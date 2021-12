Balance tecno 2021

Cuando pensábamos que el Covid ya estaba quedando en el pasado, nuevos contagios y variantes dieron indicios de que 2021 también sería un año difícil y que el coronavirus seguiría entre nosotros. Pero la situación no era complicada solo para el sistema de salud y las economías globales. En materia tecnológica el año también comenzó con dificultades.

ENERO

El 3 de enero los usuarios de Flow sintieron que empezaban el 2021 con el pie izquierdo: Flow sufrió una “falla masiva” y muchos usuarios se quedaron sin servicio.

Uno de los lanzamientos más esperados del año se daría este mes: Samsung presentó el Galaxy 21 en tres versiones. Los smartphones estrella de la firma coreana se destacaron por sus bloque de cámaras, su procesador y su diseño. El S21 Ultra terminaría el año siendo considerado como el mejor smartphone de 2021.

El Galaxy S21 Ultra tiene una cámara de 108 megapixeles Shutterstock - Shutterstock

El 15 cumplió años Wikipedia. La enciclopedia colaborativa cumplió 20 años con 50 millones de artículos en 300 idiomas y más de 250.000 voluntarios mensuales.

Cuatro días más tarde, Satellogic eligió a SpaceX como socio para sus futuros lanzamientos de satélites. De esta manera, la firma aeroespacial fundada por el argentino Emiliano Kargieman, anunció el acuerdo con la firma de Elon Musk para el lanzamiento de los satélites a la órbita baja terrestre.

FEBRERO

Otro gran problema con el tuvimos que lidiar durante 2021 es la escasez de chips. El 10 de febrero ya comenzaban a llegar las noticias de Europa sobre este inconveniente que estaba afectando a gran cantidad de compañías. Y no sería fácil de solución; es más, persiste hasta la actualidad y afecta no sólo a la producción de gadgets tecnológicos sino también a otras industrias como la automotriz. Los expertos no anuncian buenos pronósticos y el rebrote causado por la variante ómicron no ayuda.

Tampoco faltaron los nuevos desarrollos, entre ellos se destacó el de Oppo, que presentó un sistema de carga inalámbrica a distancia.

MARZO

Empezamos este mes con un cumpleaños, el de Pokémon. La popular saga de videojuegos cumplió 25 años y lo celebró con 368 millones de videojuegos vendidos

Dos días más tarde, el 3 de marzo, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) anunció que comenzarían los ensayos de 5G en nuestro país.

A comienzos de marzo, también, Google prometió abandonar las cookies que rastrean a los usuarios en Internet. Lo que parece (en el fondo, la cosa es mucho más complicada) una gran noticia para los internautas hizo tambalear al mundo publicitario, pero no es tan fácil desarmar semejante relojería. Ni siquiera para Google, que en en junio pospuso la medida para el año que viene.

El 10 de marzo muere Lou Ottens: el inventor del casete de audio.

Marcaron una época y marcaron el inicio de la grabación personal de obras musicales Shutterstock

Este mes, también, la NASA presentó una rueda sin aire. Con este invento promete que las bicicletas no se pincharán en el futuro.

Hasta los barbijos se volvieron inteligentes. Razer presentó su modelo transparente con filtro y luces LED. Visión o trivialización. Sale debate.

¿Quieren irse de vacaciones al espacio? A partir de este mes comenzaron a venderse los pasajes en el avión espacial SpaceShip II. ¿Cuánto cuestan? Virgin Galactic, la promotora del negocio, los despacha a US$ 250.000 el asiento.

ABRIL

Otra mala noticia (aunque se veía venir): LG cerró su división de móviles.

Pero las filtraciones de datos fueron otro de los grandes íconos de 2021. El 5 de abril nos enterábamos de una brecha de 2,3 millones de datos privados de usuarios argentinos de Facebook.

Tres días más tarde, sin que termináramos de digerir la noticia anterior, se cayeron Instagram y Facebook en distintas partes del mundo. Facebook, lo mismo que Amazon, no recordarán 2021 con nostalgia, eso es seguro.

Entre las noticias de nuevos desarrollos, aparecen los equipos que se doblan y enrollan, como el smartphone de TCL, y la peluquería en Londres con servicios de realidad aumentada de Amazon, que permite anticipar cómo se verá un corte de pelo o una tintura.

Y por fin una buena. El 22 de abril Whatsapp comienza a habilitar la reproducción de audios acelerados para Android. Sí, sí, pasó este año, aunque parezca más. Es que debe ser la función más popular en el muy popular mensajero de Facebook.

MAYO

Comienza el juicio entre Epic Games, la popular empresa de videojuegos, y Apple, querella que podría acabar con el monopolio del AppStore.

Acá, mientras tanto, con audios de tos el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca identificar contagios utilizando WhatsApp.

Y en Europa, Italia multa a Google por abuso de posición dominante. La gigante tecnológica tiene que pagar 123 millones de dólares.

JUNIO

Los ciberataques continuaron durante todo el año, especialmente los que piden un rescate (llamados, genéricamente, ransomware). Uno de los casos más difundidos fue el de JBS, la procesadora de carne más grande del mundo, que tuvo que pagar un rescate de US$ 11 millones de dólares.

Para los nostálgicos: Leica, la histórica marca de cámaras fotográficas, lanzó su primer teléfono: Leitz Phone 1.

Leica Leitz Phone 1

Y este mes, también, Tamagotchi se transforma en un smartwach.

Pero, sin dudas, la noticia más importante del mes (del mes, no del año) llegaría el 24, con el lanzamiento de Windows11. Microsoft presentó su nuevo sistema operativo para PC, que sumó aplicaciones para Android.

Antes de finalizar junio, de la mano de SpaceX, cuatro nuevos satélites argentinos de Satellogic llegaron a espacio.

JULIO

La política también se cuela en el mundo tecnológico. El 6 de julio de 2021 Donald Trump demanda a Facebook, Twitter y YouTube por suspender sus cuentas. Sus perfiles habían estado suspendidos desde enero, cuando sus seguidores irrumpieron violentamente en el Capitolio. Fiel a su estilo, y dado que la justicia no se ajusta a su impaciencia, el ex presidente estadounidense fundaría su propia red social, llamada Truth, cuyo primer titular fue que había usado mal la licencia de código fuente abierto de Mastodon. En fin.

Donald Trump lanzó su propia red social, pero violó la licencia del software que usó como base, Mastodon

El 19 de julio denuncian que se usó el software Pegasus para espiar a 50.000 periodistas y empresarios en todo el mundo.

Y, entre las novedades de desarrollos, se destaca la de Japón, que con una velocidad de 319 Terabits rompió el récord mundial de velocidad de Internet sobre fibra óptica.

AGOSTO

Este mes es el de los cumpleaños. Primero llegó el turno de la PC, que el 12 de agosto cumplió 40 años, y luego Linux, que el 25 de este mismo mes cumplió 30 años.

SEPTIEMBRE

El 9 de septiembre Facebook lanzó sus anteojos conectados, con cámaras y parlantes. Pero no es la única; Xiaomi también preparan sus lentes inteligentes.

Cinco días más tarde llega otro de los anuncios esperados de 2021: Apple presentó cuatro iPhone 13, dos nuevos iPad y un reloj rediseñado.

El 16 de septiembre recibiríamos una mala noticia: murió Sir Clive Sinclair, el ingeniero británico que popularizó las computadoras domésticas.

OCTUBRE

El 4 de octubre una nueva caída nos sorprende: WhatsApp, Instagram y Facebook desaparecen de la red durante unas siete horas. Como consecuencia de esta caída, Telegram sumó 70 millones de usuarios. Y también se cayó, claro.

WhatsApp, que le pertenece a Facebook (ahora llamada Meta), dejó a medio planeta incomunicado durante más de siete horas

El 19 de octubre Google presenta sus teléfonos inteligentes Pixel 6 y 6 Pro.

Sobre el final de este mes llega otra de las noticias tecnológicas más importantes del año: el 28 de octubre se presentó la nueva identidad de Facebook. La red social de Mark Zuckerberg cambia de nombre por Meta y empieza a hablar del Metaverso. Hacia fin de año, Intel, que de esto algo sabe, dirá que hace falta una capacidad de cálculo 1000 veces mayor que la actual.

NOVIEMBRE

El 2 de noviembre Netflix comienza a ofrecer sus primeros videojuegos dentro de su aplicación.

El 11, por falta de microchips Sony recorta aún más sus previsiones de fabricación de la PlayStation 5.

Este mes cumplió medio siglo el primer microprocesador comercialmente disponible, el Intel 4004, que fue lanzado el 15 de noviembre de 1971. Ese mismo día, pero en 2021, IBM presentó el procesador cuántico más poderoso hasta ahora: de 127 qubits. La vara, sin embargo, estaría mucho más alta, en el orden de los 10.000 qubits.

Otra vez una falla de seguridad. Esta vez fue el turno de GoDaddy, un incidente expone los datos de 1,2 millones de usuarios de WordPress. Según comentó la empresa en un comunicado, el acceso se descubrió el 17 de noviembre.

DICIEMBRE

Terminamos el año con otra caída masiva. En este caso, una falla en AWS, los servicios web de Amazon, que impactó en buena parte de la web, incluida LA NACION.

Además, se desmorona la CES. Amazon, Twitter y Meta (Facebook) son ausentes con aviso. Anunciaron que cancelaron su asistencia presencial a la CES 2022 debido a la variante ómicron de COVID19. Le seguirán otros, como T-Mobile, Nvidia y Lenovo (entre otras).

Nuevo puntero. El 23 de diciembre se supo que TikTok se convirtió en el sitio más visitado en 2021, superando así al eterno puntero, Google.

Por último, a nivel local, cerramos el año con la noticia de que podríamos probar la tecnología 5G en la costa argentina durante las vacaciones. Según confirmaron desde la compañía Personal, cualquier usuario que tenga un celular 5G y un chip de Personal debería, al acercarse a esas antenas, pasar automáticamente a 5G y probar la mayor velocidad. Estarán activos a partir de enero. O sea, pasado mañana.

¡Feliz 2022!