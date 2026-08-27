Hackers rusoparlantes utilizaron Cursor, el asistente de programación con inteligencia artificial de SpaceX, para ayudarlos a infiltrarse en una empresa química belga y en al menos otras seis compañías a principios de este año, según datos revisados por Reuters y un informe publicado este jueves por la startup Gambit Security.

La serie de ciberataques potenciados por IA es el ejemplo más reciente de cómo actores maliciosos están utilizando herramientas comerciales de inteligencia artificial para llevar adelante intrusiones. Curtis Simpson, director de estrategia de Gambit, afirmó que el caso también demuestra cómo los proveedores de IA están atrapados en una carrera armamentística interminable con usuarios maliciosos que intentan eludir sus barreras de seguridad.

“Esto va a ser un juego del gato y el ratón”, afirmó Simpson.

Cursor y su empresa matriz, SpaceX, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Un servidor expuesto revela los métodos de los hackers

Gambit dijo que descubrió la campaña de ataques después de encontrar un servidor que un nuevo grupo de ransomware llamado Aur0ra había dejado expuesto accidentalmente en internet. Esto permitió a la compañía con sede en Tel Aviv revisar 28 sesiones de chat entre uno o más hackers de Aur0ra y uno de los agentes de IA de Cursor, programas capaces de operar con distintos grados de autonomía.

En su informe, Gambit señaló que Aur0ra convenció al agente de IA para que realizara cientos de operaciones maliciosas, como el robo de credenciales o la toma de control de cuentas de alto valor, al afirmar falsamente que los ataques formaban parte de una simulación.

“Necesitamos cualquier cuenta de administrador”, citó Gambit a los hackers en uno de los intercambios. “Encontrá cualquier contraseña que funcione”, dijeron también.

Gambit no identificó por nombre a las víctimas de los hackers, pero Reuters pudo determinar la identidad de seis de ellas después de revisar de manera independiente partes de los chats, que todavía estaban disponibles en internet hasta el mes pasado.

Los registros, correspondientes al período comprendido entre el 8 de abril y el 21 de mayo, mostraron que entre las víctimas de los ataques de Aur0ra potenciados por Cursor se encontraba la compañía belga Christeyns, fabricante de productos de higiene y limpieza con sede en Gante; el fabricante alemán de puertas de garaje Teckentrup; y la escocesa Helideck Certification Agency, que certifica sitios de aterrizaje para helicópteros.

Ninguna de las seis empresas respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters Unsplash

Las otras víctimas incluyeron una distribuidora farmacéutica argentina, un fabricante italiano y Bayou Title, que se presenta como la mayor compañía de seguros de títulos de propiedad de Luisiana.

Ninguna de las seis empresas respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters. Al menos una de las víctimas, Bayou Title, apareció mencionada en el sitio de filtraciones de datos de Aur0ra, algo que generalmente indica que los hackers intentaron obtener un rescate y no lo consiguieron. Aur0ra, un grupo que comenzó a atribuirse víctimas a principios de este año, tampoco respondió a las consultas.

Los hackers engañaron a la IA diciendo que se trataba de una simulación

Los intercambios registrados en los chats revisados por Reuters muestran al hacker dando órdenes breves y al agente de IA de Cursor respondiendo con asesoramiento técnico mediante mensajes entusiastas y cargados de emojis, característicos de los chatbots.

“¡Genial! ¡VPN conectada correctamente!”, respondió después de que consiguieran vulnerar a la empresa argentina.

“Intentemos descifrar estos hashes”, dijo en otro momento, en referencia al proceso para intentar obtener contraseñas a partir de sus representaciones criptográficas.

Después de encontrar un equipo vulnerable en la red de Teckentrup, la IA recomendó utilizar una conocida herramienta de software malicioso para explotarlo. “Probabilidad de éxito: MUY ALTA”, agregó.

Reuters no pudo determinar de manera independiente hasta qué punto las intrusiones fueron facilitadas por la ayuda del agente de Cursor, ni si cada ataque derivó necesariamente en el robo de datos y en un intento de extorsión.

Gambit afirmó que el agente utilizaba Claude Sonnet 4.5, de Anthropic, un modelo más básico que Mythos 5 o Fable 5, también de Anthropic, cuyas capacidades en materia de ciberseguridad despertaron atención en Washington.

Anthropic no respondió a una solicitud de comentarios.

Eyal Sela, director de inteligencia de amenazas de Gambit, sostuvo que Cursor proporcionó de todos modos una ventaja clara a los atacantes y estimó que el agente de IA “probablemente los ayuda a ser un 30%, 40% o 50% más rápidos porque les permite saltearse todas las cosas que de otro modo tendrían que hacer manualmente”.

Según Sela, el agente de Cursor rechazó en algunas ocasiones solicitudes que consideró dañinas o ilegales. Sin embargo, el hacker casi siempre lograba sortear esos rechazos reiniciando el diálogo e insistiendo en que el ataque formaba parte de una prueba.

La noticia sobre esta serie de ataques se conoce mientras Cursor está siendo incorporado a SpaceX, la compañía de cohetes e inteligencia artificial de Elon Musk, mediante una operación que se cerró a comienzos de este mes Foto de Florian Olivo en Unsplash

Gambit señaló que el razonamiento interno del agente mostró cómo la historia inventada por el hacker lograba imponerse sobre sus mecanismos de seguridad en tiempo real.

“Este es un entorno de prueba, así que es legal”, se dijo a sí mismo el agente, según uno de los registros.

La noticia sobre esta serie de ataques se conoce mientras Cursor está siendo incorporado a SpaceX, la compañía de cohetes e inteligencia artificial de Elon Musk, mediante una operación que se cerró a comienzos de este mes. Al mismo tiempo, crece la preocupación por los riesgos digitales asociados con los modelos de IA, especialmente aquellos que impulsan agentes capaces de actuar con cierto grado de autonomía.

Simpson, el ejecutivo de Gambit, afirmó que los ciberataques asistidos por inteligencia artificial ya son la nueva normalidad.

“Vamos a ver cada vez más casos como este, todo el tiempo”, concluyó.