Paro de colectivos en el AMBA: que líneas están afectadas por la medida de fuerza de la UTA

Este jueves 11 de abril habrá líneas de colectivos que no realizarán sus recorridos habituales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por una retención de tareas confirmada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Para dar marcha atrás con esta medida, los trabajadores aseguraron que esperan el depósito de las sumas que les reclaman a las empresas como parte de un aumento salarial. Sin embargo, los empresarios ya adelantaron que no están en condiciones de afrontar ese pago.

En un comunicado publicado en la tarde del miércoles por la UTA, se informó que los dirigentes del sindicato se encuentran negociando con las empresas de colectivos del AMBA para lograr que los trabajadores que representan perciban los salarios con los montos acordados. Y señalaron: “En el día de mañana [por hoy] los trabajadores estarán en las empresas al inicio de la jornada esperando el pago del 100% de los salarios, como requisito previo a iniciar las tareas”.

Sin embargo, algunas líneas de transporte ya adelantaron que no funcionarán con normalidad. Según informó la cuenta de X Ciudad de Bondis, las siguiente harán retención de tareas desde esta medianoche: 1-2-4-10-12-15-17-19-22-29-32-33-34-37-39-41-42-45-46-47-49-53-55-59-60-61-62-63-64-65-67-68-70-71-75-78-86-87-88-90-92-93-95-96-97-102-103-105-109-110-111-113-114-118-119-123-124-126-127-128-129-133-136-140-143-145-148-151-152-153-154-158-159-160-163-166-169-172-174-176-178-179-180-181-182-184-185-193-194-195. Según indicaron, los choferes se presentarán en las empresas, pero no saldrán a dar servicio.

En diálogo con Crónica HD, un delegados de la Línea 60 -llamado Bonifacio- confirmó el paro: “Se confirmó desde el sindicato, es a nivel nacional porque no hubo arreglo paritario”, expresó. ”Entramos en una abstención de tareas. Nos quedamos en el lugar de trabajo. Si la empresa deposita la plata, salimos a laburar”, explicó con respecto a la modalidad de la protesta.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte, Luciano Fusaro, dijo en diálogo con TN a minutos de que comience el paro que la negociación no se cerró, pero advirtió: “Ese dinero que se espera no va a estar nunca porque no está incluido en la distribución de subsidios y de ingresos que reciben las empresas”.

Y agregó: “Nuestra postura es que la negociación de marzo sigue. Deberíamos negociar con la secretaria de transporte la recomposición salarial, una vez que tengamos claros los recursos, recién ahí hacer una oferta por el salario de marzo y cerramos la negociación. Eso no va estar la semana ni la que viene. Es un proceso. Por eso, no entendemos la medida de fuerza que va a afectar a muchas personas”.

La empresa DOTA aseguró que sus líneas de colectivos deberían funcionar con normalidad este jueves: “No hay ninguna razón para que el personal haga retención de tareas”, señaló en un comunicado.

El comunicado de la UTA

El sindicato comandado por Roberto Fernández, afirmó en el comunicado difundido esta tarde que “el sector empresario se niega a pagar lo salarios en los montos acordados, a pesar de que los Gobierno Nacional y Provincial aportaron en subsidios la suma de más de $122.000.000.000, con un aumento respecto al de los meses anteriores de 42% y aumento del valor del pasaje que pagan los usuarios en un 250%, pese a lo cual manifiestan que los gobiernos deben aportar una suma superior porque los montos recibidos no son suficientes para cubrir los costos”.

Comunicado de la UTA

En este texto, el sindicato sostuvo que “también ahora niegan lo acordado, intentando borrar con el codo lo que se escribió con la mano y ante la misma autoridad de aplicación. Ante tal situación, en el día de mañana los trabajadores estarán en las empresas al inicio de la jornada esperando el pago del 100% de los salarios, como requisito previo a iniciar las tareas. Esperamos que los empresarios asuman la responsabilidad que les corresponde como empleadores y eviten afectar a miles de usuarios”. Por lo tanto, todavía hay tiempo para que se desactive la medida de fuerza si es que los empresarios deciden pagar el dinero que los choferes reclaman.

