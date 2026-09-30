¿Tenés un celular viejo guardado? Seis usos para reutilizarlo y ahorrar dinero

Muchos hogares tienen al menos un smartphone en desuso, ya sea porque se cambió de equipo o porque quedó relegado tras alguna rotura menor.

En lugar de acumular polvo, existen decenas de usos posibles para aprovechar ese equipo, incluso convirtiéndolo en una cámara de seguridad casera y gratuita.

A continuación, te compartimos seis ideas concretas para reutilizarlo:

1 Convertirlo en cámara de seguridad

Con aplicaciones gratuitas como Camy o similares, un celular viejo conectado al Wi-Fi puede transformarse en una cámara de vigilancia con notificación de movimiento, visión nocturna y acceso remoto desde otro dispositivo, ideal para vigilar una habitación, el patio o la puerta de entrada.

2 Usarlo como reproductor de música

Instalando Spotify, YouTube Music u otra aplicación de streaming, el celular “viejo” puede quedar destinado exclusivamente a la música mientras se hacen tareas del hogar, se entrena o se maneja, sin ocupar batería ni notificaciones del celular principal.

3 Transformarlo en un centro de streaming para la casa

Con aplicaciones como Plex, es posible convertir el equipo en un servidor multimedia doméstico, capaz de almacenar y transmitir películas, series y fotos a otras pantallas conectadas a la misma red Wi-Fi.

4 Darle un dispositivo propio a los más chicos

Configurado sin línea telefónica y con controles parentales activados, un celular viejo puede convertirse en el primer dispositivo de un niño para jugar, ver contenido educativo o video llamar a la familia, sin necesidad de exponerlo a un equipo con acceso completo a internet.

La seguridad informática en niños es fundamental y se puede potenciar con algunos breves consejos Canva

5 Usarlo como control remoto o segunda pantalla

Muchas aplicaciones permiten usar un celular viejo como control remoto para el televisor, la consola de videojuegos o incluso como pantalla secundaria para monitorear cámaras de seguridad o sistemas domóticos del hogar.

6 Aprovecharlo como despertador

Dejarlo enchufado en la mesa de luz o en la cocina, configurado únicamente como alarma o cronómetro, evita tener que usar el celular principal para estas tareas simples y libera de distracciones el equipo de uso diario.

7 Convertirlo en un punto de acceso Wi-Fi portátil

Si el equipo todavía tiene línea o chip activo, se lo puede usar exclusivamente como router móvil para compartir datos con otros dispositivos, una función útil para tener conexión de respaldo en la computadora o la tablet cuando falla el Wi-Fi principal del hogar.

8 Usarlo como monitor de bebés

Con una aplicación de videollamada instalada y colocado en un soporte fijo, un celular viejo puede cumplir la función de un monitor de bebés casero, transmitiendo audio y video en vivo a otro dispositivo de la casa sin necesidad de comprar un equipo específico para eso.

Qué hacer si ninguna opción convence

Si el celular ya no funciona correctamente o directamente no se le encuentra utilidad, siempre existe la alternativa de repararlo, venderlo o reciclarlo de forma responsable en puntos de reciclaje electrónico, evitando que termine generando residuos innecesarios.

Del cajón a una nueva utilidad

Antes de elegir un destino final para el equipo, vale la pena hacer un balance simple entre el estado de la batería, la capacidad de almacenamiento disponible y el uso que realmente se le va a dar, para no terminar abandonando el proyecto a las pocas semanas por falta de practicidad. Empezar con la opción más simple, como usarlo de reproductor de música, es una buena forma de probar sin comprometerse a una configuración más compleja desde el principio, y recién después animarse con proyectos como la cámara de seguridad o el servidor multimedia.

El nuevo uso de los celulares antiguos

Reutilizar un celular viejo no solo ayuda a ahorrar dinero al evitar la compra de dispositivos nuevos para tareas específicas. Antes de decidir qué hacer con el equipo, vale la pena evaluar su estado real: muchas veces alcanza con reemplazar la batería para devolverle varios años más de vida útil.