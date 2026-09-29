Una escuela técnica de Santa Fe se coronó campeona de la Copa Robótica Educabot 2026

La robótica educativa en la Argentina vivió su jornada más convocante con la definición de la Copa Robótica Educabot 2026 en la ciudad de Neuquén. En el Centro de Convenciones Domuyo se encontraron 240 estudiantes de todo el país organizados en 48 equipos; se disputaron el título nacional tras meses de clasificación. La cita no solo reunió a más de 800 personas de manera presencial, sino que también convocó a más de 20.000 espectadores que siguieron las instancias decisivas a través de la transmisión en vivo por streaming.

El equipo “Sanjobits101”, de la Escuela Técnico Profesional y Secundaria NRO 8013 San José de la provincia de Santa Fe, se consagró campeón nacional de la Copa Robótica Educabot 2026

En una definición cargada de entusiasmo, el equipo “Sanjobits101”, perteneciente a la Escuela Técnico Profesional y Secundaria NRO 8013 San José de la provincia de Santa Fe, se consagró campeón nacional 2026. Con este triunfo, el conjunto santafesino obtuvo el pasaje directo para representar a la Argentina en el FIRST Global Challenge 2027, la cita mundial de la disciplina. El podio federal se completó con el segundo puesto para “ETernos 2.0” de la institución José de San Martín (Mendoza) y el tercer lugar para “BOTS.DS” de la Escuela Privada Santo Domingo Savio (Formosa). Como reconocimiento a su desempeño, las escuelas galardonadas se repartieron un pozo de $100.000.000 en tecnología educativa destinada a potenciar sus aulas.

La competencia, destinada a estudiantes de entre 15 y 18 años de escuelas públicas y privadas, no exigía experiencia previa y buscó incentivar el desarrollo de habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM), además de la inteligencia artificial y la programación. Esta edición alcanzó un impacto federal récord, sumando a más de 15.000 alumnos y 1386 instituciones educativas integradas en 3018 equipos de todo el país. Un dato clave del certamen fue su alcance territorial: el 66% de los establecimientos educativos pertenecían a localidades del interior del país.

El equipo “Sanjobits101”, de la Escuela Técnico Profesional y Secundaria NRO 8013 San José de la provincia de Santa Fe, se consagró campeón nacional de la Copa Robótica Educabot 2026

Durante el cierre de la jornada, que incluyó entregas de menciones a la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo, el emprendedor tecnológico Mateo Salvatto brindó unas palabras destacando el impacto de estas iniciativas para el aprendizaje colaborativo. Asimismo, Felipe Herrera Zoppi, cofundador de Educabot, remarcó que el objetivo central es garantizar que la tecnología sea una herramienta de desarrollo sin importar el lugar donde cada estudiante viva o estudie. En paralelo a la competencia se llevó a cabo el Educational Technology Summit 2026, un espacio de debate educativo con representantes del MIT, la NASA, el Banco Mundial y la UNESCO, acompañado por actividades lúdicas gratuitas abiertas para toda la comunidad.

La Copa Robótica Educabot, realizada junto al Gobierno de la Provincia del Neuquén y con el respaldo de FIRST Global Challenge, XRP y la Fundación Sadosky, ratificó el enorme potencial del talento joven en todo el territorio nacional.