Conocé qué foto tomó la NASA el día de tu cumpleaños y cómo encontrarla en noviembre

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) cuenta con una herramienta gratuita que permite descubrir qué imágenes captó el telescopio espacial Hubble el mismo día y mes en que nació cada persona. La propuesta, que está disponible desde hace varios años, volvió a ganar popularidad en las redes sociales por su sencillo funcionamiento y los sorprendentes resultados que ofrece.

Se trata de “What Did Hubble See on Your Birthday?” (¿Qué vio el Hubble el día de tu cumpleaños?), una iniciativa que permite acceder a fotografías reales de galaxias, nebulosas, estrellas y otros fenómenos astronómicos. Para utilizarla, solo es necesario ingresar el día y el mes de nacimiento, y el sistema muestra imágenes tomadas por el telescopio en esa misma fecha del calendario.

Es importante aclarar que las fotografías no corresponden necesariamente al año en que nació cada persona, sino a observaciones realizadas por el Hubble en esa fecha, aunque en años diferentes. De esta manera, la herramienta ofrece una oportunidad para conocer algunos de los registros más sorprendentes del espacio y descubrir qué fenómenos astronómicos fueron fotografiados en un día especial.

Cómo descubrir qué fotografió la NASA el día de tu cumpleaños

Para acceder a esta experiencia no hace falta descargar aplicaciones, crear una cuenta ni realizar ningún pago. La herramienta está disponible en el sitio oficial de la NASA y puede utilizarse tanto desde una computadora como desde un celular.

El telescopio espacial Hubble capturó imágenes de galaxias, nebulosas y otros fenómenos astronómicos (Foto: NASA)

El procedimiento es sencillo y consta de unos pocos pasos:

Ingresar a la página oficial : acceder al sitio What Did Hubble See on Your Birthday?.

: acceder al sitio What Did Hubble See on Your Birthday?. Seleccionar la fecha de nacimiento : elegir el mes y el día en los campos correspondientes. No es necesario indicar el año.

: elegir el mes y el día en los campos correspondientes. No es necesario indicar el año. Descubrir las fotografías : una vez ingresados los datos, el sistema muestra imágenes del espacio capturadas por el Hubble en esa fecha del calendario.

: una vez ingresados los datos, el sistema muestra imágenes del espacio capturadas por el Hubble en esa fecha del calendario. Conocer su historia : cada resultado incluye una breve explicación sobre el objeto astronómico observado.

: cada resultado incluye una breve explicación sobre el objeto astronómico observado. Compartir el resultado: las fotografías pueden guardarse o compartirse con familiares y amigos a través de las redes sociales.

Una de las particularidades de esta propuesta es que permite conocer distintas regiones del universo a través de imágenes reales. Además, la NASA amplió la experiencia para ofrecer varias fotografías correspondientes a una misma fecha, lo que brinda más posibilidades para explorar el espacio.

Qué es el telescopio Hubble y por qué sus imágenes son tan importantes

El telescopio espacial Hubble fue lanzado en abril de 1990 y desde entonces se convirtió en uno de los instrumentos científicos más importantes de la astronomía. Al encontrarse fuera de gran parte de la atmósfera terrestre, puede obtener imágenes de objetos astronómicos lejanos con una claridad difícil de alcanzar desde la superficie del planeta.

Durante sus más de tres décadas de actividad, permitió estudiar la formación de estrellas, observar galaxias distantes y ampliar los conocimientos sobre la expansión del universo. Entre sus fotografías más reconocidas se encuentran los llamados “Pilares de la Creación”, una impresionante región de gas y polvo donde nacen nuevas estrellas.

Los "Pilares de la Creación" es una de las imágenes más famosas tomadas por el Hubble NASA/ESA

Más allá de su valor científico, esta herramienta representa una oportunidad para acercar la astronomía a personas de todas las edades. Así, una fecha tan cotidiana como un cumpleaños puede convertirse en una experiencia para descubrir algunos de los paisajes más sorprendentes del universo.