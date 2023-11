escuchar

Los condimentos los tiene: un nombre relativamente sencillo de recordar y entender; un diseño que combina, al mismo tiempo, sencillez y un tamaño que le permite pasar medianamente desapercibido; un aspecto y funcionamiento que lo vinculan de inmediato a las películas de ciencia ficción; y un diseñador de altísima reputación que busca forjar su propio camino.

Vamos por partes. Ayer, la compañía estadounidense Humane presentó AI Pin, algo que podría traducirse como “prendedor con IA”. Es, en efecto, un prendedor que llevamos enganchado a la solapa de una camisa o campera, o enganchado al bolsillo de una camisa; da igual, pero está pensado para estar ubicado a la altura aproximada del corazón.

Tiene una cámara, un micrófono, un parlante, un sensor de profundidad, un láser, una batería y el hardware general de un smartphone, incluyendo su conexión 5G, pero (y esto es el cambio fundamental), sin pantalla. Y es un dispositivo que apuesta a combinar toda la riqueza interactiva de los chatbots de inteligencia artificial generativa tipo ChatGPT, y hacerla accesible en un dispositivo personal, que tiene un precio de 699 dólares y requiere un pago mensual de 24 dólares para tener conectividad y acceder a todos los servicios en línea que tiene integrados.

Estará disponible el año próximo, aunque ya es posible anotarse en la lista de espera para tener uno.

Para qué sirve AI Pin

En su video de presentación publicado en Twitter, la compañía dio algunos ejemplos: le podemos pedir a nuestro Pin que le envíe un mensaje a alguien, o que traduzca lo que nos dicen en otro idioma, o que revise nuestra bandeja de correo electrónico y destaque lo importante; o que tome una fotografía de 13 megapixeles con gran angular o un video (sin ocupar nuestras manos, sin formar una barrera entre nuestro rostro y lo que estamos capturando), o que reconozca el objeto que tenemos en la mano y nos ofrezca información importante (las calorías de una comida, el precio de un libro) y pueda operar sobre eso (comprar el libro, por ejemplo). Son solo algunos ejemplos.

La idea es que el usuario lleve el dispositivo todo el día prendido a la ropa (pesa 54 gramos con la batería); está diseñado para reemplazar su batería en forma sencilla, para asegurar su autonomía (también tiene un estuche de carga como el de los auriculares inalámbricos); si bien estará encendido, la mayor parte del tiempo debería estar a la espera de una orden (y se activará solo con la presión de un botón); como no tiene pantalla, que es lo que más energía consume en un smartphone, logra, en teoría, una autonomía para todo el día.

Cómo se usa el prendedor inteligente

La interacción es, principalmente, por voz: le hablamos a nuestro asistente, nos responde vía el parlante. El AI Pin no está siempre escuchando; hay que presionar un botón para activarlo (al estilo del sistema de comunicación que usa el capitán Picard en Star Trek); el parlante está diseñado -según sus fabricantes- para intentar que solamente nosotros escuchemos lo que nos dice. También tiene un láser que puede proyectar, sobre nuestra mano, algunos comandos (si queremos controlar la reproducción de música, ya que viene con Tidal incorporado) se activan moviendo la mano o los dedos. Además, dice Humane, es compatible con auriculares Bluetooth para un uso más privado, aunque tener que hablar en voz alta siempre será un punto débil en ese aspecto.

Para ciertas interacciones las órdenes verbales no alcanzan, así que AI PIn puede proyectar controles sobre la mano con un láser; al mover la palma se elige entre las opciones posibles

Ir más allá del smartphone... pero sin dejarlo de lado

¿Qué es lo que no es? Está claro que el dispositivo es muy ambicioso en su intención de dejar en el camino a los asistentes tradicionales tipo Google Assistant, Siri o Alexa, y de paso obviar el smartphone, que casi no ha cambiado en su diseño -más allá del tamaño- desde el iPhone de 2007. El asistente que ofrece es, como dice en el rubro, más “conversacional”: no es necesario usar comandos específicos, puede comprender el contexto de lo que le pedimos, o referencias poco claras al nuestro contenido personal (conversaciones de chat o correo electrónico, documentos y otros elementos personales que, en teoría, han servido para “educar” a este dispositivo en nuestra historia y gustos).

AI Pin no tiene apps: es un sistema operativo con una inteligencia artificial que puede acceder a diversos servicios y plataformas, y aplicar sus algoritmos de entendimiento. Es una computadora que, cuando se lo pedimos, está “enterada”. Nos conoce y sabe. E intenta ser lo más discreta posible.

Imran Chaudhri y Bethany Bongiorno, los exejecutivos de Apple que están detrás del AI Pin

Es fácil encontrar, por ahora, los puntos flacos: no vamos a dejar de usar WhatsApp o ver TikTok por usar este dispositivo, pero quizás relegaremos al smartphone para otros momentos, y evitaremos que nos interrumpa todo el tiempo. Nos permite -en teoría- mantener un mayor y mejor control sobre el flujo de información y notificaciones que nos bombardean todo el día. Porque AI Pin, dice uno de sus creadores, Imran Chaudhri (responsable del diseño de interacción del iPhone), no es un reemplazo del smartphone, sino un nuevo dispositivo computacional, que aplica la IA para dejar de depender de aplicaciones y sitios para cumplir nuestros deseos. A propósito: Chaudhri está acompañado por Bethany Bongiorno, exdirectora de desarrollo de software de Apple. No son dos improvisados, pero no son pocos los que consideran que la idea puede estar bien, pero que quizá se adelanta un poco a lo que puede ofrecer hoy la tecnología.

Siempre que puedan expresarse en una respuesta de audio, claro: el mayor desafío del AI Pin, al igual que el del reloj inteligente y otros dispositivos vestibles, es ofrecer algo que sea realmente superador respecto de la computadora de mano que, gracias a más de 20 años de costumbre, llevamos usualmente en el bolsillo o la cartera. Y tiene competencia: los anteojos Ray-ban de Meta, por ejemplo, que combinan el acceso a una inteligencia artificial conversacional (MetaAI) con una cámara integrada en el marco del anteojo; Amazon hará algo similar con sus Echo Frames, aunque sin cámaras. Y hoy, además, es posible dialogar con un asistente digital usado unos auriculares Bluetooth; que Siri, Alexa y Google Assistant incorporarán funciones tipo ChatGPT (es decir, que permitirán tener conversaciones fluidas con esta herramienta y llevar adelante todo tipo de tareas) es casi un hecho, lo que hace más complejo el futuro del AI Pin.

Esto no evita que para muchos entusiastas de la tecnología el anuncio de este dispositivo sea asimilable al del iPhone, en 2007, cuando también había bastante escepticismo sobre el atractivo de un dispositivo así.