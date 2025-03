Amiga de las mochilas: Probamos la Zenbook A14, la nueva notebook de Asus que pesa menos de un kilo

Portátiles para hacer dulces. Para todo tipo de personas y para cubrir diferentes tipos de necesidades. Si se busca un equipo de los más potentes del mercado, se puede optar por una notebook gamer, dado que suelen tener el mejor rendimiento, aunque con un peso mayor, claro, lo cual es algo que se suele relegar cuando se tienen pantallas amplias y carcasas de aluminio.

También están las notebooks de oficina, que sirven como equipos de propósito general, ideales para trabajar con planillas de cálculo, presentaciones, navegar por internet y realizar tareas con material audiovisual sin demasiadas pretensiones. A estos segmentos se les suma otro que acoge una buena variedad de soluciones: las portátiles para viajes o para quienes desean un equipo liviano que no castigue la espalda a la hora de transportarlo. El inconveniente es que, históricamente, en muchos casos se ha relegado la potencia en favor del pequeño tamaño y bajo peso.

Asus (al igual que otras compañías), atenta a los nuevos paradigmas y formas de trabajo, presentó su nueva portátil, la Zenbook A14, que ofrece lo mejor de ambos mundos: un equipo liviano y compacto con un muy buen rendimiento, gracias al hardware que incluye.

Primer contacto

Hace poco más de dos meses, la Zenbook A14 se lucía en la CES 2025 (la feria de tecnología más grande del mundo que se desarrolla en Las Vegas), para, tan solo unas semanas después, ser presentada en Argentina a principios de marzo. Unos días antes de su lanzamiento oficial, tuvimos el equipo para probarlo, testearlo y traerles esta nota.

Como nos tiene acostumbrados Asus, el empaque del producto es de lujo. La empresa no escatima esfuerzos para que el primer contacto con sus notebooks sea una experiencia realmente placentera. Dada su dimensión, la caja blanca ya anuncia desde el principio el pequeño tamaño del equipo. Dentro de la caja, vienen algunos elementos que serán muy útiles para transportar la computadora, como una funda de ecocuero blanca y un cargador portátil de 65W para cargar el equipo por USB-C. Envuelta en papel, la A14 se presenta de forma pulcra y minimalista dentro de la caja. Debajo del equipo, encontramos una tarjeta con las características de su material de construcción, el ceraluminium, del cual hablaremos luego.

Una Asus Zenbook A14, con pantalla de 14 pulgadas, chip Snapdragon X y 980 gramos de peso

Ideal para llevar

Como mencionamos antes en esta nota, la Zenbook A14 es un equipo ideal para quienes necesitan una computadora liviana para transportar, pero sin resignar potencia. También puede ser un buen segundo equipo, porque responde muy bien en ciertos escenarios donde las computadoras voluminosas hacen que la experiencia de trabajo sea olvidable. Algunos ejemplos son: adelantar trabajo en un avión (quienes viajamos en clase económica sabemos de lo que hablamos), meterla en la mochila de la escuela, compartiendo lugar con carpetas y cartucheras, o, por qué no, llevarla en el carry-on como equipo de soporte y backup.

En fin, la cuestión es que la Zenbook A14 solo pesa 980 gramos, y fue muy grato trabajar dos semanas con el equipo a pleno. Durante ese tiempo, usé la portátil como mi equipo principal sin sufrir ningún problema: pude llevar adelante todas mis actividades, desde trabajar en la edición de textos, retocar imágenes con Photoshop, hasta editar mi videopodcast, entre otras.

Para esta versión, Asus presentó una estética diferente a sus otras líneas de Zenbook, jugando con otra tipografía sobre la cubierta del equipo.

Experiencia de uso

Lo que más me llamó la atención es que Asus logró incluir una pantalla de 14” (que tiene un panel OLED con resolución Full HD) en este equipo tan pequeño y liviano. No es un dato menor, ya que se agradece el buen tamaño de la pantalla, sobre todo por las actividades que realizo a diario. En el pasado, tuve netbooks (¿se acuerdan?), y mi gran pesar era la pantalla de 10” que hacía mella en mis ojos después de escribir y editar documentos durante horas. Además, la pantalla OLED ofrece negros plenos y un muy buen contraste de colores, con tonos vivos.

La Zenbook A14 es un equipo ágil y rápido gracias a su procesador Snapdragon X, fabricado por Qualcomm. En diálogo con un vocero de la compañía, le consulté si, al no encontrar un sticker de AMD o Intel, el posible comprador no se sentiría desconcertado por una marca que, en nuestro territorio, no tiene mucha presencia en portátiles. A lo que me respondió que confiaban plenamente en el desempeño que ofrece el Snapdragon X, especialmente en el ecosistema de aplicaciones con inteligencia artificial que ya se pueden usar con la última actualización de Windows 11. También me comentó que, en parte, la elección de este procesador fue por el gran rendimiento de la batería, que puede ofrecer hasta 32 horas de trabajo con una sola carga. En mi experiencia, solo tuve que cargar el equipo una vez. Como suelo trabajar en sesiones más cortas, el equipo siempre estuvo suspendido, lo que me permitió tener batería para toda una semana.

El procesador Snapdragon X (que alcanza los 2,9 GHz de velocidad) incluye un NPU que gestiona toda la carga de procesamiento de los programas nativos que utilizan inteligencia artificial. Además de las opciones disponibles en Windows, como el Image Creator para crear imágenes con Paint, la utilización de Copilot, el asistente de IA conversacional de Microsoft que puede resumir páginas web, generar imágenes y responder preguntas, y la posibilidad de traducir videos en tiempo real (por ejemplo, en una videollamada), también utilicé StoryCube de Asus, una especie de Google Fotos local que identifica y ordena las fotos, detectando rostros y momentos.

El procesador de Qualcomm está acompañado de 32 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento en estado sólido.

En cuanto a conectividad, incluye todo lo necesario: puertos USB-C y USB-A, además de una entrada y salida de sonido de 3.5 mm.

Como mencionábamos antes, el equipo está construido con Ceraluminium, una aleación patentada por Asus que hace que el equipo soporte arañazos y rayones y sea más fácil de limpiar, ya que no quedan marcas de los dedos sobre la cubierta.

Dos características más antes de ir a las conclusiones: el equipo tiene bisagras a las que Asus llama EasyLift, las cuales aseguran una apertura muy natural del equipo, desplegando la pantalla con un solo dedo y sin que la base se levante. La última: el equipo incluye un diseño térmico de doble ventilador muy silencioso que mantiene la computadora refrigerada.

En conclusión

La Asus Zenbook A14 es un equipo ideal para aquellos usuarios que busquen una portátil súper liviana que pese poco y entregue buena potencia. En esta notebook, conseguirán todo eso y más, dado que, al venir con un procesador que tiene un NPU incluido, obtendrán un mejor rendimiento en aplicaciones de IA. Además de la combinación entre tamaño, peso y potencia, Asus agrega un toque de diseño con su material Ceraluminium, una pantalla OLED, teclado retroiluminado y una batería casi inagotable.

La Zenbook A14 ya se vende en Argentina a 2.000.000 de pesos.

