Adiós a la Gems: Google lanza de forma global las skills en Gemini para automatizar las tareas más repetitivas

Google ha anunciado la disponibilidad global de las skills en Gemini para automatizar las instrucciones que el usuario suele utilizar diariamente con el chatbot de inteligencia artificial (IA), y que dentro de poco sustituirán a las Gems como una herramienta para tareas específicas.

Este jueves la tecnológica desplegó las skills en el chat de Gemini, con las que ofrece una nueva experiencia con su IA que llegará en las siguientes semanas a Google Workspace para empresas, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y el sector educativo, como ha informado en su web.

Cómo crear skills en Gemini para automatizar tareas

Las skills están diseñadas para automatizar tareas a través de Gemini, evitando la introducción de las mismas indicaciones constantemente, por ejemplo, para realizar presentaciones, ya que se encarga de estructurar las diapositivas o puntos clave, para adaptarse al estilo de redacción del usuario o para pedirle a Gemini más perspectivas sobre cualquier tema.

“Para tareas más grandes, puedes apilar múltiples skills juntas al mismo tiempo, como combinar la skill de estilo de escritura con una de directrices de marca para crear contenidos acordes al ‘branding’ con tu voz”, ha explicado Google.

Una vez que esté disponible, el usuario puede crear una skill desde el menú lateral en la app para describir lo que quiere que haga Gemini y, a continuación, podrá invocarla de nuevo con el acceso directo ‘/’ y el nombre de la skill. Además, desde este jueves, se pueden crear skills que incluyan archivos de referencia como documentos de texto, PDF o imágenes.

Por otra parte, el anuncio de la disponibilidad global de las skills llega a los dos días de que la tecnológica anunciara que sustituirán a las Gems en noviembre tras la llegada en las próximas semanas de nuevas funciones como la posibilidad de compartirlas con otros usuarios y añadir archivos desde Google Drive y los cuadernos de Gemini Notebook.

El soporte a Gems acabará en noviembre para las cuentas personales individuales, en marzo de 2027 para los clientes de empresas, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro, y ya entrados en junio de 2027 para el sector educativo.