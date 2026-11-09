Apple, en contra del tokenmaxxing: limita el gasto en IA de sus ingenieros de US$300 a 200 diarios

Apple ha reducido de 300 a 200 dólares diarios el presupuesto de uso de inteligencia artificial (IA) de algunos ingenieros como parte de una iniciativa de recorte de gastos, y en un momento en el que busca situar esta tecnología en el centro de sus operaciones.

Según Bloomberg, la tecnológica aplicó este recorte en octubre, de acuerdo con personas cercanas a la materia. Por lo que señala el periodista especializado en Apple, Mark Gurman, la compañía estadounidense tiene previsto reducir el gasto diario de algunos equipos de ingeniería hasta los 100 dólares.

De hecho, fuera del área de ingeniería, muchos equipos ya tienen impuesto ese límite de 100 dólares diarios, y Apple ha valorado rebajarlo hasta los 25 dólares en algunos casos, aunque deja la opción de que los empleados puedan solicitar una exención a sus superiores para aumentar la cuota que tienen asignada.

Las plataformas a las que tienen acceso los empleados incluyen Claude de Anthropic, ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google, aunque se está pidiendo a algunos equipos que utilicen modelos de IA en local o más baratos.

Apple está abrazando el uso de la IA en los procesos de ingeniería al igual que en otras operaciones internas, aunque está buscando el equilibrio entre el rendimiento de sus equipos y el coste que supone el uso de esta tecnología, que se mide en tokens, y que según el nivel de capacidad del modelo tiene un coste mayor o menor.

Como está siendo habitual en el sector, los proveedores de modelos de IA cobran por el uso de tokens, y, dependiendo de las tareas, como las más complejas, el consumo puede dispararse en las organizaciones, sobre todo en la escritura y la depuración de código de software.

Las restricciones aplicadas por Apple están siendo algo común en toda la industria, y un ejemplo es el de Uber, que en abril, según la propia Bloomberg, ya había consumido todo el presupuesto asignado a uso de IA por parte de sus ingenieros para todo 2026, así que tuvo que limitarlo a 1500 dólares mensuales por empleado y herramienta, o que Meta también se haya visto obligada a limitar el uso de tokens de sus empleados.

Además, Gurman mantiene que las reacciones a estos cambios aplicados por Apple están siendo variadas. Mientras algunos empleados afirman que solo algunos estaban utilizando su asignación diaria completa de 300 dólares, otros observan las reducciones como una señal de recorte de costes, e incluso temen la posibilidad de posibles despidos.

Es más, en algunas áreas Apple ya ha contratado a consultores externos para evaluar su eficiencia y operaciones, además de que el nuevo director ejecutivo, John Ternus, se ha puesto como objetivo agilizar la empresa y que existan menos niveles de gestión.

Asimismo, el ahorro total con estas reducciones se desconoce realmente, aunque, al mismo tiempo, el gasto general de Apple ha crecido, ya que esta semana la compañía comunicó que el gasto en investigación y desarrollo se ha incrementado en un 32% en el año fiscal 2026, impulsado por mayores costes de infraestructura e IA.