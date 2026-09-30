WhatsApp suma nuevas herramientas de supervisión para padres

El mensajero instantáneo WhatsApp anunció hoy nuevos controles parentales para supervisar las charlas adolescentes, un conjunto de herramientas para que las familias tengan mayor control sobre el uso que hacen los menores de edad del servicio de mensajería.

Según explica la compañía, los padres podrán elegir cuál es la configuración de privacidad óptima para los adolescentes de la familia, incluyendo opciones como quién puede ver su foto de perfil o agregar a ese menor a un grupo. Si el adolescente quiere modificar esas opciones, necesitará la aprobación de su padre o madre mediante un PIN definido por ellos.

“Todos estos controles están diseñados para favorecer conversaciones abiertas entre padres y adolescentes sobre cómo usar WhatsApp, manteniendo privados los mensajes personales de todos. Son fáciles de configurar, con un único PIN y alertas claras para mantener informados a los padres. Y como cada familia es distinta, los controles parentales para adolescentes son totalmente opcionales”, explica la compañía en un comunicado.

Por ejemplo, los padres recibirán una notificación cuando su hijo o hija entre o salga de un grupo, o cuando un grupo del que es miembro sume usuarios en forma masiva. Los padres también podrán decidir cómo usa los canales, de quién puede ver los estados y quién puede ver sus actualizaciones. También es posible configurar el asistente Meta AI con la opción “contenido limitado”, para que ajuste las respuestas que ofrece a una consulta en función de la edad de los usuarios.

El despliegue de estas nuevas funciones se hará en forma gradual y requiere, por supuesto, que las cuentas de WhatsApp de los menores sean vinculadas a las de sus mayores para activar las herramientas de supervisión parental; la compañía tiene un sitio con todas las indicaciones para lograrlo, paso por paso. Hay que tener acceso a ambos dispositivos; en el del padre o la madre, ir a los Ajustes de la app y buscar la opción Controles parentales para vincular ambos números.