El misterioso método de la moneda en el modem del Wi-Fi: ¿funciona realmente o es un mito peligroso?

En tiempos de teletrabajo y alta dependencia de la conectividad digital, la inestabilidad de la señal de Wi-Fi genera frustración en los usuarios. Ante una caída de la conexión durante una reunión virtual o una sesión de estudio, muchas personas buscan soluciones rápidas y alternativas.

Una de las tácticas que ganó popularidad en el entorno digital sugiere colocar una moneda sobre el router con el fin de potenciar la intensidad de la señal. Sin embargo, los expertos desmienten esta teoría y aseguran que se trata de un mito sin fundamento científico que pone en riesgo el funcionamiento del aparato.

La opinión de los especialistas sobre la moneda encima del router

La premisa de quienes difunden este consejo sostiene que el peso del metal aporta firmeza al dispositivo si este resulta demasiado liviano o si los cables generan tensión. Pese a estas afirmaciones, la realidad técnica indica lo contrario.

Los routers modernos poseen rejillas de ventilación diseñadas para disipar el calor que el equipo genera durante su funcionamiento constante. Al situar una moneda u otro objeto metálico sobre estas ranuras, el usuario obstruye el flujo de aire. Si el equipo se sobrecalienta, el rendimiento cae de forma inmediata y la vida útil del hardware disminuye de manera drástica.

Además del sobrecalentamiento, los especialistas remarcan que el uso de metales sobre componentes electrónicos sensibles resulta contraproducente. Las antenas internas del router poseen una alta sensibilidad a las alteraciones del campo electromagnético. La presencia de metales en las proximidades inmediatas del dispositivo altera la propagación de las ondas, lo cual afecta la calidad del servicio. Por tanto, lejos de mejorar la conexión, el método suele derivar en interferencias adicionales que perjudican la experiencia de navegación.

Cuáles son los consejos para optimizar la conexión

Para optimizar la señal sin recurrir a trucos peligrosos, los expertos sugieren prestar atención a la ubicación. El router debe estar en un lugar elevado y libre de obstáculos como paredes gruesas, placares metálicos o electrodomésticos como microondas y teléfonos inalámbricos. Si el dispositivo cuenta con antenas externas, los técnicos recomiendan orientarlas en distintas direcciones para maximizar la cobertura del espacio.

Asimismo, resulta beneficioso reiniciar el equipo semanalmente, ya que este proceso libera memoria y reasigna canales al apagarlo y encenderlo tras una espera de treinta segundos. La actualización del software mediante la configuración del aparato también incrementa la seguridad y la estabilidad.

Las sugerencias seguras para mejorar la conexión Shutterstock

En cuanto a las bandas de frecuencia, si el router es dual-band, lo ideal es conectar los dispositivos cercanos a la banda de 5 GHz, que ofrece mayor velocidad, y dejar la banda de 2,4 GHz para equipos lejanos o que requieren menor ancho de banda, como los televisores inteligentes.

Finalmente, para evitar saturar la red Wi-Fi en hogares con muchos dispositivos conectados, los especialistas aconsejan vincular las computadoras o consolas fijas mediante un cable Ethernet directo. Esta medida libera el espectro inalámbrico y permite que el resto de los equipos naveguen de forma más eficiente y veloz sin interferencias innecesarias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA