Apple indemnizará a usuarios de Argentina por una baja en el rendimiento del iPhone: quiénes pueden reclamar y cuánto cobrarán

En 2020, Apple aceptó pagar 500 millones de dólares como compensación a usuarios del iPhone 6 y 7, que le iniciaron una demanda colectiva a la compañía por ralentizar a propósito el funcionamiento de esos teléfonos, un suceso conocido como BatteryGate. La compañía admitió que bajaba la velocidad del procesador a medida que la batería perdía capacidad, pero que lo hacía para que el equipo se mantuviera estable; los usuarios consideraron, en cambio, que era para forzarlos a comprar un modelo nuevo. Tras idas y vueltas, la compañía acordó ese pago a dividir entre todos los usuarios.

Esa demanda en EE.UU. tiene un correlato en la Argentina, donde la compañía distribuirá 3 millones de dólares entre los damnificados, tras una acción de la asociación Acción del Consumidor (Adelco), que el 4 de febrero de 2020 presentó una demanda colectiva contra Apple. La causa, caratulada “Acción del Consumidor – ADELCO c/ Apple Inc. s/ ordinario”, tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 21, a cargo del juez Germán Paez Castañeda, según informó el abogado Sergio Mohadeb, más conocido como Derecho en Zapatillas.

La buena noticia para quienes hayan sido o sean dueños de estos equipos es que todavía hay tiempo para anotarse para recibir parte de ese resarcimiento: esos 3 millones de dólares se dividirán entre todos los que reclamen. Si se suma más gente, el monto por persona será menor; el máximo es de US$40 por equipo. Si sobra dinero porque se anotó menos gente se donará el remanente al hospital Garrahan.

Como recibir una parte de los US$3 millones de Apple

Aunque todavía no está abierta la inscripción de quienes se consideran damnificados por la decisión de Apple, ya está online un sitio (acuerdosmartphones.com.ar) donde se explica todo el proceso, los alcances y los límites del acuerdo.

Solo podrán participar quienes fueran dueños de un iPhone 6 y 6 Plus, iPhone 6s y 6s Plus, iPhone SE de primera generación o iPhone 7 y 7 plus y vivían en la Argentina el 4 de febrero de 2020 (el día en que se inició la demanda colectiva en nuestro país). No importa si ya no tienen el equipo, aunque deberán conseguir el número de serie (IMEI o MEID); si no lo tienen anotado en algún lugar, deberían poder obtenerlo en el apartado Dispositivos en el perfil de Apple ID con el que se usó ese smartphone.

Cuando se habilite el formulario, bastará con anotar los datos de la persona que era dueña del teléfono, el IMEI, firmar digitalmente una declaración jurada, y esperar que cierre la ventana de tiempo para hacer el reclamo; el trámite no tiene costo y es personal.

Pasado ese tiempo, se validarán los datos de todos los que se sumaron, con la posibilidad de corregir algún dato erróneo, y se determinará cuánto dinero recibe cada uno, según cuánta gente se anotó. A partir de ahí, el juzgado ordenará los pagos, que pueden tomar hasta 3 meses en llegar a la cuenta que haya elegido cada persona.