Un argentino salió subcampeón de su disciplina en el Mundial de Pokémon 2026

Una de las franquicias más grandes y taquilleras del mundo del entretenimiento es Pokémon, que crece año tras año con un abanico de productos, que van desde coleccionables, hasta series, películas, cartas, ropa y, sobre todo, lo que le dio vida hace ya 30 años, los videojuegos.

Como ya acostumbra de manera anual, el Pokémon World Championships es el “Mundial” donde se compite en cuatro disciplinas que se desprenden de las historias de Pikachu: el videojuego MOBA en equipos Pokémon Unite, el juego de móviles Pokémon Go, el videojuego de consolas gratuito “Champions” y el famoso juego competitivo de cartas TCG. Esta edición fue la primera que se jugó con Pokémon Champions, el título que reemplazó a Escarlata y Púrpura en la categoría de videojuegos.

Los trofeos de los campeones del Mundial de Pokémon 2026; el certamen entregó, además, 2 millones de dólares en premios FREDERIC J. BROWN - AFP

“Este año clasificaron alrededor de 3300 jugadores de todo el mundo entre los cuatro títulos. Cerca de 2700 compiten este fin de semana. Para dimensionar ese número: hay casi tantos competidores jugando a Pokémon este fin de semana como atletas tienen los Juegos Olímpicos de Invierno. En asistencia total esperamos unas 50.000 personas únicas, acreditadas”, dijeron desde la organización del evento.

Los argentinos

Argentina viajó a San Francisco con un gran número de clasificados y volvió con dos resultados de peso. En el juego de cartas, Diego Cassiraga, campeón del mundo en Anaheim 2017, cerró la fase suiza con 12 victorias, dos derrotas y dos empates, eliminó al belga Rune Heiremans y al estadounidense Henry Chao con un mazo de Alakazam y Dudunsparce, y llegó a la final en el estadio de los Warriors y con 15 mil espectadores, ante el local Andrew Hedrick, que se quedó con el título. Cassiraga terminó segundo entre 797 jugadores.

“Siempre es lindo llegar a estas instancias, llegar tan alto en el Mundial es único -le dijo Cassiraga a LA NACION.- Me gustó jugar en la arena, todo el show, pero es muy diferente, no se juega tan concentrado, hay muchos ruidos y cosas extras. En el segundo partido no jugué óptimo y mi oponente aprovechó todo, pero bueno, a este nivel hay que estar al 100, alguna distracción cuesta mucho. Es un sueño compartir este hobby con toda la familia, apoyándome y viéndome jugar.”

Más atrás quedaron Federico Nattkemper, Emanuel Diogo y Gastón Kitela, los otros tres argentinos que habían pasado al segundo día, y Emma Zubiri, única representante del país en la categoría Senior que llegó al sábado.

Diego Cassiraga, campeón del mundo en Anaheim 2017, terminó segundo entre 797 jugadores en su categoría en el Mundial Pokémon 2026

En Pokémon Go, Martín “MartoGalde” Galderisi, campeón latinoamericano y medalla de bronce en el Mundial 2024, fue el único argentino que superó el día 1 sin ceder una sola partida y llegó hasta el cuarto puesto del mundo: perdió 2 a 1 con el suizo MEweedle, campeón mundial en 2022 y subcampeón en esta edición, y quedó eliminado por el japonés NnnnnKonToNoooo en la semifinal del cuadro de perdedores. En videojuegos, en cambio, la delegación se despidió temprano: los siete representantes, entre ellos Juanfi Salerno (quien representó a los colores de Kru, el equipo de Messi y Agüero), número 2 del ranking mundial de VGC en la temporada, quedaron afuera el primer día.

Martín “MartoGalde” Galderisi, campeón latinoamericano y medalla de bronce en el Mundial 2024, llegó al cuarto puesto en la categoría Pokémon Go en el Mundial 2026 Gentileza Martín Galderisi

En juego había un pozo de 2 millones de dólares, el más alto en la historia del certamen. Los títulos quedaron repartidos entre Japón, Estados Unidos y Australia: el estadounidense Andrew Hedrick ganó en cartas en Masters y le arrebató la segunda estrella al argentino Diego Cassiraga, mientras que el japonés Yuta Araki y el australiano Jake Ng ganaron en Juniors y Seniors; el japonés Takuma Yamazaki se quedó con los videojuegos, su compatriota Hiroki Yamauchi, que compite como Hiromaru, ganó en Pokémon Go y el equipo japonés Zeta Division levantó la copa de Pokémon Unite.

Los ganadores de sus categorías recibían 30.000 dólares en premios; los subcampeones, 20.000 dólares, y ahí en cifras menores, hasta los 5000 dólares para los del 9no al 16to puesto.

Latinoamérica, un mercado que crece

Ese caudal de argentinos no es casualidad. Latinoamérica llegó a esta edición con casi 400 jugadores clasificados en todas las categorías, y la compañía viene aumentando su participación con productos, torneos y lanzamientos en toda la región.

“Como compañía, estamos aumentando nuestro apoyo al mercado latino. Hace un par de años abrimos nuestra primera oficina en México. Venimos haciendo el Campeonato Internacional Latinoamericano en San Pablo. Este año creo que vamos a llegar a 10.000 asistentes; el año pasado hicimos 7.000. Si me voy a la prepandemia, eran 1.500 personas, 2.000. Y acabamos de anunciar que vamos a empezar a transmitir los regionales de México y de Brasil”, explican desde la compañía.

Un evento sin comparación

Es que este evento es masivo por partida doble. Año tras año, el mundial crece en competidores que clasifican a lo largo del año con torneos regionales por todo el mundo, y se le sumó la “feria”, la Pokémon XP y el Pokémon Center.

Juntos, entre las dos sedes y la calle que la ciudad autorizó para cortar durante todo el fin de semana, cubrieron más de 92 mil metros cuadrados. Hubo cuatro shows de drones por las noches y un mega-show para las finales del día domingo en el estadio Chase Center, de los Golden State Warriors de la NBA, ante unas 15 mil personas según la organización, y un cierre sorpresa de Ed Sheeran cantando el tema del animé.

Anuncios y novedades

Además de las competencias, los stands presentaron un nuevo pinball al estilo antiguo de la marca, colecciones únicas de peluches y ropa, nuevos sets de Lego, Funkos, juguetes ensamblables de Bandai y charlas de los creadores de sus shows.

Uno de esos anuncios fue Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu, una serie animada de stop-motion producida por Aardman, el estudio británico detrás de Wallace & Gromit y Pollitos en fuga, que confirma un acuerdo global de Pokémon con Disney, y se estrena en Disney+ en 2027.

Sobre el cierre llegó la novedad más fuerte: Pokémon: Wild Card, una nueva película animada de la franquicia que se estrena en todo el mundo en 2027, protagonizada por un jugador de cartas y un “Mimikyu” y dirigida por Katsuhiko Kitada (The First Slam Dunk, Attack on Titan). Es el primer largometraje de Pokémon desde Los secretos de la selva, de 2020, y llega en el año en que la marca cumple 30 años.

También se confirmaron novedades para los juegos: Pokémon Champions suma las Z Mega Evolution el 9 de septiembre; Pokémon Unite incorpora a Morpeko, Toxtricity, Jolteon y Flareon; Pokémon Go trae de vuelta a Mewtwo Armadura para el Go Fest 2026: Mega Finale, y Pokémon TCG Pocket estrena cartas de tipo dual en octubre.

El evento regresará el año próximo, pero no será en los Estados Unidos, ya que vuelve a Asia: la sede será el Singapore EXPO, del 13 al 15 de agosto de 2027.