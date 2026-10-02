“Bucle de la perdición”: especialistas advierten que la búsqueda laboral se convirtió en una pesadilla de IA

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando la búsqueda de empleo. Las nuevas herramientas le permiten a los candidatos personalizar sus currículums y postularse de forma masiva a varios trabajos, mientras los departamentos de Recursos Humanos (RR.HH.) usan algoritmos para filtrar la cada vez mayor cantidad de información que reciben.

“Lo llamamos el bucle de la perdición de la IA (AI doom loop). Todos usan su propia IA para resolver su propio problema, pero están empeorando todo el sistema”, aseveró Daniel Chait, CEO de la firma global de software de selección Greenhouse, en declaraciones a Fortune.

En la Argentina, las cifras reflejan este cambio de época. Según un informe de Bumeran, las postulaciones registradas en el país crecieron un 197% en los últimos cuatro años.

En este marco, la conducta de aquellos que buscan empleo en esa plataforma se aceleró: mientras que en 2022 un postulante aplicaba a 10 avisos por mes en promedio, en agosto de 2026 la cifra escaló a 16 postulaciones mensuales por candidato, una suba del 67%.

Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint, explicó a LA NACION que el 97% de los talentos argentinos busca empleo en plataformas digitales y un 33% utiliza IA durante su búsqueda. Dentro de los que usan esa herramienta, un 35% la emplea para adaptar el CV a filtros automatizados, un 28% para redactarlo y un 11% para ordenar su experiencia.

Por otra parte, la coyuntura macroeconómica juega su papel: con una tasa de desocupación del 7,9% en el segundo trimestre de 2026, la incertidumbre laboral incentiva a los postulantes a diversificar y multiplicar sus aplicaciones, detallaron en Bumeran.

“La IA permite preparar y adaptar postulaciones en menos tiempo, por lo que razonablemente puede contribuir a que una misma persona aplique con mayor frecuencia”, sostuvo Barni. “El crecimiento no se explica solamente porque haya más personas buscando: cada talento también se está postulando a más oportunidades”, agregó.

Con la desocupación en un 7,9% en el segundo trimestre, los postulantes se ven incentivados a multiplicar sus aplicaciones Soledad Aznarez

Esta tendencia llevó a un efecto dominó sobre las empresas, que reciben volúmenes de datos cada vez más difíciles de procesar. En el país, el 46% de los especialistas en RR.HH. usa herramientas de IA en sus búsquedas, un 28% las emplea para filtrar perfiles por palabras clave y un 18% para redactar avisos.

Además, ante esta marea digital, el 30% de los reclutadores argentinos valora positivamente que los candidatos adapten sus currículums para que sean leídos por sistemas automatizados.

Lo que pasa en la Argentina es el reflejo de la situación global: datos de Greenhouse publicados en Forbes revelan que las postulaciones por reclutador se dispararon un 412% desde 2022, mientras que los equipos de selección sufrieron una reducción del 56% en su personal.

Hisayuki Idekoba, CEO de la plataforma Indeed, advirtió en ese sentido a Business Insider que el mercado cayó en un “círculo vicioso” donde los empleadores lidian con miles de solicitudes automatizadas, pero los candidatos adecuados son ignorados: “Si recibís 1.000 aplicaciones y pensás que ninguna está calificada, algo está funcionando mal”.

El 97% de quienes buscan trabajo en la Argentina lo hace en plataformas y el 33% utiliza IA IA

En Gran Bretaña, Stephen Isherwood, co-CEO del Institute of Student Employers, dijo al Financial Times que la IA elevó las postulaciones de estudiantes o recién recibidos a un récord histórico de 140 solicitudes por vacante. En paralelo, Anne Clinton, directora de carrera de la London School of Economics, consignó al mismo medio que sus graduados pasaron de enviar entre 15 y 20 postulaciones a realizar más de 50 para conseguir trabajo.

De filtrar a priorizar

Para mitigar esta dinámica, Bumeran presentó Smart Process, una herramienta que definen como “un desarrollo de inteligencia artificial para acompañar al especialista de RR.HH. en todo el recorrido de selección y ayudarlo a analizar, organizar y priorizar candidatos”.

Según explican, su solución realiza una preselección automática sobre aquellos perfiles que superan el 65% de coincidencia técnica con la vacante y ejecuta una preentrevista virtual con preguntas generadas con IA para indagar sobre la disponibilidad y el interés real del postulante.

Smart Process, una herramienta de Bumeran que acompaña al especialista de RR.HH. en su selección Gentileza

De acuerdo con las estimaciones de la plataforma, la integración de esta tecnología promete “mejorar en un 40% la productividad del equipo de RR.HH., reducir un 45% el tiempo de contratación y elevar un 25% la tasa de conversión de postulantes a contratados”.