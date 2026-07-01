Así es la nueva regla de Netflix para cada perfil de las cuentas compartidas

Netflix dio un nuevo paso en su estrategia para controlar el acceso a su plataforma, generando una ola de descontento entre sus suscriptores. Desde mediados de junio de 2026, la compañía comenzó a implementar de forma gradual un sistema que obliga a vincular cada perfil de adulto a una dirección de correo electrónico única e individual. Esta medida busca que cada integrante de una misma suscripción cuente con credenciales de inicio de sesión propias, separando los accesos que antes dependían de una única contraseña compartida.

El despliegue global de esta función comenzó el 15 de junio y se espera que se generalice a partir del 7 de julio de 2026. Según la empresa, los argumentos para este cambio son facilitar el inicio de sesión en nuevos dispositivos, simplificar la recuperación de cuentas y mejorar las recomendaciones personalizadas. Sin embargo, analistas del sector sugieren que el objetivo real es auditar con precisión quién visualiza los contenidos y endurecer el control sobre las cuentas compartidas.

Cada perfil adulto, con su propio mail

En la práctica, los usuarios afectados se encuentran con una pantalla de aviso que anuncia “nuevas formas personalizadas de disfrutar Netflix” y que, en muchos casos, no permite continuar hasta asignar un correo al perfil. Aunque el titular de la cuenta conserva la gestión del plan y la facturación centralizada, cada adulto ahora tiene autonomía para gestionar sus preferencias de idioma, subtítulos y seguridad de forma independiente. Cabe destacar que esta exigencia no aplica a los perfiles configurados para menores, los cuales permanecen bajo el control del titular sin necesidad de un correo asociado.

En plataformas como Reddit, X e Instagram, los usuarios han calificado la medida como una complicación burocrática innecesaria. Las críticas se centran especialmente en la fricción que genera el inicio de sesión en dispositivos compartidos, como los televisores familiares, donde antes se alternaba entre perfiles sin necesidad de credenciales individuales. Además, aquellos que utilizaban perfiles para organizar contenidos por géneros (como documentales o series) se ven ahora obligados a crear correos electrónicos adicionales solo para mantener ese orden; no son pocos los que han recordado, como solución, que Gmail permite tener múltiples versiones de un mismo correo electrónico.

Esta tendencia hacia la identificación individual parece ser el nuevo estándar de la industria, ya que otras plataformas como HBO Max también planean restringir el uso compartido de cuentas durante este año.