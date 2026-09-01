Adiós a WhatsApp: los celulares que dejarán de tener la aplicación en septiembre

Miles de usuarios de WhatsApp podrían encontrarse con una limitación en sus teléfonos a partir de septiembre. Por lo que se dio a conocer, la aplicación de mensajería dejará de funcionar en determinados modelos que, por su antigüedad, ya no pueden cumplir con los requisitos técnicos necesarios para mantener el servicio.

La medida alcanzará a equipos de distintas marcas, tanto con sistema operativo Android como iOS. Los dispositivos afectados son aquellos que no pueden actualizarse a las versiones mínimas requeridas por WhatsApp para continuar utilizando la plataforma.

La medida afectará a dispositivos que no puedan actualizarse a las versiones mínimas requeridas por la aplicación (Foto: Freepik)

El cambio está relacionado con las actualizaciones que recibe la aplicación de Meta. Para incorporar nuevas funciones, reforzar la seguridad y garantizar un funcionamiento adecuado, WhatsApp establece periódicamente requisitos de sistema operativo que dejan afuera a algunos celulares antiguos.

Uno por uno: la lista de celulares que se quedan sin WhatsApp en septiembre

En Android, uno de los grupos de equipos alcanzados corresponde a modelos antiguos de Samsung. Entre ellos se encuentran el Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite.

La lista también incluye algunos teléfonos de Motorola, como el Moto G de primera generación y el Moto E de primera generación.

En el caso de LG, los modelos que dejarán de contar con soporte oficial son el Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini. Sony, por su parte, tiene varios equipos de la línea Xperia entre los afectados, como el Xperia Z, Xperia Z2 y Xperia SP.

La actualización alcanzará a celulares Android y iPhone que ya no reciben las versiones necesarias (imagen ilustrativa) Foto: Pixabay

Para los usuarios de Apple, el requisito está relacionado con la versión del sistema operativo, ya que WhatsApp continuará siendo compatible únicamente con los iPhone que puedan utilizar iOS 15.1 o una versión posterior.

Por este motivo, entre los modelos que perderán el soporte se encuentran el iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c y iPhone 5, ya que no pueden actualizarse hasta la versión mínima exigida.

Quienes tengan alguno de estos dispositivos pueden revisar desde la configuración del teléfono qué versión del sistema operativo tienen instalada y si existe una actualización disponible. Si el equipo no permite alcanzar el mínimo requerido, WhatsApp dejará de ofrecer compatibilidad oficial.