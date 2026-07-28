El prompt que hace que ChatGPT encuentre errores que no viste

Una simple instrucción puede convertir al chatbot en un corrector de textos, informes, presentaciones o proyectos; cómo funciona y en qué casos resulta más útil
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La mayoría de las personas usa ChatGPT para escribir un texto y da por terminado el trabajo cuando obtiene una respuesta. Sin embargo, uno de los trucos más útiles consiste en hacer exactamente lo contrario: pedirle que critique lo que acaba de producir.
Con una instrucción sencilla, la inteligencia artificial puede revisar un documento como si fuera un editor, detectar errores de lógica, contradicciones, repeticiones, omisiones o argumentos débiles y proponer mejoras antes de que el texto llegue a otra persona.
Es una técnica que puede aplicarse a un correo electrónico, una presentación, un informe, un trabajo práctico, un artículo o incluso un plan de negocios.
El prompt
Actuá como un editor extremadamente crítico. Revisá el siguiente texto y detectá todos los errores, contradicciones, repeticiones, ambigüedades, afirmaciones poco claras y partes que podrían mejorarse. No reescribas el texto completo: primero explicá cada problema y después proponé una versión mejorada solo de los fragmentos que lo necesiten.
Qué hace diferente a este prompt
En lugar de pedir una respuesta nueva, obliga a ChatGPT a asumir el papel de un corrector.
Eso cambia el enfoque de la conversación. En vez de generar contenido, busca problemas.
En muchos casos identifica cuestiones como:
- frases demasiado largas;
- ideas repetidas;
- cambios bruscos de tema;
- errores de coherencia;
- argumentos poco desarrollados;
- datos que necesitan respaldo;
- palabras ambiguas;
- párrafos difíciles de leer.
Cuanto más específico sea el pedido, mejores serán los resultados.
Cómo mejorarlo
El prompt también puede adaptarse según el objetivo.
Para un correo electrónico:
Revisá este mail y decime si el tono puede resultar agresivo, confuso o demasiado informal.
Para una presentación:
Actuá como un ejecutivo que tiene cinco minutos para leer esta presentación. Indicá qué diapositivas eliminarías y cuáles necesitan más información.
Para un trabajo académico:
Detectá afirmaciones sin evidencia, errores de razonamiento y conceptos que necesiten una explicación más precisa.
Un ejemplo
Supongamos que una persona escribe este mensaje: “Hola. Quería consultar si mañana podríamos reunirnos para hablar del proyecto porque creo que todavía quedan algunos temas pendientes que deberíamos revisar antes de enviarlo. Espero tu respuesta.”
Si se utiliza el prompt anterior, ChatGPT puede señalar que el texto es correcto, pero también sugerir que es más largo de lo necesario, que no incluye un horario concreto y que conviene cerrar con una propuesta de acción.
El resultado sería un mensaje más breve y claro: “Hola. ¿Te parece si mañana nos reunimos para revisar los últimos temas pendientes del proyecto antes de enviarlo? Decime qué horario te queda mejor.”
Segunda mirada
Como cualquier herramienta de inteligencia artificial, ChatGPT puede señalar problemas que en realidad responden a una decisión de estilo o proponer cambios que no mejoran el texto.
Por eso conviene usarlo como una segunda mirada, no como un corrector infalible. La decisión final sigue siendo del autor.