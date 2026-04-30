Google lanzó en la Argentina una función que promete cambiar radicalmente la forma en que los usuarios de su buscador acceden a la información. Esta herramienta, llamada “Fuentes Preferidas”, permite una “personalización profunda de la experiencia noticiosa”, ya que le cede al lector la posibilidad de seleccionar a LA NACION en la primera visualización de noticias.

Cómo seguir a LA NACION en tus fuentes preferidas de Google

A partir de hoy, Google habilitó la función “Fuentes Preferidas” en la Argentina y a nivel global, tanto en español como en todos los idiomas compatibles.

De esta manera, ahora podés incluir a LA NACION en los resultados de la sección en los resultados de la sección “Noticias destacadas” del motor de búsquedas.

en los resultados de la sección en los resultados de la sección del motor de búsquedas. Esta nueva funcionalidad también está disponible en Google Discover, la plataforma de contenidos personalizados en celulares, similar a TikTok o Instagram, que ofrece artículos, videos, posteos y otros resultados basados en tus intereses y actividades preferidas.

Qué es una “Fuente Preferida” en Google

Según explicaron desde el gigante tecnológico, el usuario puede seleccionar con esta función sus medios de información predilectos como LA NACION. El objetivo es que se mantenga actualizado con las últimas producciones de los medios que elige seguir o aquellos a los que está suscripto.

Al seleccionar sus fuentes privilegiadas, el buscador mostrará de manera más “prominente y destacada” a los artículos producidos por estos medios de información en la sección “Noticias destacadas”, siempre y cuando hayan publicado contenido “fresco y relevante” para su búsqueda. Incluso, podrán aparecer en una sección exclusiva titulada “De tus fuentes” en la página de resultados.

Paso a Paso: cómo elegir a LA NACION como “Fuente Preferida” en Google

En Google:

1. Realice una búsqueda de cualquier tema de actualidad en el motor de búsquedas de Google.

Haga clic en el icono ubicado junto a Noticias destacadas

2. Una vez que aparezcan los resultados, en la sección “Noticias destacadas” (Top Stories) busque el ícono situado a la derecha y haga clic en él.

3. Identifique y seleccione los medios de noticias preferidos que suele leer para informarse.

Ingrese LA NACION para que aparezca como fuente en las búsquedas de Google

4. Finalmente, actualice sus resultados para ver cómo su carrusel de noticias se transforma, al mostrar con mayor frecuencia el contenido de los sitios que eligió.

Las noticias destacadas de Google con LA NACION como fuente

En Google Discover:

1. Abre la aplicación de Google Discover.

2. Identifica a LA NACIÓN en el feed de noticias.

3. En la parte superior, a la derecha de la imagen, haz clic en el botón “Seguir”.

4: A partir de ahora, verás más contenido de LA NACION en tu feed de Google Discover.

Google permite además la posibilidad de “añadir o modificar sus fuentes preferidas en cualquier momento” que lo desee.

Para los medios de comunicación, esta función abre una nueva avenida para fortalecer el vínculo con su audiencia. Es importante recordar que, si bien “Fuentes Preferidas” optimiza la visibilidad de ciertos medios, Google continuará mostrando contenido de otras fuentes para mantener una perspectiva amplia.

Y más allá de las búsquedas, existen otras maneras de mantenerse conectado con sus medios favoritos. Los usuarios de LA NACION, por ejemplo, pueden optar por seguirlo en redes sociales (como X, TikTok o Facebook), registrarse para recibir newsletters temáticos, adquirir una suscripción digital o descargar la aplicación oficial, disponible para iOS y Android.

Esta iniciativa de Google busca darle al usuario mayor control sobre su consumo de noticias para facilitar el acceso a la información más relevante y de su confianza.