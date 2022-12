Adriana Noreña, de Google: “Hay que buscar, dentro del mar de incertidumbres, las cosas controlables”

escuchar

El 5 de noviembre de 2005 Adriana Noreña supo que estaba embarazada. Fue justo un día antes de la conversación que tendría en Google para aceptar un puesto que deseaba y por el que había superado muchas entrevistas. Quien sería su jefe terminó con sus miedos y dudas rápido: “Felicitaciones, ¿cuándo querés empezar?”. Desde ese día a hoy, Adriana ha ocupado puestos de liderazgo que la llevaron a ser la CEO de Argentina, directora general de Latinoamérica y, desde hace 6 años, vicepresidente para Google Hispanoamérica, basada en Brasil. Esta colombiana, mamá y triatlonista, comenzó su camino como emprendedora de la industria de la belleza hasta que el gigante de internet desembarcó en la región y vio allí una oportunidad. Noreña habló en exclusiva con LA NACION sobre su rol y el presente y el futuro de la compañía en la región.

América Latina es la tercera región en número de usuarios de Internet, con el 74% de su población conectada según el Banco Mundial. En Hispanoamérica, Google emplea a cerca de 1000 personas. La compañía se comprometió a aportar 1200 millones de dólares durante los próximos cinco años, para ayudar en el proceso de transformación digital y en la recuperación económica de la región. Dentro de este compromiso se prevé la llegada del cable submarino Firmina para 2023 para mejorar la disponibilidad y la calidad de los servicios.

Para definir Google es difícil hablar de un buscador ya. ¿Cómo describís en la actualidad a la compañía?

Yo no me iría muy lejos de nuestra visión y misión de Google, porque si lo ves, cualquiera de las soluciones y productos que usamos, es todavía muy vigente: organizar la información que está en el mundo y hacerla universalmente accesible. Si ves el buscador, es eso. Pero si ves, por ejemplo, lo que hace la publicidad online, es más o menos eso: pone esa información en frente de un usuario de una manera relevante y accesible en los momentos que importan, si ves YouTube, si ves Android. Hay otra labor muy importante, que es cómo hacemos para que la Internet sea usada de la mejor manera posible. Informar correctamente, educar a la gente para el mejor uso del Internet, hacer que el Internet sea una herramienta democrática, que dé acceso a la educación.

Con eso traés tres grandes temas: privacidad, seguridad y desinformación online. ¿Qué está haciendo Google al respecto en cada caso?

Hablemos primero de privacidad, que es algo muy delicado y muy importante, porque básicamente significa algo diferente para cada persona. A nivel individual, lo más importante es que Google pone en el centro (y cualquier empresa lo debería poner en el centro) la confianza de las personas que usan sus productos. Lo hacemos a través de varios mecanismos; primero educándolos, pero lo más importante es dándole a las personas el elegir qué datos quieren compartir, qué datos no y siendo completamente transparentes con el uso de esa data. Los datos son tuyos, no son de Google, si te sales de Google te los llevas. Entonces yo creo que esas instancias, las empresas en las áreas de tecnología y plataformas como la de nosotros, tenemos que tomarlo muy en serio. No es algo negociable y tenemos que ganar la confianza de ellos.

¿Cuánto le importa al usuario los temas de seguridad y privacidad?

Hace poco se hizo un estudio para analizar cuáles son las inquietudes de las personas de América Latina con relación a la privacidad: 85% dicen que están preocupadas por su privacidad en línea. Hay también un 83% de las personas que creen que es importante tener una experiencia personalizada cuando compran por Internet. Lo bonito es que eso también se resuelve con tecnología. Hay algoritmos de machine learning y de IA que protegen tu privacidad y al mismo tiempo hacen que recibas mensajes relevantes. Con respecto a seguridad, tratamos de seguir educando sobre el tema. Siempre que hablo en público pregunto: “¿Cuántos de ustedes leyeron los términos y condiciones de las apps que tienen en su teléfono? Y si no lo leyeron, ¿ustedes saben cuánto están comprometiendo allí?”. Creo que todavía hay mucho de eso. Estamos muy preocupados, pero no nos informamos para poder tomar decisiones.

La desinformación es otra gran amenaza en la era de las redes sociales

Si volvemos a la misión de Google, necesitamos que la información que la gente vea sea fiel a la realidad. Entonces, tenemos muchísimos esfuerzos alrededor de la información fidedigna o de evitar la toma de decisiones con desinformación, por ejemplo, ¿Cómo hacemos para cotejar resultados que muestran fuentes fidedignas y como hacemos para que las personas exploren en profundidad? ¿Cómo hacemos para combatir la desinformación en nuestras propias plataformas? Tenemos políticas, inclusive el buscador rankea a la información correcta y relevante mejor. Vamos a tener elecciones en tu país el próximo año, pondremos herramientas y capacitación en el caso inmediato para Argentina; lo hicimos en Brasil, lo hicimos en Colombia y similares. Con la pandemia también tratábamos de ayudar a la gente con información sobre lugares de vacunación y similar. Entonces, yo te diría que es un muy central porque también tiene que ver con la confianza que tengan en nuestras plataformas.

Otro tema prioritario en la agenda global de Google es la Inteligencia Artificial. Su CEO, Sundar Pichai, hizo demostraciones de IA con el poder de cambiar radicalmente muchas industrias. ¿Qué viene en IA?

La inteligencia artificial -y dentro de eso, el machine learning (aprendizaje de máquina)- no es algo nuevo para Google. Lo que pasa es que está en muchas cosas que no lo percibimos. En el 2001 Google empieza a usar el machine learning; en el 2011, el aprendizaje automático, que es la capacidad de la máquina para ir aprendiendo dinámicamente, nos trae una nueva inteligencia artificial, digamos más moderna. A mí me encanta hablar de que resuelve grandes problemas de la humanidad, problemas de negocios y nuestros problemas cotidianos. Cuando hablamos de problemas de la humanidad, imaginémonos el mundo, por ejemplo, en China o Bangladesh, donde las inundaciones están causando fatalidades y gastos por miles de millones de dólares. Google desarrolla un sistema basado en inteligencia artificial que permite predecir posibles inundaciones en el futuro; también de prevención temprana de cáncer de mama, o detectar potenciales infartos y ACV. La data es importante para muchísimos diagnósticos. Más cercano ahora tenemos una que se llama Proyecto Mineral, que se está haciendo en Palmira, cerca de la ciudad donde yo soy originaria, en Colombia, con una empresa que está analizando todas las especies de frijoles para ver cómo podemos producir mejores frijoles en el futuro. En el mundo de los negocios hay muchas aplicaciones. Gran parte -y eso es público, obviamente- de nuestras ganancias vienen de la publicidad online, ¿no? Entonces aquí quiero hacer el énfasis en la parte de privacidad también. Los mecanismos de inteligencia artificial y de aprendizaje automático hoy optimizan para que los anunciantes dinámicamente puedan ser mucho más efectivos, eficientes y costo-eficientes con sus publicidades. Porque obviamente estás en un mundo online, el algoritmo está aprendiendo. Entonces no solo te trae mejores resultados, te ahorra tiempo y dinero, por como se manejan datos agregados. Y la última y no menos importante es lo que hacemos en el día a día, lo que hacemos en el día a día esta básicamente potenciado, Google Maps, Fotos, Gmail haciendo la vida del usuario mucho más simple.

Adriana Noreña, vicepresidente de Google Hispanoamérica Gentileza Google

¿Qué están viendo en el uso de internet de las nuevas generaciones, donde hay otros referentes tecnológicos en redes sociales, en inmediatez? ¿Qué papel tiene YouTube?

Digamos que Internet se ha democratizado cada vez más y hay cada vez más plataformas y soluciones que resuelven problemas. Google es la puerta de entrada para muchas cosas. Entonces, todas estas plataformas también empiezan a formar diferentes experiencias de usuario a las que teníamos antes, se van complementando las unas a los otros y le dan al usuario lo que mejor proveen. Una persona puede estar buscando un video y lo puede ir a ver a YouTube, o lo puede ir a ver en TikTok en algo mucho más cortito. Lo que está haciendo esto es democratizar la web. Haciendo que la persona navegue, busque y encuentre esas diferentes soluciones. Lo importante es que el usuario tiene la opción, nuestras plataformas tienen que evolucionar para que el usuario las encuentre relevantes.

Google trabaja en modalidad híbrida desde antes de la pandemia. Sin embargo ha tomado mucho protagonismo la vida digital en la vida de las personas en los últimos años ¿Cómo ha cambiado el escenario del trabajo puertas adentro y de sus clientes?

Nosotros venimos de un esquema híbrido, en el área de ventas y operaciones estamos yendo tres veces a la semana a las oficinas y dos veces trabajamos remotamente. Este nuevo mundo nos abrió opciones que no teníamos antes. Es decir, la pandemia no solo aceleró muchas cosas, como la adopción del Internet y el uso del e-commerce. La gente adoptó hábitos de compras que no adoptaba antes. Ahora, lo que yo creo es que no sólo nos está dando opciones: la gente prefiere el contacto físico y mucho más en América Latina, esto lo estamos viendo. Mira este ejemplo: la semana pasada viajé a Chile invicta de Covid. Llegué el lunes y me empecé a sentir cansada. Me hice el test antes de entrar a la oficina y me dio positivo. ¿Qué pasó? Teníamos un almuerzo con un cliente, lo llamamos, inmediatamente yo me fui al hotel, no era el mundo ideal pero mira, el mundo aquí nos lleva a una agilidad de negocios. Ellos estaban almorzando en su mesa, yo estaba almorzando en mi mesa y la gente de Google estaba almorzando en su mesa. Hicimos la reunión y no tuvimos que esperar a un encuentro personal. Así pasó con todo, con el equipo interno y con el resto de reuniones, ninguna reunión se tuvo que postergar. Es triste, sí, porque me tocó quedarme en el hotel. Pero mira, en el otro mundo yo no creo que esto hubiera sido tan obvio. Los clientes o nosotros ni siquiera nos hubiéramos atrevido a decirlo. Esto nos va a dar mucha agilidad, pero no va a sustituir al 100% la relación física. Estoy viendo muchas, muchas reuniones hibridas de clientes, generalmente globales, donde yo voy y me siento con ellos en una mesa, y tienen parte del equipo afuera y parte de mi equipo también está afuera. Entonces creo que va que estamos viendo un cambio de paradigma que va a ser muy interesante.

Para hablar de liderazgo, tenés una fórmula que nombrás, PCR: ¿podés explicarla?

Refiere a pasión, coraje y riesgo. Yo la ponía en el contexto de mi carrera, pero creo que la podemos poner en el contexto de las decisiones que tomamos como líderes. La pasión mueve a los líderes y es algo que intrínsecamente baja a la gente y no es necesariamente algo muy concreto, sino algo abstracto. Por ejemplo, no es lo mismo un líder que se muestra frente a su equipo preocupado, más que ocupado, versus una persona que a través de mucha fuerza y energía dice “sí se puede”, y busca dentro del mar de incertidumbres cosas controlables. ¿Podemos controlar las guerras? No. ¿Qué está en nuestras manos que sí podemos controlar? ¿Cuál es el tamaño de la oportunidad que tenemos y cómo le infundes pasión a eso? Enfocarse en lo que podemos controlar y darle entusiasmo a eso, y premiar a la gente. Del coraje y el riesgo, voy a hablar de los dos al mismo tiempo. Estas épocas exigen que seamos lideres adaptativos, que están mirando más allá del día a día. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados, el dinero, el tiempo. Hay que tomar algunos riesgos, es decir, identificar esas áreas de oportunidad controlables y encaminar al equipo para allá. Pero eso exige coraje. ¿Por qué? Porque vas a tener que despriorizar otras cosas. Y yo creo que ahí es donde está la gran fórmula de ser un líder. La gran pregunta es “¿Qué vamos a dejar de hacer?”. Hay un dolor intrínseco en eso, pero vas a tener que ponerle mucho, mucho énfasis a eso y entre todo, yo diría, es la comunicación de todo eso. Cómo mantienes consistencia en la comunicación de esos mensajes y cómo los vives día a día. Son lindos tiempos para ponerse a prueba como líder.

Te toca liderar esta región con mucha desigualdad y realidades diferentes entre países ¿Qué ves cómo desafíos de gestión para 2023-2025?

Lo bonito de América Latina es que es un portafolio de prácticas. Creo que un aprendizaje de las altas inflaciones, y lo quiero poner en el sentido positivo, es que podemos enseñarles mucho a las economías más avanzadas donde no han visto esto. La diversidad de género sigue siendo un gran desafío en el mundo y en América Latina. Un reporte del Foro Económico Mundial decía que si nosotros seguimos a esta taza de inclusión del género femenino al mundo le iba a llevar 96 años o más, y en América Latina, aunque sea un poco menos, algo así como 67 años. Hay estudios que muestran que hay un impacto económico y de valor en equipos diversos, tanto en liderazgo como en no liderazgo. Ahí tenemos un trabajo muy fuerte que hacer en América Latina. No solo generar la capacidad en las mujeres; porque infelizmente las mujeres fueron las más perjudicadas porque tuvieron que hacer las labores de casa, eso es algo que tenemos que romper. Creo que la tecnología nos ayuda a llevar ese conocimiento a las mujeres y a las personas que tienen menos oportunidades para educarse. El área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son áreas que están muy vigentes y en las que necesitamos a las mujeres. Hay muchísimos programas que Google está haciendo para tratar de cerrar esa brecha. Es un movimiento que necesita ser mucho más masivo.

Respecto de la situación global de recesión de muchas economías, ha sido un año difícil para el ambiente tecnológico. Hemos tenido en Latinoamérica despidos o parate en las contrataciones de tecnológicas. ¿Cómo le impacta esto a Google en la región?

Lo bueno de ser una región emergente es que todavía la oportunidad es más grande que lo que hemos capturado. Entonces, yo te diría aquí que la lección para nosotros es el freno en el crecimiento tan acelerado que veníamos de contrataciones. Eso ya para nosotros es bastante, vamos a tener que adaptarnos.

Hace poco hiciste tu primer triatlón y el deporte está muy presente en tu vida siempre. ¿Qué impacto tiene en tu liderazgo?

Lo más interesante fue que gané mi categoría (risas). Llevo entrenando como tres años, me agarró la pandemia en la mitad y todo, pero acabo de hacer un compromiso importante para septiembre del año que viene: voy a hacer un “Half Iron Man”. Me encanta el proceso hasta allá. Me analizo y últimamente hemos estado reflexionando mucho. Creo que tengo muchos defectos, pero que tengo como virtud que soy muy disciplinada, eso lo ves en el deporte. Me encanta ser muy sistemática, me encanta ponerme metas. Medir, porque lo que no se mide no anda. Medir el progreso, hacer correcciones. Y eso es un poco cómo nos manejamos en el negocio, nos ponemos metas, vamos midiendo el progreso. Para eso te tienes que alimentar bien, tienes que dormir bien, y yo creo que esa disciplina me marca tanto en el mundo de los negocios como en la parte de deportes.

Adriana Noreña, vicepresidente de Google Hispanoamérica Gentileza Google

¿Cuáles son los puntos que van a ocupar tu agenda en 2023?

Es a través de los líderes que se traen resultados, entonces voy a estar invirtiendo mucho en el desarrollo y crecimiento de mis líderes. Desde el punto de vista de Google, y volviendo un poco al tema de la inteligencia artificial, mucho en ayudar a equipar a nuestros clientes (en inteligencia artificial y privacidad) a que tengan una estrategia de datos clara y que empiecen a montarla y ejecutarla, para que cuando en el mundo en el 2024 deje de tener las third party cookies (archivos que tienen como fin identificar al usuario mediante el almacenamiento de su historial), para que ellos estén preparados para ofrecer buenas experiencias en el contenido y puedan tener buenas estrategias alrededor de eso. En vinculo a eso, cómo equipamos a nuestros clientes. Básicamente los anunciantes, con herramientas de automatización. Esto no va a ser nada fácil, cómo le generamos productividad y eficiencias en sus procesos, no solo en la inversión sino en sus procesos internos que les liberen tiempo. Tácticamente, yo veo mi agenda para ver si está alineada con esas prioridades. Seguiré abogando por la inclusión y la capacitación de mujeres en el área STEAM, y sponsoreando los programas que tenemos alrededor de inclusión de clases menos favorecidas. y de la inclusión de mujeres en el mundo laboral, porque creo que es lo que va a cambiar y va a ayudar a América Latina.

¿Estás viendo liderazgos más humanos en las empresas?

Creo que las personas nos movemos por emociones. Y creo que, por ejemplo, veo líderes vulnerables que muestran su vulnerabilidad y su aproximación a la gente. Yo particularmente sufrí una transformación enorme como líder. Los líderes cercanos son más empáticos, la gente los ama más y los siguen de una manera más natural que de una forma autocrática, ¿no? Entonces yo creo que si no has cambiado, tienes que hacerlo o estás tarde. Lo he visto en Google, son las personas las que nos inspiran, nos mueven, nos hacen poner metas y eso debería ser una constante. Hay que llegar a un nivel de madurez para mostrarte vulnerable ante tu equipo, pero creo que eso mueve muchísimos resultados.