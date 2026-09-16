A examen: probamos la aspiradora robot Ezviz RE4

Las aspiradoras robot ya tienen un lugar bien ganado en los catálogos de electrodomésticos por su funcionamiento autónomo y en la combinación de tareas: además de aspirar polvo, pelusas y pelos de mascotas, algunos modelos también permiten trapear los pisos. La RE4 de Ezviz, una marca especializada en dispositivos de monitoreo y seguridad del hogar, reúne ambas funciones.

Con el característico formato circular de estos equipos, la RE4 de Ezviz tiene un diseño sobrio en blanco, un recipiente para almacenar agua para la limpieza húmeda y un poder de succión que se puede ajustar de acuerdo al nivel de limpieza requerido. El equipo utiliza sensores infrarrojos para detectar obstáculos y tecnología LiDAR para mapear el área de trabajo. También cuenta con detección de desniveles y una función que permite aumentar de forma automática el aspirado cuando identifica una alfombra.

A su vez, la aplicación móvil de Ezviz permite configurar el equipo mediante Wi-Fi, consultar los mapas y registros de limpieza y programar tareas.

Los ajustes iniciales

La puesta a punto es sencilla e intuitiva: el equipo está casi listo para usar una vez que se lo saca de la caja. Eso sí, antes de encender el equipo e iniciar las tareas de limpieza, hay que quitar algunos protectores. Otro recaudo a tener en cuenta es elegir un área despejada para instalar la base de carga, de al menos medio metro de cada lado.

Un diseño clásico y sobrio para la aspiradora RE4 de Ezviz

La configuración inicial es un buen momento para familiarizarse con el equipo: en el centro de la parte inferior se ubica la boca de succión, acompañada por una escobilla que asiste en las tareas de limpieza. El depósito extraíble tiene dos compartimentos separados: uno para el polvo, con su correspondiente filtro, y otro para el agua del trapeado.

Vista inferior de la limpiadora autónoma RE4: la escobilla, el ducto principal de succión y el paño del sistema de trapeado en húmedo

Para aprovechar todas sus prestaciones, hay que conectar la aspiradora a una red Wi-Fi de 2,4 GHz y vincularla con la aplicación Ezviz, disponible para Android e iOS.

Quienes hayan usado una aspiradora robot ya conocen el ritual: conviene retirar las sillas y los objetos sueltos del piso, como el calzado, para ampliar el área de limpieza. La altura de la aspiradora es de 14 cm, y es lo que definirá (junto con los 50 cm de diámetro) por dónde podrá circular.

La experiencia de limpieza

Según el fabricante, la RE4 puede limpiar hasta 300 metros cuadrados con una sola carga. En las pruebas realizadas en una habitación pequeña con pisos de madera, de unos 9 metros cuadrados (7 metros cuadrados netos, descontando el espacio que ocupan algunos muebles), la tarea de aspirado y trapeado se completó sin inconvenientes en 10 minutos.

Durante el proceso se pudo controlar desde la app el nivel de succión, ajustable en tiempo real entre cuatro opciones, con un máximo de 4000 Pa, según las descripciones del fabricante. Al aumentarlo también sube el ruido, aunque durante las pruebas no resultó molesto. La cantidad de agua utilizada para el trapeado también es regulable: se eligió el ajuste mínimo porque el nivel inicial dejaba demasiada agua sobre el piso de madera. Con esa configuración, el piso se secó a los pocos minutos de ventilar la habitación. También es posible utilizar únicamente el aspirado.

El depósito de la RE4 es pequeño, pero soporta algunos días de uso sin descarga, aunque eso dependerá de la frecuencia del programa de limpieza

El depósito de polvo es pequeño, y durante el recorrido se pudo comprobar la capacidad de limpieza y de recolectar objetos pequeños, como un clavo. Dadas las dimensiones de la habitación utilizada en la prueba, no fue necesario el vaciado del contenedor, pero claramente esta acción dependerá de la cantidad de suciedad que haya en la superficie, sus dimensiones y la presencia de pelo de mascotas.

Una carga completa del depósito de agua, de 300 mililitros, fue suficiente para varias sesiones de limpieza. El fabricante recomienda no utilizar líquidos de limpieza para evitar problemas con los conductos del equipo. Eso sí, después de cada limpieza, hay que enjuagar la mopa y dejarla secar.

La aplicación móvil

Durante la primera limpieza, la RE4 utiliza la tecnología LiDAR para elaborar un mapa de la habitación. Desde la aplicación Ezviz se puede consultar ese mapa y personalizar las zonas de limpieza, y en este espacio está uno de los puntos destacados del equipo: los ajustes y la personalización del funcionamiento de la aspiradora.

A su vez, el equipo cuenta con un sistema de notificación por voz que indica en todo momento las acciones del equipo, como las distintas fases del proceso de limpieza y el regreso a la base para la carga de la batería. De forma predeterminada está en inglés, pero desde el teléfono móvil se puede ajustar al idioma español.

En su primera salida, la RE4 recorre la habitación para mapear la habitación y luego permite ajustar áreas de trabajo; también permite ajustar las preferencias de la aspiradora y de la trapeadora

Desde la aplicación se pueden programar horarios de limpieza, iniciar las tareas de forma remota y seguir el recorrido del robot en tiempo real. Además, permite consultar los registros de los últimos treinta días, con información sobre la superficie limpiada, la fecha y la duración de cada tarea. El equipo también admite comandos de voz mediante Google Assistant (hoy Gemini) y Amazon Alexa.

La app también registra las horas de uso de los cepillos, filtros y la mopa. Esta información sirve como referencia para su mantenimiento y eventual reemplazo.

Conclusiones

La Ezviz RE4 combina aspirado y trapeado con una aplicación sencilla de usar, desde la que se pueden ajustar la succión, regular la cantidad de agua y programar rutinas de limpieza. Durante la prueba fue necesario reducir el aporte de agua sobre el piso de madera, un ajuste que conviene considerar según la superficie. El uso cotidiano también requiere vaciar el depósito y enjuagar y secar la mopa.

A su vez, para quienes ya tienen dispositivos de monitoreo y seguridad de Ezviz, la aplicación permite administrarlos junto con la aspiradora desde una misma interfaz.

La RE4 de Ezviz es una propuesta sólida en el segmento de las aspiradoras robot que se destaca por integrar una aplicación móvil que facilita los ajustes del equipo y la programación de las rutinas de limpieza

Como una primera experiencia para aquellos que no tuvieron un equipo de este tipo, o que disponen de un modelo básico sin conexión a un smartphone, la Ezviz RE4 cumple con las expectativas de limpieza que se le exige a una aspiradora robot: limpieza autónoma con trapeadora, junto a una aplicación robusta y fácil de usar.

Disponible en su tienda oficial en Argentina, la Ezviz RE4 está a la venta con un precio de referencia de 573.850 pesos.