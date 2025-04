Samsung Galaxy A56: probamos el smartphone de gama media que va por más

Samsung vuelve con su línea Galaxy A de smartphones de gama media, y en este caso, pudimos probar uno de los destacados de la familia, el Galaxy A56 5G, que presentó hace unos días junto al Galaxy A36 5G y el Galaxy A26 5G. Recientemente lanzado en todo el mundo, llega a la Argentina con un precio de 999.999 pesos, cuotas y un arreglo de pantalla gratis durante el primer año.

Pero nosotros nos vamos a centrar no tanto en las promos, sino en cómo se siente usarlo, qué trae de nuevo en comparación a los demás y sobre todo, cómo se compara con los equipos más caros. ¿Es posible tener un smartphone de gama media que reemplace a la costumbre de usar un gama alta?

Con la economía actual, es muy común que los que estábamos acostumbrados a usar un equipo premium, tengamos que renovar por un equipo de una gama un poco inferior. En el caso del Galaxy A56 vamos a ver qué dejamos en el camino y qué cosas vamos a mantener.

El editor de imágenes que permite borrar un elemento de la foto llega a los Galaxy A56, A36 y A26 de Samsung

En primer lugar, este nuevo equipo intenta acercarse con su diseño lo más que puede a los topes de gama. Ahora con marcos de aluminio y cuerpo de vidrio, en la mano se siente 100% premium y viene en cuatro colores: grafito, oliva, rosado y un blanco grisáceo. En el frente, vamos a tener biseles reducidos, un poco mayor en la parte inferior, que sostienen la sensación de ser un equipo de calidad. Si bien hay equipos de su gama con biseles más pequeños, este no se queda atrás.

La potencia

Dentro vamos a encontrarnos con un procesador de Samsung, el Exynos 1580 de 4 nm, que según sus especificaciones podría ponerse un poco por debajo de un Snapdragon 7 Gen 3, (aunque aún faltan más pruebas de comparación) y viene con 8 GB de RAM y con 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.1, lo que es un poco menos veloz que los UFS 4.0 del Galaxy S25, por ejemplo.

En nuestro caso, pudimos jugar juegos en alta calidad y correr apps y videos multitasking sin problema alguno, dado que la potencia que tiene es suficiente para todas las tareas cotidianas. Donde puede pesar en comparación quizás es en la edición de video y otras apps de exigencias similares; que en este caso, no es que no las realice, sino que será un poco más lento que un tope de línea del mercado. Es un punto donde la diferencia de precios entre los modelos es más notoria, pero quizás podemos resignar algo de rendimiento en pos de no pagar más de 2 millones de pesos por un teléfono tope de línea.

La pantalla

Un punto más que importante del que tenemos que hablar es la pantalla. El Galaxy A56 5G tiene un panel Super Amoled de 6,7 pulgadas, con un brillo que no desentona y que se deja ver bien bajo el sol. Esta pantalla tiene hasta 120 Hz de tasa de refresco, lo que permite movimientos más fluidos en los juegos. Y lo importante, viene con protección Gorilla Glass Victus Plus, que lo hace resistente a golpes (también en la parte trasera). Lo mismo con su certificación IP67, que lo hace resistente al agua y polvo.

El software y la IA

El equipo además tiene parlantes estéreo, Wi-Fi6, NFC, Bluetooth 5.3 y sensor de huellas óptico integrado en la pantalla, para no extrañar casi nada de conectividad, y además posee una gran ventaja en software, que es la adición del sistema de Samsung One UI 7, que corre sobre el Android tradicional.

Este software, además de correr con mucha fluidez, permite una enorme personalización del equipo e inclusive trae varias mejoras centradas en la IA. Ahora, vamos a tener en la gama media de los Galaxy A cosas que hasta ahora eran exclusivas de teléfonos de gama alta, como el Circle to Search, en el que apretando un botón, en cualquier momento, nos permitirá buscar en Google cualquier elemento que esté en pantalla con solo dibujar un círculo a su alrededor. El sistema automáticamente lo va a reconocer y nos va a dar resultados de dónde comprarlo, qué es, y páginas web con todos los detalles. También funciona para reconocer canciones, objetos y lugares.

Además vamos a tener el asistente de voz Bixby combinado con Gemini, que nos va a dejar realizar tareas y comandos sin tocar el teléfono, y también vamos a tener la posibilidad de modificar y borrar objetos de las fotos con Samsung IA. Cabe destacar que en este punto funciona muy bien, pero no tiene el mismo nivel de profundidad que la IA que tienen los Galaxy S.

Rodear para buscar (exclusivo hasta ahora de los Galaxy S y Z) aporta más información sobre el elemento seleccionado

Fotos y video

El diseño que eligió Samsung para el módulo de las cámaras se ve prolijo, elegante y premium. Las lentes están envueltas en un marco, que está un poco separado del equipo y le da un toque distinguido. Es verdad que esta separación puede juntar un poco de polvo con el tiempo, pero no es nada que un hisopo no pueda solucionar.

Las lentes son tres, aunque una será la que manejará casi todo. La principal es una angular de 50 megapixeles (f/1.8, AF, OIS) y luego la siguen un gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) y una macro de 5 megapixeles (f/2.4).

Acá claramente la que importa es la cámara principal, que saca buenas fotos, nítidas de día, sin destacarse mucho por sobre la media, y buenas fotos con poca luz, pero bastante lejos de un resultado profesional. Se puede decir claramente que es una buena cámara de gama media que no tiene un salto sustancial con las cámaras del Galaxy A55 del año pasado, pero que sí le suma nuevos filtros, algunas mejoras más en cuanto a luz y procesamiento de imagen, y herramientas útiles, como el poder combinar varias imágenes en una foto grupal para que todos se vean con su mejor cara.

Una función de IA que llega a los Galaxy A56, A36 y A26 está en poder combinar rostros de fotos grupales para mejorar el resultado final

Donde sí notamos una sorprendente performance es en la cámara frontal para selfie. La lente de 16 megapixeles logra fotos excelentes con buena luz, y graba videos que, en nuestro caso, nos sorprendió para bien el resultado.

En cuanto a video, el equipo puede grabar hasta en 4K en 30 FPS, con una calidad cumplidora para su gama, que tiene además estabilización, pero para obtener los mejores resultados habría que estar consciente al grabar de buscar las condiciones con mejor luz y no tanto movimiento.

La autonomía

En cuanto a su autonomía, posee una batería de 5000 mAh que según la empresa alcanza las 29 hs de autonomía. En nuestro caso no pudimos emular ese número, pero está claro que todo va a depender del tipo de uso y conectividad que tengas durante el día. Además, admite una carga rápida de hasta 45 watts, pero no viene con cargador en la caja, quizás el punto más negativo de todos, ya que un cargador de 45 watts puede costar hasta 40 mil pesos extra, un número que habrá que sumar al costo del equipo si no tenemos un cargador libre.

Este nuevo Galaxy A56 nos dejó muchas buenas sensaciones en el uso, y sigue con la tendencia que no siempre es necesario comprar un gama alta para todos los tipos de usuarios. Si buscás un equipo de buen diseño y con una cámara acorde, la potencia y prestaciones de esta gama como la del A56 puede cumplir con todos los objetivos sin tener que invertir en un equipo que valga el doble.

LA NACION