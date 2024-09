Astro Bot en PlayStation 5: probamos el juego del momento y hablamos con su director creativo

Escuchar

PlayStation venía de unas semanas de críticas y malas noticias tras la cancelación del juego Concord a 10 días de su lanzamiento, pero para salir de las malas tenía un As guardado en la manga.

Allá por el lanzamiento de la PS5 habíamos tenido una especie de “demo técnica”, llamada Astro’s PlayRoom que venía instalada con la compra de la consola. Para sorpresa de muchos, este juego de corta duración, que mediante niveles y plataformas nos mostraba cómo era la experiencia sensorial del nuevo joystick DualSense, lentamente se empezaba a convertir en una de las joyitas de la consola. El tiempo pasó y muchas personas (incluidas las pequeñas personitas que habitan mi casa), si bien jugaban otros títulos, de vez en cuando volvían a recorrer los campos digitales con la “mascota no oficial de Play”, el adorable robotito Astro.

De la demo al título completo

El tiempo pasó, y claramente Sony sabía que tenía un diamante que pulir: por eso, este 6 de septiembre Team Asobi anunció la llegada de una nueva versión del juego, ahora como un título completo. “Era un deseo que teníamos desde que comenzamos con la versión que venía con la PS5″, le cuenta a LA NACION Nicolas Doucet, director del estudio y director creativo del nuevo juego, a lo que agrega: “Queríamos recorrer décadas de historia de Play y demostrar que podíamos hacer un plataformero sólido”. Con sus orígenes en una corta versión de VR, Astro es la joya de Team Asobi, que tiene base en Japón, pero está en manos de un director francés.

Una galaxia de homenajes a juegos clásicos

El nuevo Astro Bot, a diferencia de su predecesor gratuito, es pago (60 dólares), pero continuará con el recorrido histórico de los videojuegos de una manera muy particular. En la versión previa teníamos que conseguir partes de consolas clásicas y todos sus accesorios; ahora vamos a recorrer una galaxia sometida por un caricaturesco monstruo verde que secuestró a varios robots amigos, y muchos de ellos son caracterizaciones de los personajes más icónicos de la historia del gaming.

Una captura del juego Astro Bot

“El proceso de conseguir las licencias y sumar a personajes clásicos de los videojuegos parece complicado, pero por suerte no lo fue. Que todo el mundo se sume y esté de acuerdo parecía un lío, y creíamos quizás que íbamos a conseguir la mitad de los que queríamos, pero la buena onda no solo de PS Studios, sino de los demás estudios fue alucinante. No solo nos dejaron usar a sus personajes, sino que aportaban ideas y detalles para que el tributo sea aún mejor”, cuenta Nicolas, dado que en Astro vamos a poder ver gags y situaciones de varios juegos caracterizados como robots amigos de nuestro robot, que si bien ya andan dando vueltas imágenes en las redes, no te los vamos a spoilear, pero si te vamos a adelantar que la idea del estudio, según Doucet, es que sea transgeneracional para que lo jueguen y disfruten grandes y chicos; por eso que vamos a ver personajes de todas la eras de consolas.

La jugabilidad y variedad, su fuerte

Pero el fuerte del juego no solo está en sus visuales pulidas, su humor o su tributo constante a la historia de los juegos con pequeños detalles, sino en sus mecánicas. Astro expande la idea del juego inicial para que cada uno de los niveles tenga su propia mecánica para interactuar con el DualSense. Vamos a encontrar momentos para usar el sensor de movimiento, otros para las sensaciones de texturas y cada nivel tendrá su propia impronta, como convertirnos en miniatura en un nivel, en una aspiradora de gelatinas en otro, en un mono trepador o hasta en un personaje icónico en otro (no, no te vamos a decir quién). Todas estas mecánicas usan distintas cualidades del control, como los gatillos adaptativos, el sonido, el movimiento y hasta el micrófono, en donde vamos a tener que soplar para mover las plantas.

Para un solo jugador… o no tanto

El juego es single player y tiene una duración aproximada de entre 15 y 20 horas si no te ponés quisquilloso. Si tenés ganas, podés recoger todos los ítems que podés encontrar y desbloquear, ya que durante los niveles vamos a tener que rescatar robots, conseguir partes de un rompecabezas y luego juntar monedas para usar en un “gacha” para conseguir los dioramas de los juegos clásicos que vas a poder ver e interactuar en el “lobby”, tal como era con las consolas viejas en el juego original.

Pero con respecto a la duración del juego, que para muchos es corto, Doucet asegura que es consciente que podría ser más largo, aunque tiene un por qué: “¿Cuántos juegos tienen aun sin terminar? Creo que hoy en día no es necesario hacer un juego de 40 horas, obvio que pensamos que sea también mundo abierto o algo así, pero para ser honesto, queríamos controlar la calidad total, que esté curado cada minuto de juego”, a lo que agrega: “Creo que es mejor tener 12 o 15 horas que se sostengan de manera sólida y constante a que tenga relleno de horas que te gustaría poder adelantar. Sí, históricamente las revistas y reseñas hablan de la duración, pero creo que deberíamos ir por calidad y no cantidad”.

Una captura del juego Astro Bot

En cuanto poder jugar de a dos o más, el director también adelantó que tendremos un DLC gratuito en el futuro, y no dudó en confesar que la idea inicial estaba, pero que se dieron cuenta de que no era el camino, por lo menos, por ahora: “consideramos la idea de un modo cooperativo de sillón, pero la razón por la que no lo hicimos es que queríamos fomentar que la gente explore cada rincón de los niveles, que dé la vuelta, mire abajo y arriba en todos lados, y esa exploración 360 no se iba a poder hacer si no tenés el control total de la cámara. Para que se juegue de a dos tenés que sacrificar ese control”, confiesa el francés, pero le suma un dato clave: “Esto no quiere decir que en un futuro cercano no vayamos a intentar hacer un verdadero multiplayer, como un Party Game. Realmente nos encanta la idea de jugar con otros, aunque dicho esto, si bien Astro Bot es un single player, es uno de esos juegos que por su humor y mecánicas se puede jugar de a dos pasándose el control e intentando cada uno diferentes partes”.

El juego no peca de repetitivo, y con su cámara 360 en tercera persona te permite tomarte tu tiempo para ir a ver cada detallito, porque en cada nivel hay decenas de gags, chistes y detalles ocultos para disfrutar. Lo mismo pasa con sus niveles decisivos, donde los jefes finales son tributos a juegos clásicos y su tamaño los hace desafiantes, pero a la vez viables para todas las edades y tipos de gamer. Gamers, o no tanto, que van a disfrutar los tributos y la sutileza de los detalles que le dan ese extra a un juego que sorprendió a todos y que quizás llegó para quedarse como la franquicia plataformera de Play que tanto se extrañaba desde Crash Bandicoot.