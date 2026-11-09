Sony resucita los míticos auriculares naranja Walkman MDR-3, ahora con conector USB-C y edición especial de Stranger Things

Sony sorprendió a la industria tecnológica con el anuncio oficial de los MDR-3R, una reinterpretación moderna de los legendarios auriculares MDR-3 que acompañaron el nacimiento del primer Walkman TPS-L2 en 1979. A casi medio siglo de haber transformado para siempre la experiencia de escuchar música en movimiento, la compañía japonesa decidió rescatar aquel concepto emblemático para adaptarlo a los hábitos de consumo digitales actuales.

¿Qué ofrecen los nuevos Sony MDR-3R?

El aspecto técnico marca la mayor evolución respecto del clásico ochentoso. Los MDR-3R sustituyen el antiguo conector analógico de 3,5 mm por una entrada USB-C directa, lo que permite enchufarlos de forma inmediata a teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras compatibles. Por supuesto, se suma a la moda reciente de usar auriculares con cable, y no tiene Bluetooth.

Sony reeditó los auriculares MDR-3R que debutaron con el primer Walkman en 1979; ahora tienen conector USB-C y micrófono en el cable

En el interior del conector alberga un conversor DAC de 16 bits y 48 kHz para el procesamiento de audio digital directo. Además, suma un control remoto en línea con micrófono integrado que facilita atender llamadas y controlar la reproducción.

A nivel estético y ergonómico, el equipo mantiene la ligereza y el diseño on-ear abierto original con una estructura de 75 gramos. El empaque incluye las icónicas almohadillas de espuma intercambiables en colores azul y naranja, mientras que la caja y el manual de usuario replican fielmente la experiencia de desempaquetado de 1979. En la parte acústica, integran transductores de 23 mm que buscan mantener la firma sonora equilibrada y clara con voces naturales de la versión original.

De manera simultánea, Sony anunció una alianza con Netflix para lanzar una edición limitada de Stranger Things. Inspirada en el personaje de Max Mayfield y el universo del Upside Down, esta versión exhibe un acabado plateado con el logo grabado de la serie y almohadillas en rojo y negro.

En el mercado internacional, el modelo estándar se comercializará a 59,99 dólares, en tanto que la versión temática costará 79,99 dólares.