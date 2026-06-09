Nintendo confirma la llegada a la Switch 2 de la remake de Zelda, Kingdom Hearts, Star Fox y Final Fantasy XIV Online

Nintendo ha compartido los videojuegos que llegarán en los próximos meses a su consola de nueva generación, Switch 2, como la colección completa de Kingdom Hearts, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Final Fantasy XIV Online y el videojuego deportivo Nintendo Switch Sports Resort.

La saga de Disney y Square Enix Kingdom Hearts estará disponible en Nintendo Switch 2 con la compilación Kingdom Hearts Collection [I-III], compuesta por: Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue y Kingdom Hearts III junto con el contenido descargable Re Mind.

Esta compilación llegará a partir del 8 de octubre, como se ha anunciado en un nuevo Nintendo Direct, en el que también se ha confirmado que Kingdom Hearts IV estará disponible desde la fecha de lanzamiento del juego, que no se conoce.

También se ha anunciado el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el clásico de Nintendo 64. Y Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, que se ha actualizado con mejores gráficos, así como con nuevos contenidos y doblaje de voz (en inglés y japonés) para las conversaciones.

Nintendo Switch Sports Resort (22 de octubre) permite participar en doce disciplinas deportivas, entre las que se incluyen boxeo, tenis de mesa, tiro con arco, tenis, voleibol, bolos, baloncesto, golf y guerra de pulgares. Para ello, habrá que crear un personaje Mii o un Sportsmate y usar los mandos Joy-Con 2 como si fuesen raquetas, arcos o manillares.

The Duskbloods (2026) es un nuevo título multijugador de acción que pone a los jugadores en la piel de los Conversos de Sangre, quienes trascenderán su propia humanidad mediante poderes de sangre que transforman tanto su personaje como su estilo de combate para conseguir la Sangre Primigenia.

La compañía ha anunciado una actualización gratuita que llegará en agosto de Pokémon Pokopia, que permitirá explorar el fondo del mar con el movimiento buceo y plantar hierba alta, construir estructuras y crear vecindarios submarinos. También habrá contenido descargable de pago que incorporará Cuenca Coralina, con el que se introduce un nuevo vecindario, así como mobiliario, atuendos y más amigos Pokémon.

Minecraft tendrá una nueva versión para Nintendo Switch 2 que introduce elementos visuales mejorados y el pack Super Mario Mash-Up, con un mundo, temas y apariencias inspirados en la serie Super Mario.

Maki y Omura son los protagonistas de Orbitals (3 de septiembre), una aventura intergaláctica pensada para jugar a dúo de manera cooperativa, que se ambienta en una galaxia con un aspecto inspirado en las series de anime de antaño.

El 17 de septiembre estará disponible Fire Emblem: Fortune’s Weave, con una historia protagonizada por Cai, un joven decidido a salvar a su padre cautivo; Dietrich, un espadachín que busca sin cesar un rival a su altura; Theodora, una reina que desea cumplir el sueño de su tierra natal; y Leda, una artista con sed de venganza.

La serie Donkey Kong tendrá un evento de duración limitada, DK Challenge, que estará a través de Nintendo Switch Online entre el 10 de junio y el 1 de septiembre. En él, habrá distintos desafíos en varios juegos que protagoniza Donkey Kong en NES, Super NES y Game Boy, con los que se podrán obtener tarjetas coleccionables en formato digital.

Dragon Quest Monsters: El Reino Marchito (3 de diciembre) permitirá a los jugadores descubrir, reclutar y entrenar a criaturas, entre las que se encuentran el limo y otras caras nuevas, cada una de ellas con el potencial de ser un aliado y unirse al equipo.

El juego de rol, acción y fantasía para una sola persona Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen (9 de octubre) es la versión ampliada de Dragon’s Dogma 2, que permitirá explorar las tierras de Norgan, una gélida y blanquecina región que alberga poderosas riquezas.

La colección de juegos musicales Rhythm Paradise Groove (2 de julio) pondrá a prueba el sentido del ritmo con más de 80 juegos nuevos para disfrutar en solitario y más de 30 en los que colaborar o competir con otras personas.

Splatoon Raiders (23 de julio) anima a cazar tesoros en las misteriosas islas Espiralita con ayuda del Clan Surimi, un trío de intrépidos músicos.

Nintendo ha anunciado el regreso de Star Fox, con un remake del juego de Nintendo 64 Lylat Wars (25 de junio), que ofrece diseños de personajes y entornos actualizados, cinemáticas, diálogos doblados al español y una banda sonora orquestal. Admite el uso de los mandos Joy-Con con el modo ratón y la comunicación a través de GameChat.

Los creadores de Untitled Goose Game traen Big Walk (4 de agosto), una aventura multijugador cooperativa que se desarrolla en un mundo pacífico y pintoresco, donde charlar y trabajar en equipo son la base de todo.

Pikuniku 2 (2027) es una aventura de exploración y puzzles en 3D en la que los jugadores vagarán sin rumbo fijo, resolverán problemas y cotillearán largo y tendido en un mundo repleto de encanto y color.

Ninjala regresa con The Uncharted Planet (primavera 2027), en la que el protagonista se ve transportado a un mundo desconocido tras romper un sello prohibido, y deberá recorrer enormes parajes en su pugna por regresar a la Tierra. Hasta cuatro personas podrán disputar partidas cooperativas, tanto de manera local como en línea.

Nintendo Direct también ha acogido los anuncios de Muramasa: Revenant Blades (2027), que se ambienta en un mundo místico de ambientación nipona donde habrá que participar en combates con espada para abrirse paso; y Stellar Blade (2026), protagonizado por Eve, una guerrera de élite a la que han enviado a la Tierra para que recupere el control del planeta de manos de unas misteriosas tropas.

Otro anuncio es RuneScape: Dragonwilds (15 de septiembre), que profundiza en los misterios de Ashenfall, entre las ruinas de civilizaciones desaparecidas. Por su parte, Lords of the Fallen II (otoño boreal) anima a recorrer un extenso reino que ha sido azotado por la guerra y cuyos cimientos se desmoronan, y en el que las fronteras que separan los mundos de vivos y muertos han empezado a desdibujarse.

Llegarán a Nintendo Switch 2 el juego de rol multijugador masivo Final Fantasy XIV Online (agosto), Tales of Eternia Remastered (16 de octubre), el juego de rol Atelier Karia: El reino de la noche y la guía de los recuerdos (2027) y SnowRunner, un título en el que los jugadores completarán misiones en entornos extremos a bordo de potentes vehículos.

Nintendo Switch 2 también dará la bienvenida en junio a Observer: System Redux (18 de junio), una historia que transcurre en 2084 y se ambienta en un mundo tenebroso, futurista y distópico. En Warhammer 40.000: Space Marine 2 (invierno boreal), se podrá hacer uso de la brutalidad y habilidades sobrehumanas características de los marines espaciales para hacer frente a los horrores que pueblan la galaxia y librar épicos combates en planetas remotos.

DayZ Cool Edition, que se lanzará a lo largo de este año para Nintendo Switch 2, es un título multijugador de estilo sandbox y mundo abierto donde el objetivo es sobrevivir. Se ambienta en un mundo posapocalíptico y permite explorar libremente vastos paisajes, donde los jugadores tendrán encuentros de todo tipo y vivirán historias que irán dando forma a su aventura.

También se han anunciado Metaphor: Onimusha: Way of the Sword (25 de septiembre), ReFantazio (12 de noviembre), Lies of P: Edición completa (5 de agosto), Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition (23 de junio), Final Fantasy Resonance (22 de octubre), Jujutsu Kaisen Rumble: Survivation (2026), Rayman Legends Retold (1 de octubre), One Piece: Grand Gourmet (23 de octubre), Hello Kitty Party Land (29 de octubre), Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer (16 de julio), Everbloom (primavera 2027), Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 (27 de agosto) y Lara Croft en Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (ya disponible).