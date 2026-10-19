A examen: probamos el Samsung Galaxy S26 FE, el hermano menor de la familia

Todos los años, Samsung presenta en febrero lo que van a ser sus equipos de gama alta: los Galaxy S, los más poderosos, que buscan competir en todos los rankings de potencia. Pero un poco más adelante en el año, lanza una versión más amigable con el bolsillo y que, recortando en algunos detalles, llega con un precio tentador, promos y sobre todo, algunas especificaciones que lo ponen por sobre los gama media tradicionales y le juega un cara a cara a varios de la gama más prémium.

Estos son los FE, o mejor dicho “Fan Edition”, que desde el modelo Galaxy S20 FE de 2020, salen año tras año, reduciendo costos, limando detalles y sacándole el jugo a la optimización de sus recursos y, según la compañía, terminan siendo los más populares de la familia Galaxy S. Este año llegó el Galaxy S26 FE, que pudimos probar durante dos semanas y que nos dejó un buen sabor en la boca, más que nada para los que usan el teléfono para grabar video, hacer fotos y crear contenido tanto para redes como, por qué no, para pymes que buscan destacarse en redes.

Desde 2020 Samsung ofrece la Fan Edition (FE) de sus Galaxy S, como una alternativa de menor precio

My FanCam: de un video grupal sacás varios verticales

Esta la función que más nos sorprendió, no solo por el resultado, sino por lo fácil y bien que queda al final. Sobre un video que ya tenés grabado, por ejemplo, uno horizontal de dos personas charlando, al editarlo con Galaxy AI vas a poder seleccionar a las personas que aparecen en él. De ahí podés generar dos videos verticales (o el formato que quieras), para exportarlos por separado, por lo que tenés tanto un plano general como uno de cada uno de los protagonistas. El sueño del que edita con poco material crudo, o bien, una herramienta genial para crear varios contenidos de uno solo. Lo probamos incluso con poca luz, y el recurso de Nightography del S26 FE permitió tomar buenas imágenes inclusive con muy poca luz.

Super Steady: el horizonte queda fijo

Se había visto en otros equipos de Samsung, y el Super Steady cumple. Te permite dejar fijo el horizonte de un video aunque el celular se mueva para todos lados. Dependiendo de la fuerza con que se sacuda el teléfono, el resultado es de bueno a excelente, y por momentos parece magia la capacidad para mantener estable el horizonte aunque el celular se mueva para todos lados al grabar. La imagen queda nivelada siempre, y viene con varios modos dependiendo de lo que necesitemos al grabar.

Photo Assist: editar fotos con un comando

Acá tenemos uno de los métodos de edición rápida de fotos que revolucionó el uso de los celulares un par de generaciones atrás con los Galaxy. Ahora llega superefectivo y más rápido en el S26 FE. Pero ¿qué es lo que hace? Bueno, con Galaxy AI, te permite borrar personas, objetos con una precisión total. En casi todas las pruebas, por más complejo que era el pedido, la app borró lo que le pedimos al pie de la letra.

También te permite jugar cambiando fondos, creando cosas dentro de las imágenes, cambiar una escena de día a noche, y también transformar fotos con estilos como pintura al óleo o animé; y un montón de opciones más.

Lo que sí pasa con este tipo de funciones es que nos olvidamos de que están disponibles a la hora de necesitarlas, y son realmente muy útiles. Hay que tener en cuenta que esto por lo general requiere conexión a internet y que cuando creamos algo le deja una marca de agua pequeña que avisa que la imagen fue modificada con IA.

Document Scan: el escáner ya viene en la cámara

Esto no es nuevo, pero vale la pena destacarlo por la simpleza y la velocidad con que lo hace. El Document Scan te permite escanear documentos y crear versiones prolijas, como un PDF, directo desde la cámara de fotos. No viene con una app aparte, ni hay que instalar nada. La IA reconoce lo que estamos fotografiando y te da ahí mismo la opción para pasarlo a un documento y tenerlo digitalizado para dejar feliz a todo Tribunales.

Precio y promociones de lanzamiento

El Galaxy S26 FE se puede conseguir desde 1.999.999 pesos en la tienda oficial de Samsung, o $1.699.999 en un pago; que además acepta plan canje con otros equipos, seis meses de Google AI Pro con 5 TB de almacenamiento en la nube y una bonificación del 90% en la reparación de la pantalla si se rompe por accidente durante el primer año.

Dónde recortan para bajar el precio

Esto va a depender de contra qué lo comparamos, una cosa es ir contra el Galaxy S26 regular ($2,345 millones por 512 GB) y otra versus el Galaxy S26 Ultra ($2,95 millones con 256 GB). Si lo ponemos contra el Galaxy S26 este tiene una pantalla AMOLED más grande, de 6,7 pulgadas vs las 6,3″ del S26 (ambos de 120 Hz, pero el FE con menos brillo final); también tiene batería más grande; acá son de 4900 mAh vs los 4300 mAh del S26, y la carga rápida ahora es de 45W. Pero donde el S26 de principio de año sí le gana es en la lente teleobjetivo, de 10MP contra 8 del FE, que también es unos 30 gramos más pesado, no tiene el vidrio Gorilla Glass Victus 2 (el FE tiene Victus Plus) y la diferencia más grande sin dudas está en el procesador: si bien no tiene el Snapdragon 8 Elite Gen 5, trae un más que decente Exynos 2500.

Si la comparación ahora la hacemos contra el Galaxy S26 Ultra, las diferencias sí son mayores: procesador, cámaras, lápiz, pantalla y el tamaño de almacenamiento (el FE es de 256 GB) y la RAM, que viene solo de 8 GB, contra los 12 y 16 GB de RAM del Ultra.

De hecho, es bastante más parecido al Galaxy S26+, que tiene un precio local de 2,45 millones de pesos.

Pero claro, si bien existen estas diferencias, hay que ver de qué manera impacta esto en tu uso diario del equipo, porque en fotos, tareas de IA, redes e inclusive en el uso de juegos, la diferencia no es tan notoria, salvo que estemos hablando de uso de edición de video, juegos en alta calidad o algo ya más pensado para lo profesional.

Quienes tengan el dinero, pueden comprar el Galaxy S26 en Amazon (en un solo pago) por 1156 dólares, o 1400 dólares el Galaxy S26 Ultra, en ambos casos con impuestos y envío a la Argentina incluidos en ese precio. El Galaxy S26 FE no tiene, por ahora, envío al país.

Ficha técnica

Este Galaxy S26 FE tiene, como te comentamos, una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución FHD+ de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 1900 nits. Su procesador es el Exynos 2500 de Samsung fabricado en 3 nanómetros, con 8 GB de RAM. Atrás tiene tres cámaras: una principal de 50 MP con estabilización óptica, un gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico de 3x (hasta 30x digital); la selfie cam es de 12 MP. La batería es de 4900 mAh, con carga rápida por cable de 45 W (15W inalámbrico y de carga reversible), pero no viene con el cargador en la caja. Viene además con Android 17 y One UI 9, es resistente al agua y al polvo con certificación IP68, tiene 5G, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.4, mide 7,4 milímetros de espesor y pesa 193 gramos.