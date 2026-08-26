Asus y Xbox celebran 2 décadas y un cuarto de siglo fabricando consolas de videojuegos

Asus ha presentado la consola portátil ROG XBOX Ally X20, que lanza con un diseño en negro y dorado, una pantalla OLED de 7,4 pulgadas y la potencia que ofrece el procesador Ryzen AI Z2 Extreme para celebrar el 20 aniversario de su división de videojuegos.

ROG XBOX Ally X20 es la nueva consola portátil de Asus, que llega con un diseño en color negro que sobresale en la parte frontal con un chasis translúcido que destaca en dorado detalles de la estructura interna y la iluminación en torno a los joysticks.

La consola incluye una insignia dorada que remarca el 20 aniversario de ROG (Republic of Gamers), la división de videojuegos de Asus, como ha destacado la compañía en un comunicado.

A nivel de hardware, esta consola está equipada con un procesador Ryzen AI Z2 Extreme de AMD y presenta una pantalla Nebula HDR de 7,4 pulgadas con panel OLED y certificación VESA True Black 1400, que alcanza un pico de brillo de 1400 nits.

Asus ha integrado el soporte para FreeSync Premium Pro y para la tasa de refresco variable en un rango de entre 30Hz-120Hz. La pantalla cuenta también con un recubrimiento antirreflectante que reduce los reflejos ambientales en un 65 por ciento.

Asegura, además, que el control del Ally X20 es más preciso con un agarre similar al de un mando recubierto con un goma texturizada. Incluye joysticks magnéticos que reducen la zona muerta al 3 por ciento e incorporan un algoritmo que elimina el movimiento brusco de cuatro ejes.

También cuenta con un D-pad con forma de cúpula que permite cambiar de la precisión de cuatro direcciones en juegos independientes a las ocho direcciones que exigen los juegos de lucha. Los botones frontales también se han optimizado para que queden más integrados.

ROG XBOX Ally X20 tiene un precio de 1299 dólares, pero puede encontrarse en un pack especial junto con las gafas de realidad aumentada ROG XREAL R1 Edition 20, el interruptor de apagado dbrand Killswitch para ROG XBOX Ally X20 y una funda protectora Pelican personalizada por 2499 dólares.

Microsoft presentó una Xbox Series X especial para celebrar los 25 años de la plataforma

Xbox también festeja su 25to aniversario

Microsoft celebra también el 25 aniversario de Xbox, y lo hace con una colección de accesorios con un diseño inspirado en la consola original, que destacaba por una carcasa translúcida en color verde por US$900.

Esta colección incluye el ratón inalámbrico Razer Basilisk V3 Pro 35K, el teclado Razer BlackWidow V4 75%, los auriculares inalámbricos Hammerhead V3 X HyperSpeed, la base de carga para los controladores 8BitDo Ultimate Charging Dock, los controladores para móviles Backbone Pro XBOX 25th Anniversary Edition y GameSir X5 Lite for XBOX, además de la mochila PowerA XBOX Sling Bag.