use esto en público”, opinaron fuentes cercanas a la causa, aunque todavía faltaría determinar si esto se trata de un articulado complejo. Vale resaltar que el dueño de la propiedad se encuentra actualmente de viaje en Europa.

Uno de los bolsos hallados durante el allanamiento en Villa Urquiza Cortesía

La investigación preliminar fue iniciada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima), a cargo del fiscal federal Ramiro González. El expediente ahora está radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6, bajo la subrogancia de Daniel Rafecas. Consultados por LA NACION, tanto la fiscalía como el juzgado señalaron que por el momento no darían más información.

“Un caso gigantesco”

Mariano Burundarena, especialista en derecho ambiental y animal del Poder Judicial de la ciudad, no está vinculado a la causa, pero explicó que se trata de un caso gigantesco. “No es para nada habitual. En las causas que vi, como mucho aparece un ejemplar en medio de varios que no están prohibidos, pero aquí la cantidad es enorme”, indicó.

Carteras confeccionadas con piel de ocelote, yaguareté y serpiente Cortesía

Según Burundarena, los objetos no necesariamente provienen de animales cazados recientemente, ya que las prendas podrían haber sido confeccionadas hace años. De hecho, entre las imágenes del anuncio de la vivienda había también artículos de colección como máquinas de juegos de la década del ochenta y radios antiguas. De todas formas, aclaró que esto no exime al propietario de responsabilidad: la ley de Protección de la Fauna (22.421) prevé penas de dos meses a dos años de prisión por comerciar con especies prohibidas. “En el caso del yaguareté, la sanción es mayor porque además es Monumento Nacional”, recordaron fuentes cercanas al caso.

La casa donde se hizo el allanamiento estaba publicada en internet para su venta; en esas fotos se mostraban algunos tapados de piel aunque nada que apuntara a que eran ilegales Cortesía

Gran parte de los ejemplares hallados están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), de la que la Argentina es parte, que prohíbe expresamente la comercialización de animales como el yaguareté, el ocelote o la boa. Por la magnitud y sensibilidad del caso, existe un fuerte hermetismo en Comodoro Py.

Burundarena explicó además que gran parte del tráfico de especies prohibidas funciona en internet, como parece haber ocurrido en este caso. “Al igual que con los animales vivos, se usan redes sociales o aplicaciones con grupos y cuentas anónimas. Les resulta muy fácil concretar contactos internacionales y gran parte de las operaciones se hacen por encargo. Incluso hemos visto que utilizan Mercado Pago para cerrar las transacciones”, detalló.