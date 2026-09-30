¿Tenés un celular viejo guardado? Seis usos para reutilizarlo y ahorrar dinero
A continuación, consejos útiles para darle un valor agregado a los dispositivos móviles que quedaron en desuso
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Muchos hogares tienen al menos un smartphone en desuso, ya sea porque se cambió de equipo o porque quedó relegado tras alguna rotura menor.
En lugar de acumular polvo, existen decenas de usos posibles para aprovechar ese equipo, incluso convirtiéndolo en una cámara de seguridad casera y gratuita.
A continuación, te compartimos seis ideas concretas para reutilizarlo:
Convertirlo en cámara de seguridad
Con aplicaciones gratuitas como Camy o similares, un celular viejo conectado al Wi-Fi puede transformarse en una cámara de vigilancia con notificación de movimiento, visión nocturna y acceso remoto desde otro dispositivo, ideal para vigilar una habitación, el patio o la puerta de entrada.
Usarlo como reproductor de música
Instalando Spotify, YouTube Music u otra aplicación de streaming, el celular “viejo” puede quedar destinado exclusivamente a la música mientras se hacen tareas del hogar, se entrena o se maneja, sin ocupar batería ni notificaciones del celular principal.
Transformarlo en un centro de streaming para la casa
Con aplicaciones como Plex, es posible convertir el equipo en un servidor multimedia doméstico, capaz de almacenar y transmitir películas, series y fotos a otras pantallas conectadas a la misma red Wi-Fi.
Darle un dispositivo propio a los más chicos
Configurado sin línea telefónica y con controles parentales activados, un celular viejo puede convertirse en el primer dispositivo de un niño para jugar, ver contenido educativo o video llamar a la familia, sin necesidad de exponerlo a un equipo con acceso completo a internet.
Usarlo como control remoto o segunda pantalla
Muchas aplicaciones permiten usar un celular viejo como control remoto para el televisor, la consola de videojuegos o incluso como pantalla secundaria para monitorear cámaras de seguridad o sistemas domóticos del hogar.
Aprovecharlo como despertador
Dejarlo enchufado en la mesa de luz o en la cocina, configurado únicamente como alarma o cronómetro, evita tener que usar el celular principal para estas tareas simples y libera de distracciones el equipo de uso diario.
Convertirlo en un punto de acceso Wi-Fi portátil
Si el equipo todavía tiene línea o chip activo, se lo puede usar exclusivamente como router móvil para compartir datos con otros dispositivos, una función útil para tener conexión de respaldo en la computadora o la tablet cuando falla el Wi-Fi principal del hogar.
Usarlo como monitor de bebés
Con una aplicación de videollamada instalada y colocado en un soporte fijo, un celular viejo puede cumplir la función de un monitor de bebés casero, transmitiendo audio y video en vivo a otro dispositivo de la casa sin necesidad de comprar un equipo específico para eso.
Qué hacer si ninguna opción convence
Si el celular ya no funciona correctamente o directamente no se le encuentra utilidad, siempre existe la alternativa de repararlo, venderlo o reciclarlo de forma responsable en puntos de reciclaje electrónico, evitando que termine generando residuos innecesarios.
Del cajón a una nueva utilidad
Antes de elegir un destino final para el equipo, vale la pena hacer un balance simple entre el estado de la batería, la capacidad de almacenamiento disponible y el uso que realmente se le va a dar, para no terminar abandonando el proyecto a las pocas semanas por falta de practicidad. Empezar con la opción más simple, como usarlo de reproductor de música, es una buena forma de probar sin comprometerse a una configuración más compleja desde el principio, y recién después animarse con proyectos como la cámara de seguridad o el servidor multimedia.
Reutilizar un celular viejo no solo ayuda a ahorrar dinero al evitar la compra de dispositivos nuevos para tareas específicas. Antes de decidir qué hacer con el equipo, vale la pena evaluar su estado real: muchas veces alcanza con reemplazar la batería para devolverle varios años más de vida útil.