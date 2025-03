A examen: probamos el parlante portátil Sonos Roam 2, en la élite del segmento

Los parlantes portátiles llegaron para quedarse hace ya varios años. Si bien el uso de auriculares es el formato que manda, los parlantes portátiles se ven y se escuchan en piletas, picnics, en cuartos de las casas y hasta podés escuchar alguno que otro que pasa en su bici con el parlante colgando, para que lo escuchen todos, en la playa o en las plazas (que no es, claro, una práctica socialmente positiva: la intención siempre debe ser respetar el espacio sonoro de los demás).

La idea de tener un parlante pequeño, transportable, y con batería que aguante varias horas es algo altamente útil para que la música te siga, pero sin la necesidad de aislarte por completo con auriculares.

El Sonos Roam 2 se puede vincular a otro igual para ofrecer sonido estéreo con mayor separación de canales

En este departamento del sonido es que Sonos, además de tener parlantes para casas y home theaters, tiene el Roam 2. La segunda edición de su parlante más pequeño que ahora viene en varios colores (naranja, verde oliva, blanco, negro y celeste) que cumple con casi todos los requisitos de lo que se busca en este tipo de equipos.

Sonido y prestaciones

Antes que nada, y para dejarlo en claro de entrada, el sonido es simplemente espectacular. Los bajos, los medios y los agudos suenan como tienen que ser, no hay distorsión, no hay mezclas molestas y, sobre todo, no tiene ese sonido “vacío” que tienen el 90% de los parlantes portátiles. Sonos cuida mucho su calidad de audio, sabe que lo hace bien y por eso te cobra un ticket de un parlante premium.

Al ser portátil también tiene que cumplir con otros puntos, además de cómo se escucha. En este caso tenemos un equipo que está certificado como IP67, resistente al agua y al polvo, que inclusive puede sumergirse por tiempos cortos y no afectar el producto por lo que lo hace ideal para piletas, baños y hasta reuniones con una volcada de vasos accidental. El punto que quizás hay que aclarar es que a pesar de que su sonido es excelente, está pensado para reuniones pequeñas, habitaciones y música casual, y no tanto para una fiesta. Ahí vas a tener que dar el salto a uno de los otros equipos de Sonos. Este equipo no es para eso.

Los controles multimedia del Sonos Roam 2

Tiene un tweeter y un midwoofer, y está construido con bordes y controles de goma, lo que lo hace resistente también a caídas circunstanciales. Además, es liviano, perfecto para llevar en una cartera o una mochila. En cuanto a su autonomía, la marca asegura que su batería puede durar hasta 10 horas; en nuestro caso no llegó a tanto, pero depende de cómo se use y la potencia en la que lo escuches. Eso sí, 10 horas no es algo malo, pero un par de horas más no serían mal recibidas.

A diferencia de su versión anterior, mantiene su potencia, pero ahora suma conectividad Bluetooth autónoma de la app, por lo que se podrá conectar con cualquier equipo que tenga BT con un nuevo botón dedicado en la parte trasera.

El precio del ecosistema

Donde brilla Sonos es en el juego en equipo. Es difícil recomendar un equipo tan caro (comparado con la amplísima variedad de parlantes portátiles de bueno sonido que hay en el mercado) si no tenés planes de sumarle más patas a su ecosistema. Pero si lo hacés, el resultado puede terminar siendo muy atractivo.

El botón de Bluetooth del Sonos Roam 2

En este caso, el Roam 2 puede hacer dúo con otro parlante igual para tenés sonido estéreo mediante la app, y también se suma al sistema que forman otros parlantes Sonos en tu hogar para administrar el sonido de las habitaciones, compartir música y hasta reproducir la misma canción en sintonía en los ambientes que vos quieras con otros parlantes y barras de sonido, todo funcionando en equipo (como si tuvieras un sistema de sonido integral) y desde un solo control in-app. Podés vincularlos todos, activar o desactivar el que desees y poner la misma o distinta música en cada uno de ellos.

En cuanto a la configuración e instalación, no tuvimos problemas de conectividad ni nada similar, algo que pasaba en las primeras instalaciones durante el lanzamiento del equipo, y que posiblemente la marca ya solucionó con una actualización de firmware o que nosotros no experimentamos.

Lo que es necesario aclarar que si este será tu primer equipo Sonos, el manejo de la app y sus sistemas requieren un poquito de paciencia para entender cómo funcionan y sacarles el jugo.

Sonos trabaja con su app (que también te permite modificar los bajos y el trebble) y Wi-Fi además de Bluetooth, y puede sumar también en el Roam 2 asistentes de voz de Amazon y Google, cosa que en nuestro caso, teniendo el celular en la mano, no nos resultó muy útil.

Calidad de sobra, resistencia y precio premium

Claramente, Sonos sabe que su Roam 2 no es un equipo barato, pero tampoco desea serlo. La marca durante los últimos años demostró que, mediante calidad de sonido y fabricación, desea estar entre las marcas reconocidas como premium en el rubro del sonido, y su versión de parlante portátil no es la excepción: calidad de sonido, funciones inteligentes y un ecosistema que lo hace único y por ende, también caro.

El parlante tiene un precio oficial en Estados Unidos de 179 dólares; para traerlo vía Amazon hay que agregar 63,5 dólares de importación; el precio entre los revendedores argentinos ronda los 420.000 pesos.

