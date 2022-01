Volver a 1988: cómo era la vida durante los cortes de luz programados por el gobierno de Raúl Alfonsín

Nadie puede discutir que los argentinos somos fieles a nuestras tradiciones: los cortes de luz programados renacen de tanto en tanto y ya parecen formar parte de una cruel costumbre. Este verano, los porteños vuelven a repetir hábitos como los que sembraron el mal humor generalizado en 1988 durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Hace 34 años, la realidad era tan similar como la actual. Nada cambió. O quizás todo empeoró.

Esta temporada, marcada por la pandemia y una ola de calor que elevó la temperatura en casi todo el territorio nacional, se suman a la falta de inversión en infraestructura que sume al país en un retraso tecnológico de décadas y hacen que los cortes formen parte de la cotidianeidad.

En 1988 se programaron drásticos cortes de energía. Y con ellos, la vida en Buenos Aires se transformó definitivamente durante varios meses. Por entonces, serios problemas en la Central Hidroeléctrica de Embalse Río lll, en la Central Nuclear de Atucha y un incendio en la red de distribución que salía de El Chocón sumieron al país en una de sus más graves crisis en materia de electricidad.

En la actualidad, a las altas temperaturas se le añade un consumo mayor que el de hace casi tres décadas debido a los nuevos hábitos urbanos y el incremento de la población en las ciudades. Pero, ¿cómo era vivir en el 1988 de los cortes programados? Los memoriosos lo recordarán muy bien. Un infierno. Igual que ahora. Calor y oscuridad, un combo de fastidio e incomodidad, agravado por los aislamientos de los casos positivos de coronavirus o los confinamientos de los casos sospechosos.

Adelantar la hora

La hora oficial se adelantó sesenta minutos. Desde el 1° de diciembre de 1988 los argentinos nos acostumbramos a cenar con el reflejo de la luz diurna filtrándose por las ventanas.

Luces alternadas

Un poste sí, un poste no. Las avenidas de CABA sufrieron la reducción de un 50% de su iluminación. El alumbrado público se encendía alternadamente dejando a la mitad de sus columnas desafectadas.

La municipalidad también apagó las farolas decorativas y se suprimió la iluminación de monumentos, fuentes y ornamentaciones de edificios públicos.

Los comercios debieron suspender el encendido de marquesinas y vidrieras. La oscuridad propició, en aquellos años, una ola de robos amparados por la complicidad de la sombra, siempre secuaz del delito callejero. El recurso no solo afeó la visión de las arterias más transitadas sino que significó una merma en el consumo ante la falta de atractivo de los comercios para ofrecer sus productos luego de la caída del sol. Muchos locales no respondieron a la nueva norma, siendo severamente castigados con multas que complicaron aún más la economía de sus propietarios. Penas y caída en las ventas llevaron a no pocos a bajar la persiana definitivamente en un panorama asediado por la hiperinflación.

Los cines y teatros también debieron oscurecer sus letreros, factor importante en la difusión de las propuestas.

Algunos centros de entretenimientos como el popular Italpark de Recoleta debieron adaptarse con una iluminación de emergencia que distaba bastante de la habitual, desbordada y llena de colorido.

Reducción de las horas de aire de los canales de televisión

Los canales de televisión debieron acortar drásticamente la cantidad de tiempo de salida al aire. La programación se redujo a sólo cuatro horas diarias. La merma en la producción local causó gran malestar en actores, animadores y periodistas que vieron desaparecer sus ciclos de las pantallas o, en el mejor de los casos, llevarlos a cabo con una frecuencia inusual. Los programas matinales desaparecieron de las grillas por mucho tiempo.

Eventos deportivos de día

Los encuentros deportivos deben ajustar su desarrollo a los períodos de luz solar. Así rezaba la nueva norma. Solemne y letal. Si los jugadores sudaban las casacas, los hinchas no la pasaban mejor bajo el rayo de sol sobre las tribunas en las jornadas de más calor.

Como en la época de nuestros abuelos, los porteños vaciaban compulsivamente las expendedoras de hielo de las estaciones de servicio. Claro que los cortes también afectaban estas heladeras, así que encontrarla inundada por el deshielo era una de las peores desazones que podían sucedernos. Los empresarios con varios puntos de venta, transportaban las bolsas de hielo de una estación a otra esquivando cortes, e incentivando de manera notable negocio de la venta de los cubitos.

Asuetos forzados

A lo largo de los meses más críticos, no fueron pocos los asuetos administrativos decretados para frenar el consumo de energía demandado de la administración pública.

Para aprovechar la luz natural, oficinas públicas, sindicatos, empresas e industrias decidieron adelantar su apertura. En el caso de las entidades bancarias, el horario de atención se redujo una hora y se estableció de 8 a 12 horas.

Cómo eran los cortes programados

Los cortes siempre eran anunciados de antemano y bajo un estricto plan establecido. Los apagones diarios eran dos, de tres a cinco horas cada uno con un intervalo de seis horas.

La Secretaría de Energía, a cargo de Roberto Echarte, había anunciado la medida para implementarla de lunes a viernes, pero con la llegada de los primeros calores de 1988, los fines de semana también se vieron afectados.

Si para muestra es necesario un botón, el Poder Ejecutivo realizó una cena de ministros en la Residencia de Olivos bajo el candor del siempre efectivo Sol de Noche.

Tener luz, la estrategia comercial de los negocios

Los porteños agudizaron el ingenio dando rienda suelta a la viveza criolla. Los bares y restaurantes anunciaban de antemano su disponibilidad de energía, generando reservas de comensales que escapaban de sus casas en busca de luz, aire acondicionado y una vida “normal”.

Algunas zonas cercanas a hospitales fueron excluidas de las medidas de racionalización. Los comercios de las inmediaciones anunciaban esto como una victoria en busca de clientes de otros barrios en penumbras.

En 2022, los cortes de verano se hicieron presentes nuevamente y, a diferencia de lo ocurrido en 1988, la falta de suministro fue intempestiva y tomó a más de uno por sorpresa, pese al anuncio meteorológico de altas temperaturas. Aún así, ningún anuncio previo o plan organizado, quita el mal humor y la incomodidad de quienes los padecen. Hoy como ayer la historia se repite. Ancianos atrapados, tanques de agua vacíos, gimnasia forzada para subir eternas escaleras que parecen llegar al cielo y la tristeza de una ciudad oscura vuelven a sumergirnos en una historia caótica tan repetida como evitable.