Adobe suma un editor interactivo para imágenes y PDF dentro de ChatGPT

Adobe ha anunciado la ampliación de las funciones del plugin Adobe en ChatGPT que permite modificar más profundamente tanto las imágenes como los PDF desde el chatbot con inteligencia artificial (IA) de OpenAI gracias al nuevo editor interactivo.

En el marco de los anuncios de OpenAI en el DevDay 2026, donde el laboratorio de IA presentó Dots, ChatGPT Space y GPT Sol-6.1, Adobe ha lanzado la nueva versión del plugin Adobe en ChatGPT, como ha detallado en un anuncio en su web.

“Estas actualizaciones dan más control sobre las imágenes, diseños y PDF, aprovechando las herramientas creativas y de productividad de nivel profesional que ya están disponibles a través del plugin”, señala Adobe en su web, para dar a continuación algunos detalles sobre el editor interactivo que “ahora permite seleccionar parte de una imagen”.

De esta forma, al seleccionar un área, el usuario puede pedir a ChatGPT que utilice el plugin de Adobe para realizar cambios a través del lenguaje natural del prompt e incluso ser más preciso en ellos con los nuevos controles disponibles del panel interactivo.

Asimismo, las ediciones que se vayan ejecutando se mantienen siempre en el contexto mientras el usuario va saltando entre el editor y la conversación con el chatbot con IA de ChatGPT.

Además de las imágenes, el plugin también permite abrir un documento PDF y revisar el texto o destacar pasajes para pasar al chatbot el documento como contexto para continuar con una serie de consultas en el proceso creativo de la nueva experiencia de Adobe en ChatGPT.

En el caso de las imágenes, el editor interactivo es de alguna forma inteligente según el tipo de edición que quiere el usuario. Por ejemplo, si quiere cambiar el color de un objeto, ofrece controles dinámicos en el panel lateral para transformar la tonalidad, saturación, contraste y más de ese objeto.

Asimismo, el mismo editor sirve para usar el pincel y marcar un objeto o área y a continuación introducir el prompt para ejecutar cualquier edición en tiempo real.

Es decir, que todas las ediciones, además de hacerse con el lenguaje natural y de forma sincronizada entre el editor y la conversación, pueden ajustarse de una forma más precisa a través de los controles dinámicos para tener listo desde un flyer hasta la portada de un trabajo de universidad en cuestión de segundos.

Sobre su disponibilidad, las funciones ampliadas de Adobe en ChatGPT comenzaron a desplegarse el martes a nivel global en la versión web y las aplicaciones de ChatGPT.