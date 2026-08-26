Para Bill Gates, la IA es más peligrosa de lo que las grandes tecnológicas admiten

Bill Gates, el multimillonario cofundador de Microsoft, está advirtiendo enérgicamente que la inteligencia artificial representa una grave amenaza para los empleos y la vida humana, y que abordar urgentemente estos riesgos debería ser “la máxima prioridad del mundo”.

En una entrevista de una hora con The New York Times la semana pasada, Gates afirmó que la industria tecnológica está restando importancia a esas amenazas a sabiendas porque hay demasiado dinero en juego.

“En privado, las personas que entienden lo buena que es esta tecnología y lo mucho que está mejorando, están muy preocupadas”, señaló. Sin embargo, según Gates, pocos ejecutivos tecnológicos están dispuestos a admitirlo públicamente. “Ahora se dicen entre ellos: “Oye, amigo, no digas eso. Es malo para nosotros y para los próximos billones de dólares que estamos intentando recaudar”“.

El miércoles, Gates publicó un ensayo de casi 6000 palabras en su sitio web personal en el que expuso sus preocupaciones sobre la IA y propuso soluciones, como nuevos impuestos y prohibiciones. Afirmó que se sintió motivado a hablar ahora porque las mejoras recientes en la IA han superado con creces sus expectativas y porque la industria ha ignorado hitos tecnológicos que en su momento dijo que requerirían mayor cautela, como que la IA escape del control de sus creadores o cree recetas para armas biológicas.

“Simplemente van a toda marcha y esperan que lo bueno supere a lo malo”, afirmó.

Gates, de 70 años, es la última figura de una serie de luminarias tecnológicas en denunciar los riesgos de la IA, mientras la industria invierte billones de dólares en nuevos centros de datos y las jóvenes empresas de IA se acercan a algunas de las mayores salidas a bolsa de la historia.

Una figura empañada

Gates adopta esta postura al tiempo que emerge de un prolongado periodo de escándalo. A principios de este año, la divulgación de los correos electrónicos del depredador sexual Jeffrey Epstein volvió a centrar la atención en las interacciones que Gates mantuvo con él.

ARCHIVO - Bill Gates, cofundador de Microsoft, sale después de una entrevista a puerta cerrada con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que investiga al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, en el Capitolio, el 10 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo) Jose Luis Magana - FR159526 AP

Gates tuvo que retirarse de una conferencia sobre IA en febrero y testificó durante seis horas en junio ante un comité de la Cámara de Representantes. Las revelaciones sobre su infidelidad, combinadas con su divorcio en 2021, también han dañado seriamente su reputación. Reconoció que todos fueron “errores” de su propia autoría.

Ahora parece más dispuesto a volver al centro de la escena tras responder a cada una de las preguntas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. “Creo que la gente entiende lo que hice, lo que no hice y que aprendo cuando cometo errores”, declaró en la entrevista.

Gates concedió que también podría ser un mensajero imperfecto simplemente debido a su vasta riqueza y a su pasado como agresivo director ejecutivo de Microsoft. En un caso federal histórico, en 2000 se determinó que Microsoft había abusado repetidamente de su monopolio bajo su gestión. (Gates dejó la junta directiva de la empresa en 2020).

Aunque Gates evitó criticar directamente a Microsoft u otras empresas por su nombre, sostuvo que se encuentra en una posición única para trabajar en el tema de la IA. Es un tecnólogo e informador interno de la industria que ya no se mueve por los incentivos de lucro de dirigir una empresa, y ha pasado décadas abordando la desigualdad a través de su fundación filantrópica.

“La ironía de que el ‘amante de la innovación está asustado, dice que no estamos preparados y que estamos cruzando límites’ tal vez sea aún más conmovedora”, comentó.

Tres avances tecnológicos que lo asombraron

Gates afirmó que los avances tecnológicos lo han dejado verdaderamente asombrado en tres ocasiones: en 1980, cuando vio por primera vez una interfaz gráfica de usuario, lo que dio origen a la computadora personal moderna; en 2022, cuando los líderes de OpenAI fueron a su casa a mostrarle lo que pronto se convertiría en ChatGPT; y este año, cuando examinó de cerca los avances logrados por Claude Code, la herramienta de IA de Anthropic.

La programación, según Gates, es el tema que mejor domina, y las capacidades de Claude lo impactaron. “La idea de que ahora estas cosas son, en un sentido significativo, mejores que yo, es como: ¿pero qué demonios?“, expresó.

Los avances tecnológicos del pasado crearon más empleos de los que eliminaron, indicó Gates. Sin embargo, le resulta increíble que los defensores de la industria afirmen que lo mismo sucederá esta vez.

Bill Gates, entonces CEO de Microsoft, en un evento de promoción del Windows 95 (Staff/Mirrorpix/Getty Images) Mirrorpix - Getty Images

La era de la IA es “total, absoluta y completamente diferente”, afirmó. Reconoció que esta opinión impopular (en los círculos tecnológicos) era “una afirmación categórica, y me estoy jugando todo lo que sé —todo— al decir: ¿Me estás tomando el pelo?”

Aseguró que la pérdida masiva de empleos, si no se aborda, es inevitable porque la IA se extenderá por toda la economía y dejará muy poco margen para que un sector absorba a los desplazados de otro. Las mayores empresas tecnológicas del mundo, incluida Microsoft, compiten por ayudar a sus clientes corporativos a adoptar la IA, lo que podría reemplazar a muchos trabajadores.

Gates señaló que las empresas solo responden a los incentivos del mercado, pero que esos incentivos pueden entrar en conflicto con lo que es mejor para la sociedad.

Un impuesto al token

Propuso un nuevo impuesto al uso de la IA, conocido como “impuesto por token”, para encarecer la sustitución de personas y proporcionar fondos para ayudar a quienes pierdan su trabajo. Un token es una unidad básica de cálculo en IA. La idea de gravarlo ha cobrado cierto impulso, incluso en Wall Street, como una forma de aumentar el costo de utilizar máquinas en lugar de mano de obra humana.

Según Gates, se debería prohibir la sustitución por IA en algunos puestos de trabajo —una noción que denominó “Reservado para Humanos”— porque el rol es profundamente personal, como el de un cuidador, o porque es poco probable que las personas en esos puestos encuentren un nuevo empleo.

Asimismo, abogó por nuevos acuerdos internacionales que establezcan criterios claros para supervisar y restringir riesgos extremos como el bioterrorismo. Afirmó que bastaría con que unas pocas personas tuvieran acceso a una IA avanzada para desarrollar nuevos patógenos.

Bill Gates y Paul Allen fundaron Microsoft en 1975; Gates tenía 19 años y Allen, 21 Gentileza Facebook /Bill Gates - Corbis Premium Historical

Declaró que debatiría gustosamente con cualquiera que se oponga a las revisiones obligatorias de cualquier sistema de IA que pueda ser utilizado como arma para crear nuevas moléculas y desencadenar una pandemia. Gates añadió que se sentía perplejo ante la clase de medidas voluntarias que la Casa Blanca y los líderes de la industria están desarrollando.

“¿Autorregulación para la herramienta más peligrosa jamás inventada?“, dijo con incredulidad. “¡No, gracias!“.

Gates afirmó sentirse en “estado de shock” por la falta de urgencia respecto a estos temas. Muchas de sus preocupaciones coinciden con las planteadas por el cofundador de Anthropic, Dario Amodei, pero las advertencias de Amodei lo han enfrentado con el Pentágono, la Casa Blanca y buena parte de la industria tecnológica.

“Hay gente atacando a la persona que es más abierta sobre los inconvenientes”, dijo Gates.

(The Times ha demandado a OpenAI y Microsoft alegando infracción de derechos de autor sobre contenidos de noticias relacionados con sistemas de IA Ambas empresas han negado esas acusaciones).

Junto con los temas de salud global, Gates se comprometió a incluir su preocupación por la IA en cada conversación que mantenga con los líderes mundiales. “Solo tengo dos temas sobre los que voy a decir: “Por favor, piensen más en esto, por favor, denle más importancia a esto”“, afirmó.

Gates reconoció que se encuentra en una posición extraña: se puede decir que ha hecho tanto como cualquiera en el mundo por evangelizar y dar forma a la industria informática moderna. Sin embargo, ahora advierte que la tecnología que esta crea presenta riesgos globales.

“No me gusta dar malas noticias a la gente, y no me gusta decir que la innovación puede tener un saldo neto negativo”, concluyó. “Pero ahí estamos”.