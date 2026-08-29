Así es la IA del Conicet que revoluciona los controles oftalmológicos: detecta a tiempo daños visuales causados por la diabetes

Una inteligencia artificial desarrollada por investigadores argentinos busca facilitar la detección temprana de una de las principales complicaciones asociadas a la diabetes. Se trata de Retinar, una plataforma de teleoftalmología creada por un equipo del CONICET y de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) que analiza imágenes de la retina y permite identificar casos que requieren atención especializada.

La herramienta apunta a un problema que puede avanzar durante años sin presentar síntomas. La retinopatía diabética afecta aproximadamente al 25% de las personas con diabetes a nivel mundial y constituye una de las principales causas de pérdida visual prevenible e irreversible en adultos en edad productiva. Detectarla a tiempo permite iniciar tratamientos y reducir el riesgo de complicaciones graves.

Cómo funciona Retinar

Retinar utiliza retinografías, imágenes del fondo del ojo que pueden obtenerse sin dilatar la pupila. El estudio puede realizarse en hospitales o centros de atención primaria por personal capacitado y luego enviarse a especialistas para su evaluación a distancia.

La retinopatía diabética puede avanzar durante años sin generar síntomas visibles (Imagen ilustrativa: Freepik)

El sistema incorpora inteligencia artificial en dos etapas. Primero, controla automáticamente si la imagen obtenida tiene la calidad suficiente para ser analizada. Después, identifica aquellas que presentan signos compatibles con una retinopatía diabética que podría requerir una derivación prioritaria.

“Cuando empezamos a trabajar con los equipos de salud entendimos que, además de generar un modelo capaz de tamizar los casos de riesgo, íbamos a necesitar controlar la calidad de las imágenes”, explica el investigador del CONICET José Ignacio Orlando.

Para entrenar los modelos se utilizaron decenas de miles de imágenes de fondo de ojo evaluadas previamente por especialistas y provenientes de diferentes equipos, hospitales y poblaciones. El objetivo fue evitar que el sistema funcionara únicamente en determinadas condiciones y lograr que pudiera reconocer la enfermedad frente a imágenes obtenidas en contextos diversos.

Una asistencia para los médicos

Es importante destacar que la plataforma no reemplaza al oftalmólogo. Su función es ordenar y agilizar el proceso: la IA clasifica los estudios según el nivel de riesgo y permite que los especialistas concentren primero su atención en los casos que podrían necesitar tratamiento.

El sistema combina el análisis automatizado de imágenes con la evaluación de profesionales de la salud (Imagen ilustrativa: Freepik)

“La inteligencia artificial nos permite organizar el trabajo de otra manera: automatiza tareas repetitivas, ayuda a priorizar los casos de mayor riesgo y mejora la eficiencia del sistema, pero la responsabilidad clínica continúa siempre en manos del profesional”, señala Orlando.

Actualmente, Retinar ya se utiliza en hospitales de Tandil, Florencio Varela y Necochea. En sus primeras implementaciones, la herramienta permitió evaluar a cientos de pacientes y detectar casos compatibles con retinopatía diabética referible.

De esta manera, un desarrollo surgido de la investigación científica argentina busca reducir las barreras de acceso a los controles oftalmológicos y acercar la detección temprana de problemas visuales a pacientes que, de otro modo, podrían llegar al especialista cuando el daño ya fuera irreversible.