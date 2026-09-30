Amazon presenta su nuevo Fire TV Stick 4K, con un control remoto renovado y alimentación directa desde el USB del televisor

Amazon ha presentado su nuevo Fire TV Stick 4K, que llega con reproducción de contenido a 4K, un diseño más compacto y un rendimiento más rápido, además de agregar alimentación directa con la televisión.

La compañía ha dado a conocer el nuevo integrante de la familia de dispositivos Fire TV, de la mano de un nuevo mando Fire TV renovado que cuenta con un diseño más intuitivo y, con ello, ofrece un rendimiento más rápido.

En este sentido, el nuevo Fire TV ofrece reproducción de contenido en streaming con una resolución a 4K nítida, combinado con una experiencia más rápida y fluida, así como un nuevo diseño más compacto.

El nuevo Fire TV Stick 4K viene preparado para recibir energía del puerto USB del televisor

Además, agrega una nueva función de alimentación directa que permite conectarlo a la corriente directamente desde el puerto USB del televisor, mediante el cable incluido. Es decir, no requiere un cable adicional con adaptador de corriente, sino que se alimenta directamente de la energía de la propia televisión al conectarse desde el puerto USB.

Por otra parte, la compañía ha subrayado que el nuevo Fire TV Stick 4K está equipado con el sistema operativo Vega de Amazon, que incluye Alexa+ y la nueva experiencia Fire TV. Con ello, los usuarios podrán disfrutar de todas sus aplicaciones de interés en un mismo espacio, como Prime Video, Netflix, RTVE Play, Movistar Plus, YouTube, Disney+ o Apple TV, entre otras, además de las miles que se pueden descargar, como ha detallado en un comunicado.

La oferta de dispositivos de streaming de Amazon

Este nuevo dispositivo de streaming se suma a los ya disponibles como el Fire TV Stick HD, pensado para el streaming del día a día, siendo el más asequible y de entrada de Amazon, y el Fire TV Stick 4K Max, que está enfocado en usuarios gamers y aficionados del cine, al disponer de velocidades superiores, más almacenamiento y compatibilidad con Dolby Vision y Atmos.

Por tanto, el Fire TV Stick 4K se posiciona como su nuevo producto “central” ofreciendo “equilibrio entre velocidad y precio”. Así, está disponible en Estados Unidos por 59,99 dólares o en Europa por 74,99 euros.

Nuevo control rediseñado

Otra de las novedades presentadas por Amazon ha sido el nuevo mando Fire TV, que cuenta con un diseño renovado con más controles táctiles para que resulte más cómodo de sujetar y se puedan utilizar los botones principales “sin necesidad de mirar”.

El nuevo control Fire TV rediseñado

Por ejemplo, el botón de inicio, que según Amazon, se pulsa más de 100 millones de veces al día en el conjunto de dispositivos Fire TV, ahora cuenta con una superficie propia metálica diferenciada, para que sea más fácil de identificar con el tacto. El resto de botones están hundidos o tienen formas distintivas para que sean más sencillos de encontrar.

Igualmente, cuenta con una forma asimétrica: la parte superior es plana y la parte inferior es curva con mayor peso. Esto ayuda a diferenciar de forma más sencilla en qué dirección sujetarlo, siendo más accesible para cualquier usuario.

A todo ello se le suma que dispone de un botón en forma de estrella que es personalizable, por lo que los usuarios pueden configurarlo para acceder directamente a una aplicación concreta, así como para activar o desactivar ajustes determinados, como los subtítulos o la lupa en la pantalla.

Amazon ha especificado que, como todos sus mandos, incluye controles para el televisor pensados para gestionar televisores compatibles, barras de sonido y receptores con botones específicos de encendido, volumen y silencio.

Con todo, el nuevo mando Fire TV está disponible para reservar como opción independiente para todos los usuarios que quieran actualizar su dispositivo de reproducción de streaming de Amazon. Se podrá adquirir por 14,99 dólares o 15,99 euros y se empezará a distribuir a finales del próximo mes de octubre.

Asimismo, la compañía ha adelantado que utilizará este mismo diseño para el nuevo mando a distancia Fire TV Remote Plus, que está previsto para lanzarse a principios del próximo año como sustitución del mando Alexa Voice Remote Pro. Este contará con una carcasa de aluminio y botones retroiluminados.