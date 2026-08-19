Cómo encontrar la papelera de WhatsApp: el sencillo truco para liberar espacio en el celular

WhatsApp es la aplicación de mensajería elegida por millones de personas debido a su versatilidad. No obstante, el almacenamiento constante de fotos, videos y audios genera una desventaja técnica: los archivos consumen espacio en la memoria interna del teléfono y provocan que el dispositivo funcione de manera lenta. Ante esta situación, los usuarios suelen buscar una papelera de reciclaje para gestionar sus datos, aunque esta función no existe en la plataforma.

WhatsApp no almacena el historial de chats en sus servidores, motivo por el cual no ofrece una carpeta de elementos eliminados al estilo de otros sistemas operativos.

El truco de WhatsApp para obtener más espacio Shutterstock - Shutterstock

El resguardo de la información ocurre únicamente mediante las copias de seguridad alojadas en Google Drive para dispositivos Android o en iCloud para usuarios de iPhone. Por lo tanto, cuando un usuario borra un elemento, este desaparece del equipo, a menos que el respaldo en la nube contenga una versión previa de ese material.

Cómo vaciar la papelera de WhatsApp para liberar espacio

Dado que el problema central reside en la saturación de la memoria, la aplicación permite eliminar chats para recuperar capacidad operativa. El procedimiento resulta sencillo tanto en Android como en iOS.

Para limpiar un chat individual o grupal, el usuario debe abrir la conversación, seleccionar los tres puntos o el botón de ajustes y elegir la opción “vaciar chat”. En ese menú, el sistema pregunta si el usuario desea eliminar también los archivos multimedia guardados en la galería del dispositivo. Tras confirmar la acción, el espacio queda libre. Para optimizar el almacenamiento de forma masiva, la aplicación ofrece una ruta directa desde los ajustes. El camino es: Ajustes, luego chats y finalmente historial de chats.

Allí, el usuario selecciona la opción de vaciar todos los chats. Este paso permite borrar los mensajes y el contenido multimedia de todas las conversaciones simultáneamente. Es fundamental recordar que esta acción no elimina al usuario de los grupos ni borra las conversaciones de la interfaz principal de la aplicación, pero sí limpia el contenido interno de las mismas.

Cómo recuperar archivos o documentos eliminados de WhatsApp

La recuperación de datos perdidos depende exclusivamente de la vigencia de la copia de seguridad. Si el usuario realizó un backup reciente antes de borrar la información, existe la posibilidad de restaurarla. En Android, esto se gestiona a través de Google Drive, mientras que en iPhone ocurre mediante iCloud.

Para concretar el proceso, el usuario desinstala la aplicación y la reinstala. Tras verificar el número de teléfono, la plataforma ofrece el botón Restaurar historial de chats. La identidad del usuario puede requerir una validación mediante SMS o llamada.

Cómo eliminar documentos en WhatsApp Shutterstock - Shutterstock

Este método devuelve las conversaciones al estado exacto que tenían en la última actualización del respaldo. Es crucial advertir que, si el usuario ejecuta una nueva copia de seguridad después de eliminar el contenido, pierde cualquier posibilidad de recuperar los datos previos. Asimismo, para el caso de los videos, el usuario debe tener activa la opción Incluir videos en la configuración de sus respaldos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA