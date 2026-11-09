Anthropic lanza Personal Finance, que permite a Claude analizar tu cuenta bancaria y responder dudas sobre gastos y ahorro

Anthropic ha lanzado la función de Personal Finance, que conecta la cuenta y las tarjetas bancarias del usuario a través de la plataforma Plaid a Claude para resolver dudas sobre sus gastos y su ahorro.

El laboratorio de Inteligencia Artificial (IA) ha dado los detalles de la nueva experiencia que se basa en la conexión de la cuenta bancaria con Claude en un movimiento similar al de OpenAI en ChatGPT en mayo.

“Recibir respuestas acerca de tu dinero ya no significa tener que abrir todas las apps bancarias y hacer las cuentas por ti mismo. Con Personal Finance en Claude, puedes conectar de forma segura tus cuentas bancarias y de tarjetas y hacer consultas con tus propias palabras”, señala Anthropic en el anuncio hecho en su blog, recalcando que “el acceso es solo de lectura, y ‘Personal Finance’ no puede mover, gestionar o invertir tu dinero”.

Anthropic ha compartido algunos ejemplos de las consultas que se pueden hacer, como “¿Puedo permitirme un viaje esta primavera?”, “¿Cuánto podría ahorrar cada mes?”, “¿Este gasto es más de lo habitual?” o “¿Qué es la TAE y cuánto me ha costado este año?”.

Además, asegura que esta función no incluye ni publicidad ni recomendaciones patrocinadas, al igual que no ofrece tarjetas de crédito, préstamos o cuentas de ahorro propias. La tecnológica subraya que se centra en dar respuesta a las preguntas de finanzas personales.

La disponibilidad de ‘Personal Finance’ comienza en estado beta esta semana en Estados Unidos en los planes Pro, Max y Ultra. De momento, se desconoce si Anthropic la ampliará a otras regiones.

En lo que respecta a la seguridad, las cuentas solo se vinculan cuando el usuario inicia sesión en su banco a través de Plaid, un servicio dedicado a este tipo de conexiones con bancos, tras aceptar los términos y aprobar el acceso de solo lectura de Claude.

“‘Personal Finance’ te ayuda a entender tu dinero, y no está diseñado para dar consejos de inversión. Claude puede cometer errores en sus respuestas, así que pregunta qué transacciones están detrás de un número, y revisa las cifras importantes en tu banco”, recuerda Anthropic.

En materia de privacidad, las conversaciones de ‘Personal Finance’ no se utilizan para entrenar los modelos, y en ningún momento Claude ni pide ni ve la contraseña del banco. Esto se debe al uso de Plaid.

Por último, Claude, en las cuentas que el usuario conecte, verá el nombre del banco, el de cada cuenta, el tipo y los últimos cuatro dígitos, saldos y límites de crédito, y hasta dos años de historial de transacciones.