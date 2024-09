A examen: probamos el Age of Mythology Retold, el clásico de estrategia que quiere recuperar su magia

Escuchar

El rubro de los videojuegos de estrategia en tiempo real tuvo su época dorada en la década del 90, con títulos que aún hoy se consideran verdaderos clásicos, como Dune 2, Command and Conquer y Age of Empires, entre otros, los cuales tuvieron sus respectivas continuaciones y spin-offs dentro del mismo universo. Transitando el 2003 y con el éxito cosechado con su franquicia Age of Empires (AoE), Microsoft quiso ir más allá y apostó por un juego que combinaba la experiencia de AoE, pero fortaleciéndola con un costado mitológico de dioses, héroes y titanes del que su primo hermano carecía. Así nació Age of Mythology (AoM), un título que cautivó a los jugadores por su apartado gráfico, su jugabilidad y banda sonora, convirtiéndose en uno de los reyes de los ascendentes cibers, sí, esos hermosos antros en los que muchos amanecían jugando al Counter-Strike y al Mu.

Lamentablemente, Microsoft se olvidó de la franquicia, ya que no tuvo ninguna continuación, a pesar del potencial que tenía. Es cierto que tuvo una expansión llamada Los Titanes, que añadía nuevas razas y personajes mitológicos, pero solo eso. Por suerte, la empresa detrás de Windows revolvió en el baúl de los recuerdos y trajo de nuevo a la vida a AoM, pero no con una continuación, sino con un remake con la que espera relanzar la franquicia.

El mismo juego para las nuevas generaciones

Con veinte años a cuestas, la movida de Microsoft fue más que acertada. Lanzar una continuación de un juego que las nuevas generaciones no han disfrutado puede hacer que no traccione demasiado en el mercado. Al tratarse de un remake, el nuevo AoM Retold (recontado, como si de un cuento se tratase) vuelve a sentar las bases para relanzar el título, el cual puede aspirar a un mayor recorrido y, si funciona bien en la comunidad de jugadores, a posibles secuelas.

Como lo indica el título de este apartado, “nuevas generaciones” tiene una doble acepción, dado que no solo fue desarrollado para una nueva generación de jugadores, como decíamos en el párrafo anterior, sino también para una nueva generación de consolas y computadoras. AoM Retold tiene su versión para PC (en esta plataforma lo hemos probado), pero también se puede disfrutar en Xbox. Si bien no lo probamos en las consolas de Microsoft, se sobreentiende que, para sacar el máximo provecho y, sobre todo, para mantenerse competitivo, será necesario dotar a la Xbox de teclado y mouse, dado que, como es usual en los juegos de estrategia, el gamepad no suele aportar la precisión que requieren estos títulos.

El Age of Mithology Retold es una reconstrucción total del juego original de estrategia en tiempo real publicado hace 20 años, pero con gráficos nuevos

Chapa y pintura

Para este relanzamiento de la franquicia, Microsoft confió en los estudios World’s Edge y Forgotten Empires para el desarrollo, siendo Xbox Game Studios quien se ocupa de la distribución. Luego de probar la versión de PC y la de Xbox, se puede decir que estamos ante un título completamente nuevo. Aquí no hubo solo algunos retoques, sino que se nota que AoM Retold ha sido desarrollado desde cero. Esto se percibe en el apartado gráfico, que luce genial, y en la alucinante banda sonora (que ya era excelente en la versión original) que fue regrabada y en la que encontramos una verdadera sinfónica que acompaña la aventura de nuestros personajes.

La jugabilidad se mantiene fiel a la original: podemos elegir librar escaramuzas rápidas eligiendo una civilización y enfrentándonos en un mapa contra la IA del juego. En esta modalidad se puede configurar el mapa: si queremos que el enfrentamiento se realice en uno pequeño o grande, en un mapa lleno de nieve o con un gran mar que rodea a un par de islas. Estas elecciones cambiarán la dinámica de la estrategia a implementar; según la elección, deberemos usar barcos, aves mitológicas o simplemente caballería, arqueros y catapultas.

El Age of Mithology Retold es una reconstrucción total del juego original de estrategia en tiempo real publicado hace 20 años, pero con gráficos nuevos

Además de las escaramuzas, se puede elegir el modo campaña, que cuenta la historia de las diferentes civilizaciones y el hilo conductor está muy bien realizado, enganchando al jugador en la aventura. Por último, aunque no lo pudimos probar por tratarse de la versión definitiva, se encuentra el modo multijugador, el cual es sin dudas el más interesante y el que puede extender la vida del título al permitirnos jugar con amigos.

Entre las civilizaciones que se pueden elegir se encuentran los egipcios, griegos, atlantes y los nórdicos. Cada civilización es fuerte en diferentes áreas que la diferencian de las demás: velocidad de construcción, mejores barcos, máquinas de asedio, etc. Se destaca también la posibilidad de utilizar héroes mitológicos de cada civilización, así como titanes que pueden destruir todo a su paso. A medida que cambiamos de edad, debemos elegir a qué dios adoraremos y, según la elección, se habilitarán diferentes poderes y plagas que podemos usar, además de unidades especiales.

El Age of Mithology Retold es una reconstrucción total del juego original de estrategia en tiempo real publicado hace 20 años, pero con gráficos nuevos

Prueba de fuego

Probé AoM Retold en dos equipos para comparar el desempeño. El primero fue una PC con un procesador Intel Core i3 de 12va generación, 16 GB de memoria RAM Kingston DDR5 y una placa de video Intel Arc A380. Configuré todos los gráficos en alta y el desempeño fue muy bueno, aunque cuando seleccionaba la configuración “divina” para aprovechar el filtro de texturas, antialiasing y efectos de agua avanzados, se notaban algunos tirones menores.

También lo pude testear en otra PC con un procesador AMD Ryzen 5 8600G con gráficas Radeon integradas y 32 GB de memoria RAM Kingston DDR5, y el juego se desenvolvió más fluido con las configuraciones de calidad al máximo detalle.

El Age of Mithology Retold es una reconstrucción total del juego original de estrategia en tiempo real publicado hace 20 años, pero con gráficos nuevos

En conclusión

Revisitar AoM es una decisión obligada para los amantes de los juegos de estrategia en tiempo real. Por su música cautivante, sus gráficos increíbles y por su excelente jugabilidad, estamos frente a un título fresco y totalmente renovado que hacía falta. Las partidas multijugador serán, seguramente, la frutilla del postre y el motivo para trasnochar más de un fin de semana.

AoM Retold llegó hoy, 4 de septiembre, y estará disponible desde el día uno en el servicio Game Pass de Xbox. También puede comprarse por Steam a un precio bastante acomodado de 30 dólares, o unos 36.000 pesos al tipo de cambio actual.

Temas Reseñas de videojuegos