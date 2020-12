Boca Juniors anunció su llegada a los esports en League of Legends y CS:GO

Boca Juniors era uno de los grandes del fútbol argentino que faltaba para ingresar por completo al mundo de los esports; previamente, el club había coqueteado con las competencias de videojuegos en participaciones en algunos eventos de FIFA y PES. Ahora la puesta será completa, y se suma a la que ya llevan adelante River Plate y San Lorenzo.

Ahora viene la expansión xeneize, luego de meses de especulación y rumores: Llegará al Counter Strike, donde se cree que participará en las mismas ligas que el Club Atlético River Plate, con un plantel competitivo de la mano de experimentados jugadores que aún no fueron anunciados oficialmente.

Boca llega al mundo de los Esports: el club a partir del 2021 va a ser parte de los torneos más importantes de la Argentina y de la región en distintas disciplinas de los deportes electrónicos. 🎮 💫



Mas información 👉 https://t.co/GsMuLU0DaE pic.twitter.com/P73oAuOjCz — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) December 4, 2020

En el caso de League of Legends, se espera que Boca participe del torneo nacional de la LVP , La Liga Master, donde competirá ante equipos como River, San Lorenzo, Undead (el actual campeón) como así también los equipos de Guillermo Coria, New Pampas, y el de Fabricio Oberto, New Indians.

El club todavía no confirmó qué jugadores participarán, ni en que ligas jugará durante 2021: “Muy pronto desde las plataformas oficiales de Boca se anunciarán las plantillas que integrarán los equipos de League of Legends, hoy el deporte electrónico más visto del mundo, y de Counter-Strike: Global Offensive, el juego de acción en primera persona competitivo más popular de la región.”, termina el comunicado oficial del club.

El mundo de los esports se mezcla con el deporte tradicional

El desembarco de los clubes de primera ya es una realidad que excede los juegos de fútbol como FIFA y PES. El interés de los clubes por los deportes electrónicos aumentó exponencialmente tras el crecimiento de los números de las ligas locales y la expansión de equipos específicos de esports como Isurus, Furious, Malvinas o 9Z. La posibilidad de expandir públicos y negocios se presenta como un mundo tentador para clubes que en estos primeros pasos tercerizan tanto la administración como el manejo deportivo de sus equipos digitales.

