Samsung Display ha presentado en CES 2024 el concepto de pantalla flexible para móviles In&Out Flip, que puede doblarse en dos direcciones, esto es, hacia dentro y hacia fuera, por lo que logra un plegado de 360 grados.

La compañía tecnológica surcoreana ha aprovechado su presencia en la feria de electrónica de consumo que se celebra hasta este viernes en Las Vegas (Estados Unidos) para dar a conocer sus novedades en electrodomésticos y procesadores, así como para ofrecer su visión sobre la inteligencia artificial (IA).

Una de las novedades más destacadas de este encuentro guarda relación con su apartado de movilidad y, más concretamente, con el que atañe a los dispositivos con pantallas plegables.

En concreto, ha mostrado el funcionamiento de In&Out Flip, un concepto de pantalla con diseño de teléfono plegable que se puede doblar tanto hacia dentro como hacia fuera, de modo que se puede plegar 360 grados.

Las pantallas flexibles enrollables de Samsung

El fabricante ha explicado que a diferencia de los dispositivos plegables tradicionales, que requieren un panel adicional en el exterior para mostrar información cuando están plegados, este formato “logra un diseño más elegante y delgado, con una sola pantalla que se puede plegar hacia afuera para permitir el uso de la pantalla incluso cuando está plegada”.

La compañía considera que In&Out Flip puede ofrecer nuevas alternativas a los consumidores que prefieren dispositivos inteligentes plegables más delgados y que busquen una nueva experiencia de usuario con este tipo de smartphones.

Tortura para pantallas

Para determinar la durabilidad de estas pantallas, la compañía las ha sometido a temperaturas extremas que oscilaban entre los -20 y 60 grados centígrados, así como al impacto de pelotas de baloncesto. Además, también se han frotado con arena y se han sumergido en agua para determinar si son resistentes incluso en entornos desafiantes.

La división Samsung Display también ha aprovechado su presencia en CES para mostrar el nuevo Rollable Flex, una pantalla enrollable que se expande hasta cinco veces su tamaño original, así como Flex Hybrid, que combina las funcionalidades de tecnologías plegables y deslizables.

Nuevas pantallas QD-OLED de Samsung Display que llegan a los 360 Hz de tasa de refresco Samsung Display

Conviene recordar que la firma presentó este último en CES 2023, cuando explicó que Flex Hybrid aplicaba la tecnología del plegado en el lado izquierdo de la pantalla, mientras que el derecho se puede extender hasta las 10,5 pulgadas (4:3) y las 12,4 pulgadas (16:10).

OLEDoS y QD-OLED

La compañía también ha hablado en CES sobre nuevas pantallas más allá de los smartphones, como es la nueva versión RGB de OLEDoS (OLED en silicio) para visores de realidad mixta, paneles de alta definición con tamaños de píxeles pequeños que se logran aplicando materiales orgánicos a obleas de silicio.

Tienen un tamaño de 1,03 pulgadas y cuentan con una densidad de píxeles de 3500 ppi, por lo que se las puede comparar con los televisores 4K. Lo que hace esta tecnología de panel es aplicar rojo, verde y azul directamente en la oblea de silicio para generar los colores sin que sea necesario aplicar una fuente de luz por separado.

Nuevas pantallas QD-OLED de Samsung Display que llegan a los 360 Hz de tasa de refresco Samsung Display

Por otra parte, Samsung Display ha presentado un monitor QD-OLED UHD (3840 x 2160 pixeles) con panel de 31,5 pulgadas y tasa de refresco de hasta 240 Hz, cuya densidad de píxeles por pulgada llega a 140. Esto equivale a un televisor 8K de 65 pulgadas.

Asimismo, ha anunciado otro panel de 27 pulgadas con frecuencia de actualización de iluminación automática de 360 Hz, que “mejorará la experiencia inmersiva para actividades como juegos y deportes que implican cambios rápidos de pantalla”.

Estas novedades se suman a su nueva familia de televisores, creadas para potenciar las funciones de inteligencia artificial (IA), así como los formatos Lifestyle The Frame, The Serif, The Terrace, The Premier y The Freestyle; que se han mostrado estos días en CES 2024.

