A examen: probamos el monitor ultra ancho Ultragear 34GP63A de LG

En los últimos años se han popularizado los monitores ultrawide, que, a diferencia de los monitores convencionales, ofrecen la posibilidad de tener una experiencia cinematográfica, sobre todo a la hora de disfrutar de los videojuegos gracias a su pantalla, que es mucho más ancha que la de un monitor convencional. La razón de ser de estos monitores es que presentan un producto que genera un ambiente envolvente y mucho más inmersivo, para que el jugador disfrute a pleno de la experiencia. Si bien son muchas las empresas que se han sumado a la moda de fabricar este tipo de monitores, la realidad es que en nuestro país se han presentado solo algunos modelos de manera oficial. Uno de ellos es el LG Ultragear 34GP63A, lanzado en Argentina hace poco, con el cual la empresa surcoreana redobla la apuesta, acrecentando las alternativas dentro de su línea de pantallas para videojuegos.

Unboxing

El nuevo monitor de LG se presenta en una voluminosa caja, algo esperable dado el tamaño del producto. Una vez abierta, nos encontramos con la pantalla protegida por telgopor. Al retirarla, descubrimos que el monitor viene en dos partes: la pantalla, por un lado, y su pie por el otro. El efecto “wow” es inmediato al ver la pantalla curva de 34 pulgadas en formato apaisado. Y es que, además de ser un monitor de amplias dimensiones, se trata de una pieza de diseño que podemos sumar a nuestro setup.

Acompañan al dispositivo el manual de usuario, el certificado de garantía, un cable de energía y dos cables: uno HDMI y otro DisplayPort para conectar la PC.

El montaje del monitor es muy simple: no hace falta utilizar destornilladores, dado que el pie es encastrable. Así que, en menos de dos minutos, el LG Ultragear quedó erguido sobre el escritorio, listo para las pruebas.

Ideal para videojuegos

Para probar a fondo el monitor, lo conecté a una PC de escritorio con procesador Ryzen 9950X de AMD, acompañado de 32 GB de RAM y una placa de video Radeon 7900 GRE. El nuevo LG Ultragear 34GP63A incluye, en su parte trasera, tres conectores: dos HDMI 2.1 y un DisplayPort. Elegí conectar mediante el puerto DisplayPort, que es una mejor opción en altas resoluciones que el HDMI, sobre todo teniendo en cuenta que este monitor de LG permite una tasa de refresco de 160 Hz, algo alcanzable en muchos juegos corriendo sobre la Radeon 7900 GRE. Recuerden: los Hz refieren a la máxima cantidad de veces que se actualiza la imagen en pantalla; más Hz, más fluido puede ser -potencialmente- el movimiento que vemos.

El espacio extra que agrega un monitor ultra ancho en formato 21:9 respecto de una pantalla 16:9 convencional

Al terminar de conectar todo, es importante aclarar que el monitor puede administrar bien los cables (tanto de datos como de energía), ya que en el medio de su pie incluye una especie de gancho pensado como punto de enganche para que los cables no queden colgando, desluciendo nuestro escritorio.

Para terminar de acomodar todo antes de las pruebas, ajusté la altura del monitor moviendo la pantalla sobre su pie de apoyo e incliné el ángulo de visión para lograr una mejor experiencia de uso.

Una vez encendida la PC y el monitor, Windows 11 adaptó, en dos parpadeos de pantalla, los ajustes a la nueva resolución, aprovechando ya desde el inicio todas las características de la pantalla.

Antes de pasar a las pruebas con videojuegos, es importante aclarar que el Ultragear 34GP63A posee una resolución WQHD de 3440x1440 pixeles, soporte HDR10 y una relación de aspecto de 21:9 en un formato curvo, lo cual logró experiencias de lo más inmersivas en los juegos que probamos y también al disfrutar de películas. Como referencia, la mayoría de los monitores modernos tiene un formato 4:3 o 3:2; los monitores anchos, como las teles, son de 16:9; es decir, el ultrawide es un tercio más ancho que un monitor ancho o que una TV convencional.

Para las pruebas, instalamos algunos juegos que admiten la relación de aspecto 21:9 (sí, hay algunos que aún no son compatibles). De esta forma, pudimos disfrutar de títulos como Horizon Forbidden West, el nuevo Final Fantasy XVI, Age of Mythologies: Retold y la versión Director’s Cut de Ghost of Tsushima. En todos los casos, el monitor se desempeñó de manera extraordinaria, brindando la sensación de inmersión que buscábamos. Esto se logra por la combinación de su relación de aspecto, el tamaño de la pantalla, la curvatura de la misma y la distancia de menos de un metro entre la pantalla y el lugar donde estaba sentado.

Para ayudar a que los videojuegos se desenvuelvan con mayor naturalidad, el Ultragear incluye algunas tecnologías como Adaptive-Sync y AMD FreeSync Premium, con las cuales los jugadores pueden experimentar un movimiento fluido y continuo en juegos de alta resolución. Además, este monitor de LG suma las tecnologías Black Stabilizer, que proporciona a los jugadores una visibilidad completa incluso en las escenas de negros profundos, y Dynamic Action Sync, que permite ver la acción en tiempo real sin retrasos en el procesamiento de la imagen.

A la hora de mantener el setup minimalista, el Ultragear 34GP63A colabora al incluir parlantes estéreo de 7W incorporados con tecnología MaxxAudio, los cuales pasan desapercibidos por estar integrados en la carcasa y logran buenos niveles de sonido y refuerzo de graves. A su vez, se incluye en la parte trasera una salida de audio para conectar auriculares.

En conclusión

Si están buscando renovar el viejo monitor del setup gamer, si tienen lugar en el escritorio y el presupuesto adecuado, el Ultragear 34GP63A puede ser una de las opciones indicadas. Los monitores Ultrawide están de moda; ya son muchos los juegos que los soportan y se apoyan en su alta capacidad de inmersión gracias a su “pantalla tipo cine”. Tanto por su resolución como por su tasa de refresco, el Ultragear 34GP63A es una de las apuestas más importantes del mercado para disfrutar de los últimos videojuegos a altas resoluciones. Este nuevo monitor de LG ya se consigue en el país a un precio de 1.599.999 pesos en la web de la empresa, con la posibilidad de comprarlo en 6 cuotas sin intereses

