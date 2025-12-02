Así podés cargar la batería del celular cuando te cortan la luz

Un inconveniente es quedarse sin batería del celular, que se puede transformarse en un gran problema cuando se corta la luz. Esto puede hacer que alguien se quede incomunicado y sin posibilidad de solucionar este incidente hasta que se recupere el suministro de electricidad. Sin embargo, existen algunos trucos que permiten cargar el celular ante esta situación, sin recurrir a ir a otro sitio.

Existen algunas formas de cargar el celular si hay un apagón Shutterstock - Shutterstock

A continuación, así se puede cargar la batería del celular cuando uno se queda sin luz:

1 Usar una batería externa

También conocido como power bank, es un dispositivo portátil que almacena energía para recargar el celular mediante cable USB. Es útil tanto cuando uno se queda sin luz como cuando uno necesita cargar el celular fuera del hogar, sin posibilidad de encontrar un sitio para conectarlo.

De todos modos, para usarlo en un corte de luz se recomienda mantenerlo cargado para emergencias. Solo es necesario conectar el cable del celular a la batería externa para que comience la carga, lo que es muy útil cuando no hay electricidad.

Este es el método más rápido y confiable fuera de conectar el celular a un enchufe. Según la capacidad del power bank, se puede cargar el celular varias veces o distintos dispositivos.

2 Cargar el celular en el auto

Los autos suelen tener un puerto USB o un cargador en el encendedor con adaptador para celular. De ese modo, se conecta el celular al auto y este suministra energía. Se debe hacer con el vehículo prendido.

Este truco es ideal para viajes o apagones cortos. Vale aclarar que cargar el dispositivo de esta manera puede consumir batería del auto, pero es seguro para el celular.

3 Cargador solar portátil

Así se ve un cargador solar portátil Unsplash

Existe un dispositivo parecido a la batería externa que cuenta con paneles solares que convierten luz solar en electricidad mediante células fotovoltaicas. Se despliega en el sol y el celular se conecta por USB para cargar. Su potencia depende del tamaño y calidad del panel solar, pero normalmente carga más lento que un cargador normal.

Es muy útil para estar al aire libre o en zonas sin acceso eléctrico prolongado. La carga depende de la intensidad y tiempo de exposición solar, y no funciona bien en días nublados o de noche.

4 Cargar con computadora portátil

Conectar el celular al puerto USB de una laptop permite cargarlo. Este método es práctico en cortes de luz si la laptop tiene batería suficiente.

La velocidad de carga suele ser menor que en un enchufe. Además, no se recomienda usar laptops sin batería o muy descargadas porque el celular se apagará al instante.

Cómo activar el ahorro de batería en el celular

Si no se cuenta con estas posibilidades para cargar el celular en un corte de luz, se sugiere optimizar consumo de energía de la batería para extender su duración. Al ajustar el celular para que consuma menos energía, permite prolongar su uso durante un apagón.

Algunas medidas son bajar el brillo de pantalla, apagar Wi-Fi, Bluetooth y GPS, cerrar aplicaciones en segundo plano y activar modo avión si no se usa internet. También apagar el celular cuando no es necesario ayuda a conservar energía para emergencias.

El modo avión del celular puede ayudar a que no gaste mucha batería Unsplahs

En tanto, la mayoría de los smartphones, tanto Android como iPhone, cuentan con una función llamada “modo de ahorro”. Este limita funciones en segundo plano, reduce el brillo de la pantalla, apaga animaciones y puede desactivar conexiones como 5G para ahorrar energía. Estos son los pasos a seguir para activarlo:

1 Ir a Ajustes

Abrir la app de “Configuración” o “Ajustes” del celular.

2 Dirigirse a la sección "Batería"

Buscar y seleccionar la opción llamada “Batería” o “Mantenimiento y batería”.

3 Activar el modo de ahorro de batería

Dentro de esta sección, activa la opción llamada “Modo ahorro de batería” o “Ahorro de energía”. En algunos modelos, se puede programar que se active automáticamente cuando la batería baje a cierto porcentaje.

Cuando esté activado, en un celular Android se verá un icono en la barra superior que indica que está en modo de ahorro de batería. En tanto, para iPhone se muestra un icono de batería amarilla en la esquina superior.