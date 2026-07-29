Vuelta a clases: el Gobierno analiza medidas tras el paro nacional docente convocado para el lunes 3

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) convocó a un paro docente en todo el país para el próximo lunes 3 de agosto, fecha en que reiniciarán las clases en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires después de las vacaciones de invierno.

“La decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la paritaria nacional docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”, expresó el gremio en un comunicado.

El gremio denunció que “mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y de los fondos nacionales para la educación y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”.

La organización que conduce Sonia Alessio reclama una “convocatoria urgente a la paritaria nacional docente; aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo de los salarios; restitución y pago inmediato del Fonid y de los fondos nacionales destinados a la educación y la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo”.

Sonia Alesso (a la izquierda), líder de la Ctera, con María Laura Torre, secretaria general del Suteba), y Roberto Baradel, durante una protesta SUTEBA - Suteba

También rechaza “toda reforma jubilatoria” y el proyecto de Ley de Libertad Educativa por “constituir un grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos”.

Ctera solicita además “mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos”.

En medio del enfrentamiento de parte del arco sindical con el Gobierno, Ctera convocó a los trabajadores de la educación de todo el país a “construir una masiva jornada de lucha, junto a las organizaciones sindicales, estudiantiles y la comunidad educativa, para defender la escuela pública, los derechos los docentes, los estudiantes y los jubilados”.

La fecha coincide con el paro al que ya habían convocado los estatales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en una protesta que incluirá una movilización al Ministerio de Economía en reclamo de un aumento salarial y denunciar el vaciamiento del Estado.

Carlos Torrendell, secretario de Educación fabian-marelli-11419

ATE ya había señalado el martes último que como la movilización al Palacio de Hacienda “coincidirá con el inicio del ciclo lectivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunos otros distritos del país, se evalúa la posibilidad de marchar junto a Ctera”.

También, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) se anunció que ese mismo día darán a conocer un “plan de lucha docente” para los días siguientes. “ La Secretaría de Políticas Educativas (de la CGT), junto con integrantes del Consejo Directivo Nacional de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA) y los gremios docentes que integran esa central obrera, anunciarán el próximo lunes 3 de agosto, a las 14, en la sede de Azopardo 802, el Plan de Lucha que se llevará adelante durante el mes de agosto en establecimientos educativos de todo el país, dado la grave situación por la que atraviesa la educación argentina en materia de salarios e inversión, produciendo una crisis que ubica a la Argentina entre los países con peores indicadores en materia educativa”, indica el comunicado oficial de la CGT.

Paralelamente, desde la Secretaría de Educación de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, se evaluaban las medidas a seguir, ante el reclamo de los gremios y la suspensión de clases por el paro que coincide con la vuelta a las aulas después de las vacaciones de invierno.