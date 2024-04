A examen: probamos la tableta Xiaomi Pad 6, con pantalla de 11 pulgadas y buen desempeño

Escuchar

Por estos días estuve probando la Xiaomi Pad 6, una tableta que es la sucesora de la Pad 5 que probé hace un par de años; fue presentada a mediados del año pasado a nivel mundial, pero recién ahora llega a la Argentina. Como aquella, apuesta a terciar entre Apple y Samsung, buscando un lugar entre las tabletas de alta gama, y tiene con qué.

Desde el diseño, Xiaomi repitió la estética del modelo anterior, con muy buen resultado: el equipo tiene un grosor de 6,5 mm, y un peso de 490 gramos, para lograr una carcasa minimalista, con bordes rectos y un aspecto muy premium. El chasis está disponible en tres colores (gris, celeste claro y oro), y lo único que se puede ver en la parte trasera es el bloque de la cámara de 13 megapixeles, que se agradece para las ocasiones en las que necesitamos una cámara (escanear un documento, un QR para conectar la tableta al wifi. usar un juego de realidad aumentada, capturar una foto sin demasiadas pretensiones), pero que inevitable hace que la tableta quede inestable apoyada sobre una mesa, porque la protuberancia de las lentes está en uno de los ángulos del equipo. Lo mismo sucede, dicho sea de paso, con cualquier smartphone moderno.

Dos de los parlantes compatibles con Dolby Atmos de la Xiaomi Pad 6; también se ve cómo sobresale la cámara del resto de la tableta, un chasis muy esbelto de 6,5 mm

Pero la parte de atrás de la tableta Pad 6 estará, idealmente siempre fuera de nuestra vista: lo importante de la tableta es la pantalla de 11 pulgadas, un panel LCD capaz de alcanzar una tasa de refresco de 144 Hz (la cantidad de veces que se actualiza la información en pantalla; por encima de 90 Hz es lo que hoy se considera necesario para una buena experiencia en juegos) con una resolución de 2880 x 1800 pixeles. Lo importante, se ve super bien, tanto para juegos como para ver videos, películas, etcétera.

El complemento para esto serán los cuatro parlantes estéreo, en idéntica ubicación que el modelo anterior, y que ofrecen muy buen sonido, aunque inevitablemente si tenemos la tableta con las dos manos es probable que tapemos algo de la salida del audio. Pero si no, los altavoces son compatibles con Dolby Vision Atmos y se escuchan muy bien.

Detrás de la pantalla está la batería de 8840 mAh, que puede recibir energía a una velocidad decente (33 watts) con el cargador que viene en la caja, para que recuperar electricidad después de varios días de uso no sea una tortura.

El bloque de la cámara de la Xiaomi Pad 6; es un único sensor de 13 megapixeles, acompañado por un sensor de profundidad

El hardware se completa con chip Snapdragon 870 (ya un par de generaciones detrás de los más poderosos, pero igualmente con un rendimiento decente para un equipo que será, sobre todo, un centro multimedia) y 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Hay otras variantes de mayor capacidad.

Una novedad del equipo es que venía con Android 13, pero Xiaomi lo vende en el país con HyperOS, el nuevo sistema operativo que reemplaza al anterior. Pero a no asustarse: por ahora sigue siendo una simple modificación estética sobre Android; es la renovación de lo que la compañía antes llamaba MIUI. Es decir, sigue teniendo la tienda de aplicaciones de Android, y es compatible con todas sus funciones. Xiaomi ya dijo que buscará sumar mayores modificaciones en elementos clave del sistema operativo, pero no ha sucedido hasta ahora, y no ofrece mayores cambios respecto de las versiones anteriores, así que los usuarios deberían sentirse muy cómodos al usar el equipo.

La Xiaomi Pad 6 tiene cuatro parlantes estéreo y un puerto USB-C en la base para conectar un cargador a 33 watts

Es compatible con un lápiz para escribir y dibujar en pantalla (el Smart Pen, que no probé), y está preparado para funcionar como notebook, mostrando las aplicaciones como ventanas flotantes de tamaño variable, si se le conecta un teclado (Bluetooth o uno tipo funda que vende la compañía por separado), aunque sin el entorno de escritorio símil Windows que ofrece Samsung en sus tabletas (llamado DeX). Lo más útil es ajustar dos compartiendo la pantalla, algo ideal para tareas escolares, o para cursar una videollamada (con su cámara frontal y sus micrófonos, de buena fidelidad) mientras combinamos la vista de nuestro interlocutor con apuntes o algo similar.

La Xiaomi Pad 6 es, en suma, una tableta ideal para quienes buscan buenas prestaciones (y sobre todo, una pantalla de gran calidad), pero que no necesitan un modelo tope de gama. El precio local ronda el millón de pesos en la tienda oficial en el país.