A examen: probamos la aspiradora robot Dreame F10 Plus

Hace unas semanas llegó a la Argentina la marca china Dreame, que venderá en el país purificadores de aire, secadores de pelo, aspiradoras de mano y aspiradoras robot como la Dreame F10 Plus que estuve probando por estos días, y que se suma a una nutrida oferta de este tipo de dispositivos en el país. Se vende en dos versiones: la aspiradora blanca sola (F10, $706.499) o en la versión Dreame F10 Plus ($1.054.999), que se vende con la base de carga que también permite vaciar en forma automática el compartimento que junta la pelusa y polvo del piso, con una bolsa interior en la base de carga que debería reemplazarse solo cada 90 días.

Me resultó muy fácil de armar: la caja trae la base, la aspiradora, cables para enchufes argentinos o chilenos, y una bolsa extra para la base. Una vez que se le sacaron todas las sujeciones plásticas a la aspiradora, alcanza con escanear su código QR, instalar la app oficial, y listo. En mi caso además, descargó una actualización. Una vez que terminó su carga inicial de la batería está lista para hacer un primer paseo por el ambiente para aprender la topografía del lugar. También es compatible con los sistemas de gestión del hogar inteligente de Google y de Amazon, y si queremos, puede avisar en voz alta (y en español) qué está iniciando y terminando su tarea, o que tuvo algún inconveniente con un escollo insalvable (también lo hace en la app).

Una aspiradora robot Dreame F10 Plus con la base de carga y vaciado; tiene una bolsa que debería durar 90 días

Al igual que otros modelos, tiene un cepillo giratorio, un rodillo y una mopa para trapear el piso. El tanquecito de agua para humedecer la mopa podría tener un poco más de capacidad, pero cumple con su función. Hay otros modelos que permiten poner agua en la base de carga para que rellene el tanque de la aspiradora en forma periódica; no es el caso. A la vez, viene un con cepillito para limpiar la mugre que se acumula en los ángulos rectos del depósito de la aspiradora, muy bienvenido.

La función de aspirar tiene una potencia de succión de 13.000 Pa, bastante más que otros modelos, lo que asegura que levanta de todo en el piso; es bastante silenciosa mientras aspira y trapea. Se puede definir, por supuesto, el nivel de succión con el que circulará por la casa.

La Dreame F10 Plus permite crear un mapa de la zona a limpiar y delimitar zonas de exclusión; detecta superficies para diferenciar los ambientes (por un piso de parquet, calcáreo, baldosa, etcétera). Y a diferencia de otras aspiradoras robot que probé en el mismo lugar, pudo sortear sin problemas un par de lámparas de pie cuyas bases suelen ser problemáticas para otras aspiradoras; no se enredó hasta ahora con ningún cable, lo que no es poco.

Una aspiradora robot Dreame F10 Plus con su base de carga y vaciado; toda la configuración se hace desde la app

La Dreame F10 tiene una batería de 5200 mAh, lo que le debería permitir cubrir hasta 270 metros cuadrados con una sola carga, o funcionar por 300 minutos y completar la limpieza de un piso estándar aun si forcejeó un rato con alguna alfombra o similar (lo que suele debilitar la batería).

Según la compañía, el rodillo de goma está especialmente diseñado para limpiar alfombras; las ruedas pueden circular con hasta un desnivel de 20mm, y la aspiradora también puede darse cuenta cuando está por caer al vacío (un escalón alto, una escalera).

Algo que no tiene la app, que sí ofrecen modelos de otras marcas, es un estimado de la vida útil restante de los elementos consumibles (la mopa, el filtro de polvo, el rodillo, el cepillo, la bolsa colectora). Tampoco los vende por ahora en su sitio oficial (sí lo hace para otros modelos), aunque hay combos en venta en Mercado Libre directo de China, por lo que no debería ser un problema mantenerla al día para lograr un funcionamiento óptimo.

Como fuere, la Dreame F10 Plus cumple sin problemas lo que promete: una aspiradora y trapeadora que hace ambas tareas en simultáneo, que junta todo el polvo, y que puede recorrer grandes superficies sin mayores inconvenientes.