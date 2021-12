Probamos la tableta Xiaomi Pad 5, con pantalla a 120 Hz y un gran diseño

En septiembre de este año, el fabricante chino Xiaomi presentó en sociedad su tableta Xiaomi Pad 5, que puso en venta tiempo después y que ya está disponible en la Argentina de la mano de Etercor, el importador oficial. La tableta tiene un precio de 94.999 pesos en el país, y la estuve probando.

En lo técnico, el equipo se destaca por la excelente pantalla IPS de 11 pulgadas y resolución de 2560 x 1600 pixeles, con tasa de actualización de 60 o 120 Hz, un modo que la hace ideal para videojuegos; el soporte para HDR10, Dolby Vision y los marcos relativamente compactos la hacen una opción muy atractiva para ver películas o series.

También tiene un chip Qualcomm Snapdragon 860, que no es el más rápido del mercado (es el top de línea de 2019), pero que no tiene inconvenientes para correr cualquier juego o aplicación modernos, acompañado por 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento (también existe una versión con 256 GB). El almacenamiento no es expandible.

Una Xiaomi Pad 5, con pantalla de 11 pulgadas, tasa de refresco a 120 Hz y chip Snapdragon 860

También tiene cuatro parlantes para lograr un sonido estéreo de muy buena fidelidad; la ubicación de las bocinas permite tener la tableta sujeta con dos manos y que al menos haya una salida de sonido en cada lado que no esté ocluida por las manos. Los parlantes son poderosos, y mantienen el buen sonido aún con el volumen alto.

No tiene, no obstante, salida de audio analógica; llegado el caso, habrá que usar auriculares inalámbricos (Bluetooth 5.0) o conectados al puerto USB-C, que también sirve para cargar la batería de 8720 mAh; Xiaomi incluye en la caja de la Pad 5 un cargador de 22,5 watts para acelerar la carga (en China hay una versión de 33 watts), con su cable USB-A a USB-C correspondiente. El cargador tiene dos salidas, USB-C y USB-A, así que es posible darle energía a dos dispositivos en simultáneo (comparten los 22 watts).

El cargador de 22,5 watts y dos conectores de la Xiaomi Pad 5

La oferta técnica se completa con Wi-FI de doble banda y una cámara frontal de 8 megapixeles, adecuada para videollamadas y con buen sonido gracias a los cuatro micrófonos integrados (distribuidos en los laterales), y una cámara trasera de 13 megapixeles capaz de grabar en 4K; no reemplazará a la de la mayoría de los smartphones, pero no está de más.

El equipo corre Android 11, con la capa MIUI 12.5 de Xiaomi, que no modifica demasiado al original, salvo por la inclusión de un doble menú superior (uno con los controles de Wi-Fi/Bluetooth y demás, y otro con las notificaciones de las apps), presente en otras tabletas, y algún otro detalle menor, más allá de la inclusión de algunas aplicaciones alternativas a las clásicas. Igual tiene la tienda de apps de Google y todo lo que ella ofrece. Sí tiene una función útil para una pantalla de este tamaño, y es que es posible dejar cualquier app como “flotando” por encima de otra aplicación que esté a pantalla completa, útil si queremos ver un video mientras usamos otra aplicación, por ejemplo, y no queremos recurrir a la pantalla dividida.

La Xiaomi Pad 5 tiene cuatro parlantes y una batería de 8720 mAh

En lo estético, la tableta recurre a bordes rectos (al estilo de los últimos iPhone) con una cubierta plástica trasera de tono opaco (blanca o gris oscuro); pesa 511 gramos, un número más que aceptable para un equipo de estas dimensiones, y que está muy bien distribuido en el equipo. El diseño general y el uso del aluminio en los bordes ofrece una sensación de equipo de alta gama que se condice con el rendimiento general y con la excelente pantalla, quizá el elemento más importante en una tableta.

La Xiaomi Pad 5 también admite dibujar en pantalla, pero requiere el uso del lápiz propietario de la compañía, la Xiaomi Smart Pen, que tiene un enganche magnético a un lateral de la tableta y 4096 niveles de sensibilidad; probé otros lápices capacitivos y, si bien funcionan, no activan la función que ignora el contacto de la palma de la mano sobre la pantalla, como sí lo hacen otras tabletas (de Samsung, por ejemplo). Con el lápiz oficial para esta tableta sí se activa esa función (palm rejection, en inglés).

El equipo me pareció muy bueno, aunque no le falta competencia, sobre todo de Samsung, con la Galaxy Tab S7 (y la más nueva S7 FE), y de Lenovo, con la P11 Pro, con configuraciones y precios levemente diferentes pero en un rango similar. Pero sin duda es un equipo para tener muy en cuenta a la hora de pensar en una tableta que sirva para juegos, para consumo multimedia y también para trabajar, sea sola o con un teclado Bluetooth.