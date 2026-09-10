Precio del iPhone 18 Pro y Pro Max en septiembre de 2026: Apple ya confirmó todos los valores

Apple presentó este miércoles tres nuevos smartphones: el plegable iPhone Duo, y sus caballitos de batalla, el iPhone 18 Pro y Pro Max.

El Duo saldrá a la venta en octubre próximo por 1999 dólares en EE.UU., pero los modelos tradicionales se pueden reservar a partir de este sábado 12 en Estados Unidos, y estarán en las tiendas una semana después.

Como es previsible, los equipos traen un hardware mejorado respecto del modelo de 2025. Aunque no cambió su diseño, sí tienen colores nuevos este año para diferenciarlos del iPhone 17 Pro: negro, plateado, borgoña y glaciar.

Las características principales del iPhone 18 Pro y 18 Pro Max

Quienes estén pensando en comprarlos deben atender a estos precios en Estados Unidos.

iPhone 18 Pro

256 GB: 1199 dólares

512 GB: 1399 dólares

1 TB GB: 1799 dólares

2 TB GB: 2399 dólares

iPhone 18 Pro Max

256 GB: 1299 dólares

512 GB: 1499 dólares

1 TB: 1899 dólares

2 TB: 2499 dólares

Precios del iPhone 18 Pro y Pro Max en Argentina

En nuestro país, los resellers oficiales MacStation y Maximstore adelantaron los precios estimados en pesos que tendrán los equipos cuando lleguen al país en las próximas semanas (probablemente a partir de octubre).