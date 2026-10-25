Violación múltiple en Cornell: por qué los hombres en grupo aún tienen una dinámica tan tóxica y el rol de la tecnología

NUEVA YORK.– No dejo de pensar en un emoji publicado en un chat grupal de más de 50 hombres jóvenes: una cara de diablo. Y un mensaje de texto: “Esto es una locura”, que entiendo que significa salvaje, fuera de los límites, excesivo. Estos y otros mensajes de Snapchat escritos por miembros de la fraternidad Chi Phi de la Universidad de Cornell provocaron una intensa indignación en nombre de Jane Doe, quien dice que esa noche fue agredida sexualmente por siete hombres, porque la misoginia exhibida es muy evidente. “Vagina gratis”; “Puedes llegar y sacártelo”; “¿La tienda sigue abierta?”. Este, casi todos están de acuerdo, es un comportamiento aborrecible. Es el lenguaje de la cultura de la violación.

¿Por qué el emoji de diablo? Creo que el carácter prohibido del sexo con Jane Doe era parte de la emoción colectiva del chat. Veo una conciencia tácita de que una mujer severamente intoxicada no puede consentir al sexo, y una insistencia en hacerlo de todos modos. Luego: un deleite compartido de que el grupo se esté saliendo con la suya, juntos. Los hombres celebraban: “Amo a Chi Phi, carajo”; “CHI PHIII”. La masculinidad se exhibe, se demuestra y se disfruta: te muestras como uno de los grandes hombres del campus al depredar colectivamente a una mujer vulnerable.

¿Por qué los hombres en grupo se comportan de esta manera? ¿Qué hace que un hombre frente a una audiencia de otros hombres ofrezca a una mujer como un trozo de carne para el consumo? Dos de los hombres que Jane Doe describe que la agredieron esa noche eran chicos con los que se llevaba bien. En los días posteriores, enviaron mensajes que parecían comprensivos y cariñosos. “Lo siento muchísimo”, envió uno por mensaje de texto. Otro escribió: “¿Cómo estás lidiando con el estrés? ¿Necesitás algo?”. Estos mismos hombres fueron los que anunciaron su cuerpo para que sus compañeros de fraternidad lo tomaran. (Todos los hombres acusados por Jane Doe negaron haber cometido algún delito).

Soy profesora en Cornell, y hace unos días hablé con Diego Estrada, un exalumno mío que fue presidente de una fraternidad en el campus, se graduó y trabajaba como asesor residente en una fraternidad diferente en el otoño de 2024, cuando surgió la noticia de las acusaciones de Jane Doe. Yo quería entender cómo era la conversación dentro de las fraternidades en ese momento.

La casa de la fraternidad Chi Phi en la Universidad de Cornell Matt Rourke - AP

Estrada me describió el ambiente que observó en una de las fraternidades que él consideraba socialmente comparable con Chi Phi. Los miembros allí, en general, parecían simpatizar con los hombres de Chi Phi; se sentían mal de que estuvieran siendo “arruinados” por lo que Jane Doe estaba diciendo. Su respuesta, dijo Estrada, fue idéntica a los comentarios de culpabilización de la víctima que ahora vemos propagarse en línea: que Jane Doe se buscó lo que le pasó al beber e ir a la casa de la fraternidad.

Me dijo que estaba consternado por lo que escuchó, pero no dijo nada. No quería ser visto como un regañón. Tampoco quería perder su trabajo en ese momento y, con este, su plan de comidas y su alojamiento.

Mi término para la simpatía que se muestra hacia los hombres que cometen abusos en lugar de hacia las víctimas mujeres es “himpatía” (una palabra creada con el pronombre masculino en inglés him). Veo este sentimiento insidioso en acción en el chat de Chi Phi, en la lealtad que une a un hermano de fraternidad con otro, lo que haría que cualquier intento de responsabilizarse mutuamente se sintiera como una traición. Parece que nadie que vio el chat grupal esa noche se opuso abiertamente al comportamiento; por el contrario, muchos de los hombres se incitaron mutuamente y parecieron intensificarlo. Al menos dos hombres entraron a la habitación donde estaba Jane Doe después de ver el chat, y uno informó al grupo que ella seguía allí. (Para ser justos, un miembro de Chi Phi sí compartió la conversación de Snapchat, tal vez sintiendo suficiente remordimiento moral para documentar lo que estaba sucediendo).

El chat grupal de Chi Phi encaja en un claro patrón de hombres que subyugan a las mujeres como una forma de vincularse con otros hombres. Según las normas dentro de muchos grupos exclusivamente masculinos, cuando un hombre propone hacer algo inmoral o ilegal, el código de hermanos dicta que los demás le sigan el juego. Las investigaciones sociológicas demostraron que una de las formas en que los hombres demuestran su masculinidad a los demás es a través de la violencia sexual misógina, así como la agresión y el control coercitivo de las mujeres.

Las investigaciones sociológicas demostraron que una de las formas en que los hombres demuestran su masculinidad a los demás es a través de la violencia sexual misógina JOSEPH PREZIOSO - AFP

Es fácil ver, entonces, cómo la dinámica de grupo masculina puede volverse tóxica demasiado rápido: un hombre particularmente prepotente o cruel decide depredar a una mujer vulnerable e invita a otros hombres a participar. Se sienten no solo emocionados, sino incluso obligados por el honor a aceptar esa invitación. Un estudio de 2007 encontró que los hombres que se unen a fraternidades tienen tres veces más probabilidades de cometer violencia sexual durante su primer año de universidad, aunque no tenían más probabilidades de haber cometido una agresión antes. Desde entonces, esos datos fueron respaldados. Las fraternidades parecen tener el poder de tomar a los hombres y convertirlos en violadores.

Una regla secundaria del código de hermanos es que no denuncias el mal comportamiento de otro hombre ni intervienes para proteger a la víctima. Un compañero de fraternidad tiene un fuerte sentido del deber de proteger y enaltecer a los suyos. Y él, a la vez, se siente con derecho a la lealtad de sus hermanos. Después de que las acusaciones de Jane Doe salieron a la luz en el campus, uno de los hombres acusados se quejó con otro de que se sentía abandonado por Chi Phi. “Hablan de ‘hermandad’ y luego nadie excepto un par de los compañeros verdaderos preguntan cómo estamos, y mucho menos reconocen nuestra existencia”, escribió. “Totalmente, hermano”, fue la respuesta. Estos hombres sentían lástima de sí mismos. Incluso se sentían como víctimas.

Recientemente leí un informe titulado “Violación grupal en el campus: ¿juegos de fiesta?” que analizó más de 50 casos de violación grupal en campus universitarios de todo tipo: universidades de la Ivy League, pequeñas universidades de artes liberales, escuelas estatales. Identificó un patrón:

Una fraternidad organiza una fiesta. En muchos casos, una mujer joven a menudo bebió demasiado y/o consumió demasiadas drogas. Por lo tanto, puede que no se dé cuenta de que la persuasión “amistosa” de los hermanos es en realidad una persecución planeada de una presa fácil. Para cuando reconoce su aprieto, su confusión se convirtió en miedo y pánico, y el escape parece imposible. Es incapaz de protestar o sus protestas son ignoradas. Entre dos y once o más hombres la violan.

El informe fue publicado hace más de 40 años, en 1985. Lo que es nuevo en el caso de Jane Doe es que la tecnología moderna está permitiendo y facilitando antiguas formas de depredación sexual de maneras aterradoras. Los grupos de hombres ahora pueden formarse y coordinarse con mucha mayor facilidad de lo que podían en cualquier época anterior. Pueden invitarse mutuamente a cometer violaciones desde detrás del escudo anonimizador de sus pantallas. En línea, la misoginia y la cultura de la violación que pueden fomentarse dentro de los espacios exclusivamente masculinos operan a gran escala y a la velocidad de la luz.

En los rincones más mundanos del internet encontramos grupos de hombres congregándose para ventilar sus resentimientos hacia las mujeres

Los efectos de esto son evidentes mucho más allá de la universidad. En Francia, Dominique Pelicot reclutó a más de 50 hombres a través de un sitio web para violar a su esposa drogada. Un grupo de Facebook italiano dedicado a intercambiar fotos no consensuadas de esposas y novias llegó a tener decenas de miles de miembros. Este año, una investigación de CNN informó sobre una sala de chat en la que hombres de todo el mundo compartían estrategias para drogar y agredir a sus parejas, así como videos de ello; un legislador francés se refirió a tales grupos como academias de violación en línea.

Incluso en los rincones más mundanos del internet –los videojuegos, YouTube, las redes sociales– encontramos grupos de hombres congregándose para ventilar sus resentimientos hacia las mujeres y planear la explotación sexual. En septiembre, Wired escribió sobre Maddie Kowalski, una estudiante universitaria que fue grabada durante actos sexuales sin su consentimiento. Los videos circularon en Snapchat, donde fueron retomados por una comunidad de doxeo en línea y difundidos posteriormente en X. Los videos, con el nombre de Kowalski adjunto, finalmente fueron vistos millones de veces. El impacto devastador en ella y en otras mujeres que fueron victimizadas de manera similar difícilmente se puede exagerar.

El internet es donde los jóvenes alcanzan la mayoría de edad, y está empapado de esa misoginia. Quizás por esto la violencia sexual no ha disminuido en la era posterior al #MeToo. De hecho, en Cornell la violencia sexual parece estar aumentando. Los datos de la encuesta de 2025 de la universidad mostraron que el 35% de las estudiantes de pregrado habían experimentado alguna forma de agresión sexual durante su tiempo en Cornell, en comparación con el 23% en 2023.

La semana pasada, Michael Kotlikoff, el rector de Cornell, suspendió las fiestas de fraternidades hasta el final del año académico. Pero, en última instancia, es probable que esta política sea tan exitosa como lo fue la Ley Seca para acabar con el consumo de alcohol: las fiestas serán empujadas a la clandestinidad mientras el sistema de fraternidades y sororidades sigue en funcionamiento.

Prohíban las fraternidades, digo yo, y Estrada, el expresidente de una de ellas, casi está de acuerdo conmigo. Pero le sorprende cómo se siente cuando lo dice: culpable, avergonzado, como si estuviera traicionando a sus compañeros al siquiera contemplar la disolución.

Me dijo que su novia le preguntó recientemente qué habría hecho si hubiera sido parte del chat grupal de Chi Phi esa noche. Fue, como de costumbre, honesto y perspicaz en su respuesta. “Me desconcertó mi respuesta interna porque de inmediato lo que pensé fue, bueno, ¿sigo siendo el presidente de la fraternidad?”, dijo. “Es algo aterrador. Así de inculcado lo tengo, como presidente, que mi trabajo es proteger a mis hermanos y desactivar la amenaza, en lugar de la necesidad de ser una buena persona”, ahondó.

La autora es profesora de filosofía en la Universidad de Cornell; autora de Entitled, Down Girl y Unshrinking, y escribe el boletín More to Hate.