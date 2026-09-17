Cómo configurar el celular para que dure el doble la batería en un viaje largo

La pantalla es, por lejos, el componente que más energía consume en un smartphone, pero no es el único factor que influye en la duración de la batería durante un viaje largo.

Conocer cómo activar correctamente el modo ahorro de energía y con qué porcentaje conviene empezar a cargar el equipo marca una gran diferencia en trayectos largos, en auto, colectivo o avión.

A continuación, te contamos cómo configurar el celular paso a paso:

1 Reducir el brillo de la pantalla

Bajar el brillo al mínimo necesario para ver bien la pantalla, o activar el brillo automático, es la medida más simple y efectiva para ahorrar batería, ya que la pantalla puede representar hasta la mitad del consumo total del equipo.

2 Activar el modo de ahorro de energía

Tanto Android como iOS cuentan con un modo de ahorro que limita procesos en segundo plano, reduce animaciones, pausa actualizaciones automáticas y puede desactivar conexiones como el 5G, extendiendo notablemente la autonomía del equipo.

3 Desactivar conexiones que no se están usando

Apagar el Wi-Fi, el Bluetooth y la ubicación por GPS cuando no son necesarios evita que el celular siga buscando señales de forma constante, un proceso que consume batería incluso sin que el usuario lo note.

4 Cerrar aplicaciones en segundo plano

Muchas aplicaciones siguen consumiendo batería aunque no se estén usando activamente, ya sea por notificaciones, sincronización de datos o actualización de contenido. Revisar y cerrar las que no son indispensables durante el viaje ayuda a extender la autonomía.

Cómo cargar correctamente un celular para evitar daños en la batería (Fuente: Pexels)

5 Activar el modo avión en tramos sin señal

En zonas sin cobertura, como rutas rurales o durante un vuelo, activar el modo avión evita que el celular gaste batería buscando de forma constante una señal que no existe, lo que representa un ahorro significativo de energía.

6 Llevar una batería portátil como respaldo

Para viajes muy largos, contar con un power bank cargado es la solución más segura frente a la falta de tomacorrientes. También es posible cargar el celular desde la computadora o el auto si no se cuenta con un enchufe tradicional disponible.

7 Descargar contenido para uso offline

Bajar previamente mapas, música, podcasts o series para verlas sin conexión reduce el uso de datos móviles y de GPS durante el trayecto, dos de los procesos que más batería consumen cuando se usan de forma constante.

8 Cuidar la batería también a largo plazo

Más allá del viaje puntual, evitar que la batería llegue habitualmente al 0% o se mantenga siempre al 100% ayuda a conservar su capacidad con el paso del tiempo. Cargar el celular en tramos moderados, entre el 20% y el 80%, es una práctica recomendada por fabricantes para prolongar la vida útil de la batería en el día a día.

Preparar el celular antes de salir de viaje

Además de estas configuraciones, conviene salir de casa con la batería al 100% y, si el viaje es muy largo, evitar cargar el celular de forma intermitente y preferir una carga completa cuando sea posible, ya que esto reduce el desgaste de la batería a largo plazo.

Llegar a destino con batería de sobra

Un buen truco adicional es cargar el celular en los momentos de menor uso, como durante una parada para comer o mientras se espera en el aeropuerto, en lugar de esperar a que la batería esté casi agotada, ya que las cargas parciales y frecuentes suelen rendir mejor que un único ciclo completo de carga. Planificar estos pequeños momentos de carga a lo largo del día evita quedarse sin batería justo cuando más se la necesita, como al llegar a destino o buscar alojamiento.

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Combinar estas configuraciones no solo ayuda a que la batería rinda el doble durante un viaje largo: también evita el estrés de quedarse sin comunicación en un momento clave, como al llegar a un lugar desconocido, necesitar el GPS para orientarse o comunicarse con alguien en caso de imprevisto.