Galaxy S21 y Galaxy S21+: así son los nuevos smartphones estrella de Samsung

Samsung presentó hoy tres nuevos smartphones de la familia Galaxy: el Galaxy S21, Galaxy S21+ y Galaxy S21 Ultra, siguiendo la tradición de los últimos años en cuanto a tamaños y prestaciones de los equipos., aunque adelantando su presentación. En los últimos años el debut de los nuevos equipos se hizo a fin de febrero o principios de marzo.

Como fuere, la compañía aspira a mantener el primer puesto en ventas con su nuevo trío de equipos: el S21 y S21+ como los “normales” dentro del tope de gama, y el S21 Ultra como una demostración de proeza técnica al incluir más opciones que nunca (contamos en detalle qué tiene ese equipo en esta nota). Samsung también presentó los auriculares Galaxy Buds Pro, y Smart Tags, unas etiquetas Bluetooth similares a Tile.

En lo que refiere al diseño, el mayor cambio en la familia Galaxy S21 está en el bloque de cámaras, que ahora se integra al metal del marco del teléfono, que acompaña con nuevos colores para la parte trasera del teléfono: blanco, gris, rosa y violeta. En el frente, el tamaño de pantalla sigue siendo el mismo (6,2 pulgadas para el Galaxy S21 y 6,7 pulgadas para el Galaxy S21+), pero abandona los bordes redondeados: ahora la pantalla es plana, protegida por Gorilla Glass Victus, la versión más avanzada del vidrio endurecido que protege todos los smartphones del mercado. El Galaxy S21 (el modelo más pequeño) lleva un plástico símil vidrio en la parte trasera.

El Galaxy S21+ tiene una pantalla de 6,7 pulgadas y un nuevo sensor de huellas digitales integrado, más veloz que el anterior; el panel ahora es plano

Pantalla plana a 120 Hz

Samsung creó los primeros equipos con una pantalla que se curva en los bordes hasta ocupar casi todo el lateral del teléfono (con el Galaxy Note Edge de 2014) y con los años fue acotando el diseño hasta el formato actual, que lo abandona por completo, apostando en cambio por reducir al máximo los bordes del panel Dynamic AMOLED 2X, con la cámara perforada en el centro del borde superior. Como el Note20, el teléfono tiene una tasa de refresco variable, y llega a los 120 Hz (para juegos con movimientos más fluidos) pero reduce ese ritmo de actualización en otras ocasiones cuando el contenido en pantalla no cambia tan rápido (un chat de WhatsApp, por ejemplo) para economizar batería. Para lograrlo, no obstante, la compañía abandona las pantallas de muy alta resolución y opta por paneles FullHD+ (2400 x 1080 pixeles). Los amantes de la resolución por la resolución misma dirán que es una pérdida; para la mayoría de los usuarios el cambio será invisible; en ambos paneles está cerca de los 400 pixeles por pulgada.

Al frente, también, está el sensor de huellas digitales ultrasónico: el nuevo modelo, provisto por Qualcomm, es más grande y más rápido para detectar las huellas del usuario. La pantalla, además, incluye un control de luz azul automático, para evitar afectar el sueño de los usuarios.

Los colores con los que Samsung apuesta a dinamizar las ventas de la familia Galaxy S21

Tres cámaras para grabar en 8K

En lo que refiere a las cámaras, los Galaxy S21 y S21+ tienen el mismo combo: una cámara frontal de 10 megapixeles con apertura f/2.2, y tres cámaras traseras, con una lente normal de 12 megapixeles y apertura f/1.8; un gran angular con apertura f/2.2 (también de 12 megapixeles) y un zoom 3x de 64 megapixeles y apertura f/2.0. Las cámaras permiten grabar videos en 8K a 60 cuadros por segundo, y suman el modo “director”, que permite ver en vivo qué están registrando las diferentes cámaras y saltar de una a otra durante la grabación de un video. O grabar un video con la cámara frontal y la trasera al mismo tiempo. También tiene un modo de super estabilización (fundamental al grabar un video con zoom), aunque limitado a videos en Full HD.

El otro agregado en lo que refiere a la grabación de videos es la posibilidad de combinar varios micrófonos: los del teléfono y los de los nuevos auriculares Galaxy Buds Pro; así, se puede dejar el teléfono fijo y usar los auriculares como alternativa a un micrófono corbatero.

La compañía dice también que mejoró las opciones de iluminación de la imagen cuando se toma un retrato o una selfie, y repite la función de toma única de modelos anteriores, que permite sacar fotos o grabar videos de hasta 15 segundos con todas las cámaras en simultáneo y luego elegir la que más nos convence.

Los tres integrantes de la familia S21 de Samsung: el Galaxy S21 Ultra, el Galaxy S21+ y el Galaxy S21

Sin cargador en la caja

Dentro del teléfono corre un Snapdragon 888 o un Exynos 2100, el procesador más avanzado de la compañía (y el que llegará a la Argentina). Las primeras pruebas muestran que ambos tienen un gran rendimiento respecto de versiones anteriores y que, a diferencia de años pasados, tiene un rendimiento similar (otros años los Snapdragon eran más veloces y frugales). El Galaxy S21 promete más rendimiento, por supuesto, y un mejor uso de la batería, que será de 4000 mAh para el Galaxy S21 y de 4800 mAh para el S21+. Llevarán 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento, pero sin posibilidad de expandirlo vía una tarjeta microSD como en modelos anteriores. Tampoco estará el cargador: al igual que lo que hizo Apple con el iPhone 12 y Xiaomi con el Mi 11, Samsung eligió no incluirlo, dice, por motivos ecológicos. No tienen ficha de audio analógico (el Galaxy S20 ya no la tenía), y sí ofrecen carga vía USB-C (hasta 25 watts) o carga inalámbrica bidireccional (hasta 15 watts), como modelos anteriores.

Ambos modelos tienen parlantes estéreo, conectividad 5G donde exista, protección IP68 contra polvo y agua y Wi-Fi6; el Galaxy S21+ tiene una antena UWB para detección de dispositivos compatibles y compartir archivos entre dispositivos cercanos a muy alta velocidad; la tecnología la tienen los últimos iPhone y los Galaxy Note20.

Ambos modelos corren Android 11 con la capa de personalización de la compañía (OneUI 3.0) y estarán disponibles en breve en la Argentina.

Los precios

El Samsung Galaxy S21 tendrá un precio internacional de 799 dólares, mientras que el Galaxy S21+ tendrá un precio de 999 dólares, ambos para la configuración más baja (128 GB de almacenamiento). Samsung no confirmó el precio para la Argentina.

Un Samsung Galaxy S21